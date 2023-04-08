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    Кушанашвили назвал «токсикозным высерком» журналиста, которому нахамил Смолов

    Журналист Отар Кушанашвили дал оценку ситуации после кубкового матча «Динамо» и «Акрона», когда нападающий москвичей Федор Смолов после вылета из турнира назвал журналиста Микеле Антонова клоуном.

    «Смолов что-то крикнул псевдоборзописцу. Что-то вроде «Полижи мою мошонку». Федор был огорчен тем, что «Динамо» тонет и тонет и он приложил к этому усилия. И какой-то Чмошкин ему: «Как же ты так?!» Смолов грубит в ответ, и это начинают муссировать.

    Что Смолов должен был сказать этому токсикозному высерку? Сказать, что он гордится нереализованным пенальти? Что он должен был?» – сказал Кушанашвили на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

    • «Динамо» проиграло по пенальти и вылетело из Кубка.
    • Смолов оскорбил журналиста в ответ на вопрос о том, что он обещал выиграть Кубок России.
    • Форвард «Динамо» сказал журналисту: «Тебе, что ли, обещал, клоун?».

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.04.2023 19:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12615

      Вомбат 8 часов назад

      Если журналюга, догадавшийся под горячую руку спросить игрока "Как же так?" - токсикозный высерок, то кто тогда его коллега Кушанашвили? И кто сам Смолов с его мошонкой? Нет, они конечно, не высерки. Они обычные хамы, коими так богата Русская земля.

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