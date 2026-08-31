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  • Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»

Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»

31 августа, 01:02
12

Бывший тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян оценил победу «Зенита» над «Факелом» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

«Матч в Воронеже был критикуем с точки зрения игры, которую показал «Зенит». Но у «Зенита» огромные потери в составе, и никто не должен легко обыгрывать «Факел». Также имеет место фактор болельщиков и поля. Мяч дробит. «Зенит» проявил бойцовские качества и характер», – сказал Григорян.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Григорян Александр
Комментарии (12)
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Димтрий
1788141236
Бойцовские качества и характер не оценка для Зенита. Скажи Александр, пенальти назначили правильно?
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Бумбраш
1788144341
Бойцовские качества и характер, пардон,продажность и отсутствие совести проявила вся судейская бригада...зинка срам российского футбола
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ПалкоВводецъ007
1788147950
Зенит заслужил победу, обстучав все штанги и перекладину хоть обхрюкайтесь. Гыгыгы
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Просто-333
1788149546
Лизнул не по детски. Сразу видно- проффи.
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Good_win_ФКСМ
1788161028
бойцовские качества и характер в этом матче проявил только свистун: не побоялся вопреки правилам тащить го.мосятню и поставить левейший очередной дельфиний пенальти
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Интерес
1788162889
...и ни слова о "победном"голе!!! Цель оправдывает средства???Я поражаюсь: напридумывали коэффициентов,различных параметров и прочей мутоты, для оценки простого факта-счёта на табло после матча.Ну что мне до того,что один клуб катает мяч 70 минут и бьет мимо ворот 23 раза,если он с трудом с липового пенальти забивает один гол?Или вообще проигрывает дома новичку??? Вот вчера "Балтика" тоже владела мячом 35 процентов игрового времени, а итог на табло.Но плохо, что за последние минуты не стало 8-0-это недостаток мастерства атакующих игроков и мастерство вратаря соперника,тащившего всё что можно и нет. Кстати, спартачи где-то на периферии ищут смену Максимке, а готовый вратарь под боком.Залейте "бензином", и все дела...
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Океан
1788172421
Этот петушок будет петь как ему укажут.
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