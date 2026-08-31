Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»

Бывший тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян оценил победу «Зенита» над «Факелом» (1:0) в 6-м туре РПЛ.
«Матч в Воронеже был критикуем с точки зрения игры, которую показал «Зенит». Но у «Зенита» огромные потери в составе, и никто не должен легко обыгрывать «Факел». Также имеет место фактор болельщиков и поля. Мяч дробит. «Зенит» проявил бойцовские качества и характер», – сказал Григорян.
- Единственный гол «Зенит» забил с пенальти на 90+3 минуте.
- 11-метровый реализовал нападающий Александр Соболев.
- «Зенит» отстает от первого места на шесть очков.
Источник: «Матч ТВ»