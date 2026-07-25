«Балтика» заинтересована в подписании 36-летнего Смолова

Нападающий Федор Смолов заинтересовал «Балтику». Об этом сообщил генеральный директор калининградского клуба Равиль Измайлов.
– Интересен ли «Балтике» Федор Смолов?
– Интересен. По крайней мере медийно – точно.
– А как футболист и мастер насколько Федор интересен?
– Это надо спрашивать у Андрея Викторовича. Если он его зовет, значит, как тренер его видит. Но, понятно, что подкаст медийный и шутливый в том числе.
– Медийка Смолова на уровне Артема Дзюбы?
– Это даже комментировать не хочу, а то мы сейчас уже про инопланетян заговорим.
- Федор поиграл за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив», «Сельту» и «БроукБойз».
- Выступая за медиаклуб, форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах Кубка России-2025/26.
- В РПЛ он не играет с мая 2025 года, когда покинул «Краснодар».
Источник: «Советский спорт»