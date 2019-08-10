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Александр Григорян
Материалы
Александр Григорян - материалы
Россия
28 сентября 1966 (60)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Самый крутой защитник старта РПЛ – из «Тамбова». Выпивал, почти не играл 3 года, а сейчас уже забил 2 гола
Уникальный персонаж из Африки.
10.08.2019 15:55
4
Лидер ФНЛ неожиданно меняет тренера. Теперь в «Тамбове» будет Григорян
Отрыв, отличные шансы на выход и странная перестановка.
22.04.2019 18:25
19
Почему фанаты «Луча» так ненавидят Григоряна
Бросить в тренера живого петуха − такое мы видим впервые.
20.04.2018 11:00
23
Сухарь Акинфеева, питерские бакланы, футболка Месси. Главные мемы 2017 года
Горячая десятка мемасов плюс бонус от Василия Уткина.
27.12.2017 20:00
6
«Прежде чем стать командой, мы стали семьей». Главные цитаты 2017 года
Самые меткие фразы Месси, Путина, Слуцкого и других важных персон.
25.12.2017 08:30
12
Григорян головного мозга
Последняя пресс-конференция Александра Григоряна оставила множество вопросов. Но посреди всеобщего шума и смеха я повторял только один: «Вы что там у себя, как бы совсем охренели?»
31.07.2017 15:49
2
«Видел Моуринью с мячом − убогое зрелище». Самый дерзкий тренер РФПЛ продолжает отжигать
Послематчевое интервью главного тренера «Анжи» Александра Григоряна в это воскресенье стало новым хитом. Вспоминаем другие острые цитаты этого специалиста.
31.07.2017 12:40
19
Васин, Шатов, Медведев и другие герои и антигерои 26-го тура РФПЛ
«Спартак» выиграл дерби и почти закрыл чемпионскую гонку, Шатов вернул «Зенит» на второе место, Медведев установил рекорд всех времен в чемпионатах России, а финалисты Кубка дружно проиграли. Подводим итоги 26-го тура РФПЛ на «Бомбардире»!
01.05.2017 19:55
22
«Григорян учил, что нигде не надо себя беречь». Футболист, который объехал всю Россию
Хасан Мамтов прошел все уровни российского футбола кроме главного, а после 30 забивает с каждым годом все больше. Бомбардир «Тюмени» рассказал Александру Карамышеву, как жил с солдатами, почему молодым трудно пробиться к славе и что снижает уровень нашего футбола.
18.04.2017 20:00
2
Александр Данишевский: «В «Спартаке» Быстрову всегда не хватало сока, и он доставал этим врача»
В двухтысячные Александр Данишевский выигрывал чемпионат России в «Спартаке», а затем отправился в долгое путешествие по российскому футболу, доиграв до любительского чемпионата Крыма. В интервью «Бомбардиру» Данишевский рассказал, почему игроки в «Химках» боксировали друг с другом, зачем Павел Яковенко мучил команду трехразовыми тренировками и как в «Анжи» выдавали зарплату в пакетах.
29.03.2017 09:25
7
Невероятный гол Жиру, рекорд Роналду и другие события, которые вы могли пропустить за праздники
Кроме того, Витсель удрал в Китай, Аршавин снова лучший Казахстане, а ЦСКА должен денег за Траоре. «Бомбардир» напоминает, что важного происходило, пока вы отдыхали.
09.01.2017 14:05
2
Самедову не разрешили платить за переход в «Спартак». Китайцы заманивают Алли миллионом в неделю. Дайджест событий дня
Дибала отказался от перехода в «Барселону». Тошич может уйти из ЦСКА. Григорян раскритиковал Шалимова. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
06.01.2017 21:15
15
Роналду начал год с очередного рекорда. «Анжи» представил тренера. Дайджест событий дня
Абрамович заблокировал отъезд Косты в Китай. ЦСКА отпустил Страндберга. Верратти могут вернуть на родину за 80 миллионов. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
05.01.2017 21:00
10
Сверхспособности Григоряна и невероятный камбэк «Химок». Чем запомнится 24-й тур ФНЛ
Заключительный тур ФНЛ перед зимними каникулами получился ярким. О едва не упустившем победу «Тосно», прощании «Луча» с Передней и конфликте Газзаева с болельщиками – в обзоре 24 тура от «Бомбардира».
27.11.2016 13:45
1
Кураньи на «фанатке» «Динамо» и забастовка «Луча». Чем запомнится 23-й тур ФНЛ
Тренер «СКА-Хабаровска» решил посмеяться над соперниками. Спартаковская молодежь рвется в основу. «Тосно» не использует появившийся шанс. «Бомбардир» представляет обзор 23-го тура ФНЛ.
21.11.2016 17:00
1
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Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
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