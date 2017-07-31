Григорян головного мозга

Последняя пресс-конференция Александра Григоряна оставила множество вопросов. Но посреди всеобщего шума и смеха я повторял только один: «Вы что там у себя, как бы совсем охренели?»

Нет, серьёзно. Количество цитат, статей, нарезок и роликов на ютубе говорит о том, что Григорян или великий оратор, или великий шоумен. На бомбардире вообще целую статью с цитатами забацали. И ради чего, спрашиваю я? Может быть, это смешно? Или остроумно?

Может, господин Григорян выявил какие-то проблемы в русском футболе, которые до него выявлены не были?

И вот тут в точку. Прямое попадание. Почему – об этом мы порассуждаем в конце, а пока я покажу вам как дошел до своих нелегких мыслей о тленности всего сущего.

Первая цитата – и мой мир разлетается вдребезги. Оказывается я не владею русским языком! Я не могу понимать людей. Вообще. Разучился. Так я думал, пока пять перечитывал следующее предложение.

В плане созидания мы выглядели безобразно, и поэтому было такое ощущение, что мы тренируем смерть.

ЧЕГО?!

Я уже жду мемасики с фразой «ТО ЧУВСТВО, КОГДА ТРЕНИРУЕШЬ СМЕРТЬ». Что вы чувствовали, когда тренировали смерть? У вас, наверное, большой опыт?

И вот, когда ты проглатываешь эту фразу, оратор добивает тебя продолжением.

А так как мы тренируем ее часто (я имею ввиду самоотдачу), то мы никогда не помрем

No comment.

Дальше – больше.

взять моих ребят хамством или наездом – это просто бесполезно! Не зря я практикую бокс. Надеюсь, вы меня правильно поняли

Вообще-то нет. Не поняли. С кем ты практикуешь бокс? На ком ты практикуешь бокс? Ты бьёшь футболистов? Вы помогаете на стрелках? (Ты что, б...ть, сын визажистки?(с)) Вы поэтому в футбол хреново играете? Слишком часто практикуетесь в боксе?

Поздравлять просто ради приличия считаю неправильным

Если находится какой-то клоун, как в данном случае Ари, который пытается ударить кого-то кулаком, то нужно показать, что мы и кулаками можем решить вопрос

В перерыве сильно нахлобучил судью в прямом и переносном смысле. Вот во втором тайме он окончательно и показал мне свою власть

Мне кажется, вы хотите докопаться до какой-нибудь сенсации в виде моего острого ответа, но вы не дождетесь, вы – мазохист

Процитирую сразу четыре фразы, чтоб обозначить две большие проблемы. И не Григоряна проблемы, а наши.

Первое. Мы не оцениваем то, что повторяем. За громкой фразой, часто нет никакого смысла. То есть вообще.

Вы не дождетесь моего ответа, вы мазохист. Я ему нахлобучил, он мне показал свою власть. Мы тренируем смерть. ЧТО ЭТО БЫЛО?

Второе – показательная агрессия, желание и возможность решить конфликт силой. Выразить свое недовольство силой. Донести свою мысль силой. Спросите у знакомых психологов – откуда это? Вам ответят – от неумения выражать себя другими способами.

Проблема не в том, что он не умеет выражать мысли. Проблема в том, что он так думает. Проблема не в том, что мы над этим смеемся. проблема в том, что нас это устраивает.

Устраивает дебошир и клоун в тренерском кресле. Устраивает такое отношение к людям вообще и к футболистам в частности. Давайте посмотрим вокруг и признаем: мы становимся все агрессивнее и тупее. Может не лично, но среднеарифметически.

Я увидел именно это в подборке цитат Григоряна. И когда я это увидел, я понял, что это не веселая статья, и не стеб над фриком – это диагноз.