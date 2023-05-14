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    • Будущее Бувача, временный тренер и новый главный: инсайдер Карпов – об изменениях в «Динамо»

    Будущее Бувача, временный тренер и новый главный: инсайдер Карпов – об изменениях в «Динамо»

    Инсайдер Иван Карпов рассказал об изменениях в «Динамо» после увольнения Славиши Йокановича с поста главного тренера клуба.

    • «Динамо» уволило Йокановича после крупного домашнего поражения от «Ахмата» (0:3).
    • Клуб уступил три раза в четырех последних матчах и занимает 7-е место в РПЛ.

    «Динамо» не будет увольнять спортивного директора Бувача, несмотря на промах с выбором Йокановича и селекционные ошибки.

    Для клуба Желько – это не только проблемы этого сезона, но еще и прошлые успехи: бронзовые медали и финал Кубка России. Руководство ему доверяет.

    По моим данным, Марко Николич лишь один из кандидатов и решения по персоне нового тренера и условиям его работы пока нет. Развязка скоро!

    Зато определились со временщиком – им станет Павел Алпатов. Ближайшие три тура команду к новым свершениям будет готовить именно он», – написал Карпов в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    14.05.2023 22:10
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