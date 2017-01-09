Невероятный гол Жиру, рекорд Роналду и другие события, которые вы могли пропустить за праздники

Жиру сотворил супергол

Если выражение «как встретишь Новый год – так его и проведешь» действительно работает, то в 2017-м мы все должны купаться в фантастических голах. В первый же день года нападающий «Арсенала» Оливье Жиру умудрился повторить недавний подвиг Генриха Мхитаряна и, кажется, забил еще круче армянина – пяткой через себя под перекладину ворот. Это просто чудо из чудес!

Сам Жиру уже в следующем матче отпраздновал еще один гол, намекая на свой шедевр – потанцевал, изображая скорпиона. За что, правда, тут же был раскритикован собственными болельщиками – «Арсенал» лишь сравнял счет с «Борнмутом», а времени оставалось мало и не стоило тратить его на танцы.

Вообще на футбольных полях хватало интересного: «Ливерпуль» оступился в игре с «Сандерлендом» (2:2), «Челси» прервал 13-матчевую победную серию, проиграв «Тоттенхэму», в составе которого дублем отметился Деле Алли, забивший семь голов в последних четырех матчах. Уэйн Руни сравнялся по числу голов за «МЮ» с лучшим бомбардиром в истории клуба – Бобби Чарльтоном, «Реал» выиграл два матча с общим счетом 7:0, а «Барселона» проиграла в Кубке и потеряла очки в игре чемпионата.

Витсель променял «Ювентус» на гигантскую зарплату

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель так хотел выступать за «Ювентус» еще летом, что пребывал чуть ли не в депрессии, когда его не сумели продать, а зимой вдруг решил уехать подальше от Европы. В своем новом клубе – «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (конечно же, китайском) – игрок заработает около 80 миллионов долларов. Какой уж там чемпионат Италии, и что такое борьба за победу в ЛЧ – скоро все будут мечтать о выступлении за великий «Цюаньцзянь». Этими деньгами можно обеспечить даже своих внуков. Не медалями и кубками же их кормить.

В Париж привезли немца

Дела у «Вольфсбурга» совсем плохи, ни о какой ЛЧ уже не мечтается – удержаться бы в Бундеслиге. В менее амбициозной команде наскучило Юлиану Дракслеру, и тот укатил в «ПСЖ» за 34 миллиона евро, подписав четырехлетний контракт. В самом деле, не бороться же чемпиону мира за выживание. Как пошли назойливые слухи об отставке Унаи Эмери, парижане заколотили 12 голов в двух матчах. Забил и Дракслер, причем очень элегантно.

Орлов считает, что футбол в России – на грани вымирания

Очень пессимистичное высказывание известного комментатора Геннадия Орлова, после которого можно закрывать футбол. Все настолько плохо. «Мы сейчас на пороге того, что рухнет вся система нашего профессионального футбола! Потому что те бюджетные деньги, которые вливаются в клубы – это ложный профессионализм. Видно, как наши игроки относятся к своей профессии. Вот эти все истории, которые происходят на отдыхе. В ресторанах и прочих местах. Ребята не думают, что их профессия – это смысл жизни. Тренируются спустя рукава, «физику» не держат», – считает Орлов. Интересно, а в 90-е или в начале прошлого десятилетия было иначе?

«Анжи» пригласил тренера, который тут же принялся дерзить

Про очередную смену курса в «Анжи» вы и так знаете. Куда интереснее, как это будет происходить при Александре Григоряне, который возглавил команду, но при этом никогда не работал в элите российского футбола. В первом своем интервью Григорян дважды повторил, что не собирается обсуждать с журналистом цели клуба, во втором – откровенно прошелся по тренеру «Краснодара» Игорю Шалимову: «Я в женском футболе добился максимальных результатов в России, в том числе на европейском уровне. А чего добился Шалимов в женском футболе, не знаю. Мое видение – ничего. Как оказался в «Краснодаре», меня не интересует. Но – задевает».

Похоже, хамства в послематчевых интервью в РФПЛ теперь будет еще больше.

ЦСКА оставили без Страндберга и вынуждают платить за Траоре

Экс-форвард ЦСКА Карлос Страндберг нашел себе новую команду – теперь он будет выступать за «Брюгге», с которым футболист подписал четырехлетний контракт. Куда анекдотичнее новость про Ласину Траоре, которого не получится сдать назад в «Монако» без какой-либо компенсации. «Если другую команду не найдем, есть два варианта, которые могут произойти: либо Траоре остается в ЦСКА, либо армейцы выплачивают прописанную в контракте сумму «Монако», и футболист возвращается», – сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк. Вот так влипли.

Аршавин – лучший футболист Казахстана

35-летний полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин выиграл звание лучшего игрока 2016 года в Казахстане по версии местных журналистов. На счету российского футболиста 15 очков по системе «гол плюс пас» – он забил восемь голов и отдал семь голевых передач. Достойно!

Файзулин объявился! Даже есть свежее фото

Таинственное исчезновение полузащитника «Зенита» Виктора Файзулина, который не играл в футбол почти полтора года, сильно интриговало – мы знали, что у футболиста травма, но сам он спокойно себе лечился, нигде не засвечиваясь и не давая интервью. Для тех, кто уже даже забыл, как этот парень выглядит, фотографию тренирующегося футболиста выложил врач сборной России Эдуард Безуглов. Говорят, Файзулин точно отправится на первый сбор «Зенита».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Самедов все еще в «Локомотиве»

Новый год прошел, а Самедов еще не перешел в «Спартак». Рождество отпраздновали, а Самедов – все еще не стал спартаковцем. Люди уже пошли на работу, а Самедов все еще числится игроком «Локомотива». В чем же дело? Через несколько дней, возможно, появится ясность, пока же единственным вариантом для железнодорожников остаются 2 миллиона евро, предлагаемые красно-белыми за футболиста. Ходили даже слухи о том, что часть трансфера Самедов выплатит из собственного кармана, но «Локо» не разрешил своему (пока еще) игроку использовать такой вариант.

Криштиану не вышел на поле, а рекорд уже установил

Правда, рекорд не игровой, но тоже вполне приятный. Нападающий «Реала» Криштиану Роналду попал в 11-й раз в команду года УЕФА по версии болельщиков. Лионель Месси в ней находился меньше – восемь раз. Больше трети всего состава занимают игроки мадридского клуба. А сегодня у португальца есть возможность начать 2017-й год с очередного трофея. Приз лучшему игроку мира от ФИФА достанется сегодня лидеру одного из трех испанских клубов – Роналду, Месси или Гризманну.