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    Полузащитник «Севильи» Насри подозревается в употреблении допинга

    Полузащитник «Севильи» Самир Насри, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», подозревается испанским антидопинговым агентством в употреблении запрещенных препаратов.

    По данным источника, 29-летний футболист прошел курс терапии в витаминном центре в Лос-Анджелесе. Агентство посчитало подобное обращение в витаминный центр «странным» и приняло решение начать расследование из-за подозрений в том, что препараты, которые принимал хавбек, могли содержать следы запрещенных веществ.

    В текущем сезоне Примеры на счету Насри 14 матчей и три забытых мяча.

    Источник: Sport1.de

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    28.12.2016 22:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 29 декабря 2016, 00:49

      Не ешьте детки витамины, это - бяка!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 29 декабря 2016, 00:44

      Помешались на этом допинге !

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 29 декабря 2016, 00:27

      Похоже Насри скрытый россиянин, ведь прессуют только наших
      Ему никто российское гражданство не предлагал, никто не в курсе?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > mialkov 29 декабря 2016, 00:44

      Ты серьезно думаешь, что из за этого?

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 29 декабря 2016, 00:13

      и хрен они пойдут против сша..где все поголовно на допинге..замнут все..мрази..

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 декабря 2016, 23:09

      Так он мячи стал "забывать", вот витамины от склероза и попивает

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      Рейтинг: +353

      Rebrova 28 декабря 2016, 22:51

      Насри насри и играй дальше

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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark 28 декабря 2016, 22:50

      3 "забытых" мяча? Где он их забыл?

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      Рейтинг: +3547

      BoltCX > Prince_of_Dark 28 декабря 2016, 22:57

      ах-хах! в раздевалке забыл. И ни одного гола не забил.

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      Рейтинг: +14

      avez 28 декабря 2016, 22:50

      Главное мячи забытые

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