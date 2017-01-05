Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Роналду начал год с очередного рекорда. «Анжи» представил тренера. Дайджест событий дня

Роналду начал год с очередного рекорда. «Анжи» представил тренера. Дайджест событий дня

Диего Косту не пустили в Китай

Руководство «Челси» отвергло предложение клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» о продаже ведущего форварда «синих» Диего Косты. Роман Абрамович не соблазнился суммой в 95 миллионов евро и лично отказал китайцам. В общем, не стать Косте партнером Акселя Витселя и Жадсона и не сыграть под руководством Фабио Каннаваро.

«Лестер» покупает Ндиди. «Мидлсбро» усилился лидером «Астон Виллы». Таблица зимних трансферов АПЛ

Рекордный трансфер в истории футбола пока откладывается

Информация о возможной покупке китайским клубом «Шанхай СИПГ» форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга пока не подтвердилась. Как и предполагаемая сумма сделки – 150 миллионов евро. «Мы не получали соответствующего предложения. В нашем клубе не занимаются гипотетическими вещами», – отреагировал на ситуацию пресс-атташе «Боруссии» Саша Флигге. Что ж, Поль Погба все еще остается самым дорогим футболистом мира.

Верратти может сменить Париж на Турин

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти уже давно находится в сфере интересов «Ювентуса», но сейчас итальянцы готовы заплатить за своего соотечественника 80 миллионов евро. Помешать трансферу может скандал с Кингсли Команом, который бесплатно ушел из «ПСЖ» в «Юве», поэтому отношения между клубами нельзя назвать идеальными. В крайнем случае, у Верратти еще есть вариант с «Баварией». Где, кстати, и Коман играет.

Торрес, Кэрролл, Думбия и еще 8 ужасных зимних трансферов

«Реал» настойчиво интересуется Дибалой

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Реал» будущим летом, причем мадридский клуб готов как обменять Дибалу на Морату, так и заплатить за аргентинца аж 90 миллионов евро. Впрочем, агент футболиста отмел все предположения, заявив, что в ближайшее время все эти разговоры будут бессмысленными, поскольку игрок продлит контракт с «Юве».

Антонелла Кавальери – любимая девушка Пауло Дибалы

«Анжи» определился с тренером

Сегодня махачкалинский клуб представил своего нового тренера. На смену Павелу Врбе в «Анжи» пришел Александр Григорян. «Я не собираюсь ничего комментировать и обсуждать. Вы сами все увидите по ходу чемпионата. Я не собираюсь обсуждать с вами наши цели и ситуацию в «Анжи», – сходу заявил Григорян, упомянув, между тем, что такого шанса он ждал в течение 20 лет. Ох и жарко будет на пресс-конференциях.

«Купи футболиста в Махачкале за ноль рублей и ноль копеек»

Сразу 13 игроков «Анжи» получат статус свободных агентов. Список очень внушительный и весьма соблазнительный для середняков и аутсайдеров. Кроме того, на трансфер выставлены вратарь Александр Беленов и нападающий Янник Боли. Ранее голкипером интересовался «Зенит», а форвардом – ЦСКА. Присмотрел себе футболиста и «Спартак», который непрочь приобрести 21-летнего защитника Георгия Тигиева.

ЦСКА попрощался со Страндбергом

Не слишком сложилось у них сотрудничество. Форвард ЦСКА Карлос Страндберг забил за два года всего пять мячей, поэтому без особого сожаления был продан в «Брюгге». О трансфере уже объявлено официально, однако его сумма пока неизвестна. Контракт шведа с новой командой рассчитан до 2021 года.

«Зенит» попрощался с Витселем. «Краснодар» продал Ахмедова, а ЦСКА – Страндберга. Таблица зимних трансферов РФПЛ

Роналду вошел в команду года УЕФА в 11-й раз

И это рекордный показатель. 11 раз в команду года по версии болельщиков попадал нападающий «Реала» Криштиану Роналду, тогда как ближайший преследователь португальца – форвард «Барселоны» Лионель Месси – оказывался в ней восемь раз. Базовый клуб у этой сборной – мадридский «Реал» (четыре футболиста), «Барселона» представлена тремя игроками. Блестящий состав!

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Россия Челси Боруссия Д Шанхай Порт ПСЖ Ювентус Реал Анжи ЦСКА Роналду Криштиану Боли Янник Беленов Александр Обамеянг Пьер-Эмерик Коста Диего Верратти Марко Дибала Пауло Тигиев Георгий Страндберг Карлос Григорян Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik1994
1483645130
Класссс!!!!
Ответить
Benifacto
1483677284
ребятки, ну а че вы*? жолтые:? кули оБямиянг? ну вы че долго дешево? ил как и вся шлюшная преса тока пызданут?
Ответить
GSKA1974
1483686056
Вот нашли где обсуждать педик он или нет.....
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+