Роналду начал год с очередного рекорда. «Анжи» представил тренера. Дайджест событий дня

Диего Косту не пустили в Китай

Руководство «Челси» отвергло предложение клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» о продаже ведущего форварда «синих» Диего Косты. Роман Абрамович не соблазнился суммой в 95 миллионов евро и лично отказал китайцам. В общем, не стать Косте партнером Акселя Витселя и Жадсона и не сыграть под руководством Фабио Каннаваро.

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Рекордный трансфер в истории футбола пока откладывается

Информация о возможной покупке китайским клубом «Шанхай СИПГ» форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга пока не подтвердилась. Как и предполагаемая сумма сделки – 150 миллионов евро. «Мы не получали соответствующего предложения. В нашем клубе не занимаются гипотетическими вещами», – отреагировал на ситуацию пресс-атташе «Боруссии» Саша Флигге. Что ж, Поль Погба все еще остается самым дорогим футболистом мира.

Верратти может сменить Париж на Турин

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти уже давно находится в сфере интересов «Ювентуса», но сейчас итальянцы готовы заплатить за своего соотечественника 80 миллионов евро. Помешать трансферу может скандал с Кингсли Команом, который бесплатно ушел из «ПСЖ» в «Юве», поэтому отношения между клубами нельзя назвать идеальными. В крайнем случае, у Верратти еще есть вариант с «Баварией». Где, кстати, и Коман играет.

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«Реал» настойчиво интересуется Дибалой

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Реал» будущим летом, причем мадридский клуб готов как обменять Дибалу на Морату, так и заплатить за аргентинца аж 90 миллионов евро. Впрочем, агент футболиста отмел все предположения, заявив, что в ближайшее время все эти разговоры будут бессмысленными, поскольку игрок продлит контракт с «Юве».

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«Анжи» определился с тренером

Сегодня махачкалинский клуб представил своего нового тренера. На смену Павелу Врбе в «Анжи» пришел Александр Григорян. «Я не собираюсь ничего комментировать и обсуждать. Вы сами все увидите по ходу чемпионата. Я не собираюсь обсуждать с вами наши цели и ситуацию в «Анжи», – сходу заявил Григорян, упомянув, между тем, что такого шанса он ждал в течение 20 лет. Ох и жарко будет на пресс-конференциях.

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Сразу 13 игроков «Анжи» получат статус свободных агентов. Список очень внушительный и весьма соблазнительный для середняков и аутсайдеров. Кроме того, на трансфер выставлены вратарь Александр Беленов и нападающий Янник Боли. Ранее голкипером интересовался «Зенит», а форвардом – ЦСКА. Присмотрел себе футболиста и «Спартак», который непрочь приобрести 21-летнего защитника Георгия Тигиева.

ЦСКА попрощался со Страндбергом

Не слишком сложилось у них сотрудничество. Форвард ЦСКА Карлос Страндберг забил за два года всего пять мячей, поэтому без особого сожаления был продан в «Брюгге». О трансфере уже объявлено официально, однако его сумма пока неизвестна. Контракт шведа с новой командой рассчитан до 2021 года.

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Роналду вошел в команду года УЕФА в 11-й раз

И это рекордный показатель. 11 раз в команду года по версии болельщиков попадал нападающий «Реала» Криштиану Роналду, тогда как ближайший преследователь португальца – форвард «Барселоны» Лионель Месси – оказывался в ней восемь раз. Базовый клуб у этой сборной – мадридский «Реал» (четыре футболиста), «Барселона» представлена тремя игроками. Блестящий состав!