Селюк назвал Смолова «дерьмом» и призвал его «мочить»

Футбольный агент Дмитрий Селюк резко отреагировал на поведение форварда «Динамо» Федора Смолова, который после вылета из Кубка России от «Акрона» назвал журналиста клоуном.

– Я всегда говорил, говорю, и буду говорить, что Смолов – это чистый ноль. И как футболист, и как человек. Я еще два года назад удивлялся, как родители внучки Бориса Ельцина разрешали ей с ним встречаться. Нахрен он им нужен? Ну, вроде уже расстались. Он сутками сидит и играет в Counter-Strike. Что от него еще ожидать после этого?

– Такое его поведение ожидаемо?

– Ожидаемо. Это человек, который заработал три копейки за счет того, что его везде провели по клубам на откатах. Хотя в Европе за три года за «Локомотив» ни одного гола не забил. Он на бедного журналисте сорвался. Он считает вас ничтожествами. Я считаю, что все журналистское сообщество должно защитить своего коллегу и вылить все говно на этого идиота. Чтобы ему не повадно было. Стойте друг за друга, журналисты! Пока это дерьмо не извинится перед журналистом, мочите его. Это я вам советую.