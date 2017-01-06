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  • Самедову не разрешили платить за переход в «Спартак». Китайцы заманивают Алли миллионом в неделю. Дайджест событий дня

Самедову не разрешили платить за переход в «Спартак». Китайцы заманивают Алли миллионом в неделю. Дайджест событий дня

Китайцы соблазнили Оби Микела

Еще один игрок из топ-клуба не устоял перед предложением из Китая. Нигерийский полузащитник «Челси» Джон Оби Микел подписал трехлетний контракт с клубом «Тяньцзинь Тэда». Зарплата футболиста составит 118 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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Деле Алли тоже может угодить в китайскую ловушку

Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли в скором времени сделают сумасшедшее предложение из Китая в виде оклада в размере одного миллиона долларов (809 323 фунтов) в неделю. Сейчас 20-летний англичанин находится на пике формы в АПЛ, он забил семь голов в четырех последних матчах. Его контракт рассчитан до 2022 года.

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Насри грозит четырехлетняя дисквалификация

Скорее всего, до такой суровой кары не дойдет, но в дурацкую историю полузащитник «Севильи» Самир Насри влип весьма основательно. И все из-за нарушения антидопингового законодательства. Ранее испанское антидопинговое агентство заявило о намерении провести проверку в отношении футболиста из-за того, что он проходил лечение в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе, где используется витаминная терапия, которая может скрыть следы допинга.

Григорян возглавил «Анжи» и тут же бросился в атаку на Шалимова

Вчера главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал немного странное первое интервью на новом посту, а сегодня жестко обсудил работу коллеги Игоря Шалимова, возглавляющего «Краснодар».

«Я в женском футболе добился максимальных результатов в России, в том числе на европейском уровне. А чего добился Шалимов в женском футболе, не знаю. Мое видение – ничего. Как оказался в «Краснодаре», меня не интересует. Но – задевает. Давайте эту тему закончим. Пусть нас рассудит очная встреча», – отметил Григорян.

Дибала выбрал желаемый клуб между «Барселоной» и «Реалом»

Нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале было предложено продолжить карьеру в «Реале» и «Барселоне». Сам футболист отказался переходить в стан сине-гранатовых, потому что хочет играть за мадридский клуб. Ранее сообщалось, что сливочные готовы купить футболиста за 90 миллионов евро в летнее трансферное окно.

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Вопрос о трансфере Самедова в «Спартак» по-прежнему открыт

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов может продолжить карьеру в «Спартаке», но команды все еще не договорились о трансфере и вернутся к этому вопросу 12 января. Единственным вариантом для железнодорожников остаются 2 миллиона евро, предлагаемые красно-белыми. Часть суммы из своего кармана Самедов мог бы заплатить самостоятельно, о чем сегодня сообщалось, но «Локо» заблокировал эту возможность. Ждем следующего четверга.

ЦСКА обяжут заплатить за уход Траоре

Мало того, что ЦСКА не получил желаемого эффекта от аренды Ласины Траоре, так теперь бесплатно отправить его назад в «Монако» до конца сезона тоже не получится. «Если другую команду не найдем, есть два варианта, которые могут произойти: либо Траоре остается в ЦСКА, либо армейцы выплачивают прописанную в контракте сумму «Монако», и футболист возвращается», – сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.

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Тошич и Витиньо могут уехать в Турцию

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич попал в сферу интересов турецкого «Трабзонспора», причем принципиальная договоренность о трансфере, как сообщалось, уже была достигнута. Сам серб заявил обратное: «Я связан с ЦСКА, здесь я выступаю уже шесть лет, и мой нынешний приоритет – новый контракт. На следующей неделе я отправлюсь в Москву, мы начинаем подготовку. Мы сядем за стол переговоров, после чего все станет известно».

Кроме того, форвардом Витиньо заинтересовался «Галатарасай». Турки планируют потратить на бразильца примерно 3,5 миллиона евро.

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Англия ЦСКА Трабзонспор Галатасарай Монако Локомотив Спартак Ювентус Реал Барселона Анжи Краснодар Севилья Тоттенхэм Челси Тяньцзинь Цзиньмэнь Самедов Александр Насри Самир Оби Микел Джон Тошич Зоран Траоре Ласина Дибала Пауло Витиньо Алли Деле Шалимов Игорь Григорян Александр
Комментарии (15)
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Tostao
1483736159
И тут Григоряна понесло ! )) Слуцкий, кстати, тоже не тренировал женщин и что теперь? Посмотреть каким игроком был Шалимов и в каких командах играл и с какими тренерами работал. Ну был неудачный опыт с "Ураланом", потом работал с "Краснодаром-2", поэтому и вполне логично оказался в главной команде. А вот выскочка Григорян кроме женского пола чем может похвастать?
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bset
1483736850
Что-то у Григоряна слишком длинный язык... А по поводу Самедова... Не все ли равно, кто платит деньги? В контракте написаны условия, их должны все выполнять
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Argon
1483741407
Интервью Гргорьяна бред какой-то. Еще бы пиписками мериться пошел.
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арейская
1483742219
По -моему Григорян не с того начал...
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serppion
1483758763
Да пусть все валят в этот Китай! Челси купит оставшихся Самедова, Дзюбишку и снова станет лучшим.
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XaXatyn
1483767530
В Китаи скоро будет очень интересная лига !
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vladimir-7
1483770274
По поводу Траоре, ведь Селюк на каждом углу визжал, что Траоре он устроил в Европейский клуб.
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+50/-50
1483813973
"... дурацкую историю полузащитник «Севильи» Самир Насри влип весьма основательно". "... он проходил лечение в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе, где используется витаминная терапия, которая может скрыть следы допинга". Опять допинг? И где это еврошакал, который правду матку режет в глаза. Или сделает вид, что не заметил, не слышал, не видел.
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+50/-50
1483814431
Китай перекупит всех. Тем самым ослабит ведущие клубы мира. И какой-нибудь китайский клуб, со скромным названием "Хули вам-Хули нам" через пару-тройку лет выиграет клубный Чемпионат Мира. А Барса, "галактикос". "канониры" и прочие "юнайтеды" будут смотреть снизу вверх на китайских кудесников мяча.
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Mi6
1483815994
Почему Самедову не поехать в Китай?
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