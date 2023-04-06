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    Селюк назвал Смолова «дерьмом» и призвал его «мочить»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк резко отреагировал на поведение форварда «Динамо» Федора Смолова, который после вылета из Кубка России от «Акрона» назвал журналиста клоуном.

    – Я всегда говорил, говорю, и буду говорить, что Смолов – это чистый ноль. И как футболист, и как человек. Я еще два года назад удивлялся, как родители внучки Бориса Ельцина разрешали ей с ним встречаться. Нахрен он им нужен? Ну, вроде уже расстались. Он сутками сидит и играет в Counter-Strike. Что от него еще ожидать после этого?

    – Такое его поведение ожидаемо?

    – Ожидаемо. Это человек, который заработал три копейки за счет того, что его везде провели по клубам на откатах. Хотя в Европе за три года за «Локомотив» ни одного гола не забил. Он на бедного журналисте сорвался. Он считает вас ничтожествами. Я считаю, что все журналистское сообщество должно защитить своего коллегу и вылить все говно на этого идиота. Чтобы ему не повадно было. Стойте друг за друга, журналисты! Пока это дерьмо не извинится перед журналистом, мочите его. Это я вам советую.

    • «Динамо» проиграло по пенальти и вылетело из Кубка.
    • Смолов оскорбил журналиста в ответ на вопрос о том, что он обещал выиграть Кубок России.
    • Форвард «Динамо» сказал журналисту: «Тебе, что ли, обещал, клоун?».

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.04.2023 13:11
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +19

      Пингвины Антарктиды 7 апреля, 00:01

      К журналистам отношение в РФС ещё то

      0
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      Рейтинг: +278

      KLINSI 6 апреля, 22:08

      Что Селюк что Смолов, два дерь..., упс. ...Два сапога на одной ноге.

      0
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      Рейтинг: +2597

      шахта Заполярная 6 апреля, 15:56

      А что такое селюк и какая польза футболу от таких селюков. И не все журналисты - журналисты, половина из них продажные твари которые за три копейки любую грязь напишут. Я не оправдываю футболистов, там тоже хватает......

      3
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      Рейтинг: +9766

      САДЫЧОК 6 апреля, 15:37

      Сколько хмырей повылазило !
      Прямо коллективное гонение .
      Обраточка прилетит , всяким селюкам....

      2
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      Рейтинг: +707

      k611 6 апреля, 14:48

      Не суди и не судим будешь.

      1
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      Рейтинг: +3941

      fakeid 6 апреля, 14:07

      селюг куда большее Г, в принципе.

      3
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      Рейтинг: +6350

      порт 6 апреля, 14:02

      Очень грубо, но правильно.

      3
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      Рейтинг: +311

      hmelarj 6 апреля, 14:01

      Когда вижу Смолова сразу вспоминаю его пижонско-идиотское исполнение пенальти в матче с хорватами.Вот где клоун!!!!

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      Рейтинг: +2077

      jek718875 6 апреля, 13:50

      Селюк не сказал где его мочить, в сортире? а то что он бездарь и коню понятно

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      Рейтинг: +5488

      neim > jek718875 6 апреля, 14:08

      Ты про Клинера что ли ? )))

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      Рейтинг: +24539

      DOCTOR PENALTY 6 апреля, 13:38

      Прямо призыв к "массовым беспорядкам". ))) *

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