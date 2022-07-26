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    Бувач объяснил, почему «Динамо» купило Фернандеса

    Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал трансфер центрального защитника «Гуарани» Роберто Фернандеса.

    «В лице Роберто наша команда получила прекрасное усиление. У него великолепная левая нога, и он очень хорош в игре на втором этаже.

    Мы обязательно поможем нашему новобранцу как можно быстрее адаптироваться», – заявил Бувач.

    • За Фернандеса заплатили 3 миллиона евро.
    • Контракт подписан до 2027 года.

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    Источник: сайт «Динамо»

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4459

      Беспонтий 30 минут назад

      у каждого мальчика в детстве должен быть свой фернандес

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