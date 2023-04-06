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Селюк назвал Смолова «дерьмом» и призвал его «мочить»

6 апреля 2023, 13:11
16

Футбольный агент Дмитрий Селюк резко отреагировал на поведение форварда «Динамо» Федора Смолова, который после вылета из Кубка России от «Акрона» назвал журналиста клоуном.

– Я всегда говорил, говорю, и буду говорить, что Смолов – это чистый ноль. И как футболист, и как человек. Я еще два года назад удивлялся, как родители внучки Бориса Ельцина разрешали ей с ним встречаться. Нахрен он им нужен? Ну, вроде уже расстались. Он сутками сидит и играет в Counter-Strike. Что от него еще ожидать после этого?

– Такое его поведение ожидаемо?

– Ожидаемо. Это человек, который заработал три копейки за счет того, что его везде провели по клубам на откатах. Хотя в Европе за три года за «Локомотив» ни одного гола не забил. Он на бедного журналисте сорвался. Он считает вас ничтожествами. Я считаю, что все журналистское сообщество должно защитить своего коллегу и вылить все говно на этого идиота. Чтобы ему не повадно было. Стойте друг за друга, журналисты! Пока это дерьмо не извинится перед журналистом, мочите его. Это я вам советую.

  • «Динамо» проиграло по пенальти и вылетело из Кубка.
  • Смолов оскорбил журналиста в ответ на вопрос о том, что он обещал выиграть Кубок России.
  • Форвард «Динамо» сказал журналисту: «Тебе, что ли, обещал, клоун?».

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Акрон Динамо Смолов Федор
Комментарии (16)
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САДЫЧОК
1680777297
Селюк - это Зло нашего футбола ! Посредник , прослойка , никчемность !
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jek718875
1680778207
Селюк не сказал где его мочить, в сортире? а то что он бездарь и коню понятно
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hmelarj
1680778862
Когда вижу Смолова сразу вспоминаю его пижонско-идиотское исполнение пенальти в матче с хорватами.Вот где клоун!!!!
Ответить
порт
1680778929
Очень грубо, но правильно.
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k611
1680781733
Не суди и не судим будешь.
Ответить
САДЫЧОК
1680784666
Сколько хмырей повылазило ! Прямо коллективное гонение . Обраточка прилетит , всяким селюкам....
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шахта Заполярная
1680785819
А что такое селюк и какая польза футболу от таких селюков. И не все журналисты - журналисты, половина из них продажные твари которые за три копейки любую грязь напишут. Я не оправдываю футболистов, там тоже хватает......
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KLINSI
1680808130
Что Селюк что Смолов, два дерь..., упс. ...Два сапога на одной ноге.
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Пингвины Антарктиды
1680814891
К журналистам отношение в РФС ещё то
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crf575757
1680972726
СЕЛЮК точно такое же ДЕРЬМО как и Смолов!!
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