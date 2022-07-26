Бувач объяснил, почему «Динамо» купило Фернандеса

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал трансфер центрального защитника «Гуарани» Роберто Фернандеса.

«В лице Роберто наша команда получила прекрасное усиление. У него великолепная левая нога, и он очень хорош в игре на втором этаже.

Мы обязательно поможем нашему новобранцу как можно быстрее адаптироваться», – заявил Бувач.