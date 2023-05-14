Будущее Бувача, временный тренер и новый главный: инсайдер Карпов – об изменениях в «Динамо»

Инсайдер Иван Карпов рассказал об изменениях в «Динамо» после увольнения Славиши Йокановича с поста главного тренера клуба.

«Динамо» уволило Йокановича после крупного домашнего поражения от «Ахмата» (0:3).

Клуб уступил три раза в четырех последних матчах и занимает 7-е место в РПЛ.

«Динамо» не будет увольнять спортивного директора Бувача, несмотря на промах с выбором Йокановича и селекционные ошибки.

Для клуба Желько – это не только проблемы этого сезона, но еще и прошлые успехи: бронзовые медали и финал Кубка России. Руководство ему доверяет.

По моим данным, Марко Николич лишь один из кандидатов и решения по персоне нового тренера и условиям его работы пока нет. Развязка скоро!

Зато определились со временщиком – им станет Павел Алпатов. Ближайшие три тура команду к новым свершениям будет готовить именно он», – написал Карпов в телеграме.