Стало известно, кто в «Динамо» решил не продлевать Шунина

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал уход из клуба вратаря Антона Шунина.

«Мы не раз говорили, что с большим уважением относимся к Антону, но спортивный блок [возглавляемый Желько Бувачем] принял решение не продлевать его контракт. То, о чем мы говорили с Антоном, уже появилось в прессе, в том числе и со слов самого Антона. Ему была предложена позиция по работе с вратарями в академии. Это предложение бессрочное в случае с Антоном.

Будем рады видеть его в академии. В будущем все может быть. В рамках нашего клуба мы готовы предоставлять для Антона возможности для развития. Однако на данный момент мы предложили Антону ту должность и тот фронт работы, которые востребованы и актуальны сейчас», – сказал Гафин.