Кушанашвили назвал «токсикозным высерком» журналиста, которому нахамил Смолов

Журналист Отар Кушанашвили дал оценку ситуации после кубкового матча «Динамо» и «Акрона», когда нападающий москвичей Федор Смолов после вылета из турнира назвал журналиста Микеле Антонова клоуном.

«Смолов что-то крикнул псевдоборзописцу. Что-то вроде «Полижи мою мошонку». Федор был огорчен тем, что «Динамо» тонет и тонет и он приложил к этому усилия. И какой-то Чмошкин ему: «Как же ты так?!» Смолов грубит в ответ, и это начинают муссировать.

Что Смолов должен был сказать этому токсикозному высерку? Сказать, что он гордится нереализованным пенальти? Что он должен был?» – сказал Кушанашвили на ютуб-канале «Это футбол, брат!».