Стал известен инициатор увольнения Лички из «Динамо»

Назван член руководства «Динамо», настоявший на отставке главного тренера Марцела Лички.

Главным инициатором увольнения чеха стал спортивный директор клуба Желько Бувач.

В последнее время между ними были разногласия, которые касались в том числе тренировочного процесса.