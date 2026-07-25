«Балтика» заинтересована в подписании 36-летнего Смолова

Нападающий Федор Смолов заинтересовал «Балтику». Об этом сообщил генеральный директор калининградского клуба Равиль Измайлов.

– Интересен ли «Балтике» Федор Смолов?

– Интересен. По крайней мере медийно – точно.

– А как футболист и мастер насколько Федор интересен?

– Это надо спрашивать у Андрея Викторовича. Если он его зовет, значит, как тренер его видит. Но, понятно, что подкаст медийный и шутливый в том числе.

– Медийка Смолова на уровне Артема Дзюбы?

– Это даже комментировать не хочу, а то мы сейчас уже про инопланетян заговорим.