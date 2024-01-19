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    • В «Динамо» объяснили, почему решили продлить контракт с Лещуком

    В «Динамо» объяснили, почему решили продлить контракт с Лещуком

    Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач высказался о подписании нового соглашения с вратарем Игорем Лещуком.

    «Лещук на протяжении долгого времени тренировался и выступал на хорошем уровне. Мы хорошо знаем его сильные качества, а он, конечно, понимает, что мало кто из клубов может сравниться с «Динамо». Так что решение о продлении контракта – ситуация win-win для всех», – сказал Бувач.

    • Новый контракт Лещука с клубом рассчитан до конца сезона-2027/28.
    • В этом сезоне он провел 11 матчей за бело-голубых.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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