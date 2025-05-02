Стал известен инициатор увольнения Лички из «Динамо»

Назван член руководства «Динамо», настоявший на отставке главного тренера Марцела Лички.
Главным инициатором увольнения чеха стал спортивный директор клуба Желько Бувач.
В последнее время между ними были разногласия, которые касались в том числе тренировочного процесса.
- Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».
Источник: Legalbet