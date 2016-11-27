Сверхспособности Григоряна и невероятный камбэк «Химок». Чем запомнится 24-й тур ФНЛ

С чемоданами в руках. Как «Тосно» расслабился и едва не упустил победу

Еще в первом тайме «Тосно» камня на камне не оставил от «Сокола». Благодаря красивым голам Заболотного и Палиенко хозяева повели 2:0! А когда в начале второй 45-минутки Антон Заболотный подошел к 11-метровой и реализовал пенальти, болельщики окончательно успокоились. Взвинченным казался только Дмитрий Парфенов: «я предчувствовал неприятную ситуацию. В перерыве я сказал своим ребятам забыть об отпуске и убрать чемоданчики в угол раздевалки». Ребята не послушались. На второй тайм «Тосно» вышло в летних шортиках, шлепанцах, а вместо заснеженного газона под ногами виднелся золотистый пляжный песочек.

Буквально за 6 минут Паштов и Платика вернули «Сокол» в игру – 3:2! А вскоре «Тосно» был на волоске от пропасти, но Виталий Галыш свой момент загубил. Наставник «Сокола» пошел ва-банк, выпустив на поле реактивного Дергачева и пробивного Домшинского. Саратовцы почуяли вкус крови, но «Тосно» выстояло! А в самой концовке ленинградцы дважды поймали «Сокол» на глупейших ошибках в защите – 5:2! На удивление слабо сыграл вратарь гостей Артем Федоров. Капитан, лидер и гордость «Сокола», по мнению многих готовый к прыжку в РФПЛ, доказал: рановато!

Зато «Тосно» уже видит себя в Премьер-лиге. И даже намерено обогнать московское «Динамо». «Хотелось бы подняться повыше. Уверен, нам это по силам» – самоуверенности Парфенова можно только позавидовать.

«Решение уже принято». Как «Луч-Энергия» прощалась с Передней

В день матча «Луч-Энергия» – «Тюмень», во Владивостоке весь день бушевал снегопад. В прошлый раз горожане совместно с болельщиками «Кубани» успели спасти поле для игры. На сей раз работники стадиона даже не пытались исправить положение. Едва взявшись за лопаты и «скинув» немного снега, они убрали их обратно. «Невозможно играть при таком снегопаде! Властям пора задуматься о постройке манежа» – считает болельщик «Луча» Максим.

Его посыл поддержали другие почитатели «Луча». Практически все они смотрели футбол, сидя на теплом диванчике. Поехать на стадион рискнули 450 человек, которые увидели обидное поражение своей команды. Счет благодаря быстрому голу открыл Иван Столбовой – его во Владивостоке уже величают «Грозным». «Луч-Энергия» поджалась к своим воротам в конце первого тайма, чем воспользовались Чуканов и Мамтов. Эффектный же восклицательный знак поставил воспитанник «Спартака» Владимир Лешонок. 1:3, победа «Тюмени»!

Окончательно настроение болельщиков «Луча» было убито на послематчевой пресс-конференции. «Мне очень нравится Владивосток, здесь я оставил частичку себя. Но решение уже принято. Я забрал трудовую книжку и ухожу в отставку» – сквозь слезы объявил наставник «Луч-Энергии» Сергей Передня. Не исключено, что нового тренера у желто-синих не будет. Из-за хронических невыплат игрокам, «Луч-Энергия» медленно, но верно движется к банкротству.

«Куда убежал наш центральный защитник?». Как «Мордовия» подарила «Химкам» невероятный камбэк

Тот, кто считает жизнь скучной и однообразной, явно не ходит на домашние матчи «Химок». Подмосковные футболисты способны раскачать любого соперника: что проигрывающий «Нефтехимик», что серую «Мордовию». В течение семи минут «Химки» и саранчане обменялись реализованными 11-метровыми, после чего инициативой прочно завладели гости. Благодаря дублю Артура Саркисова «Мордовия» к 24-й минуте вела – 1:3! Тут-то многострадальным саранчанам собраться. Однако на деле вышел ремейк недавнего матча «Химик» – «Нефтехимик».

«Второй гол мы пропустили из-за ошибки при стандартном положении. Это уже становится нашей больной болезнью» – наставник «Мордовии» Дмитрий Черышев на пресс-конференциях выглядит все менее уверенным. Окончательно выбил его из седла второй тайм. Благодаря усилиям Андрея Мостового, «Химки» совершили камбэк, а за девять минут до конца матча случилось непоправимое. Победный гол у «Химок» забил Илья Кузьмичев – 4:3! «Я так и не понял, куда в момент гола побежал наш центральный защитник? Его попросту не было на месте» – Черышев продолжает искать виноватых на стороне.

Никто, ни один человек в мире не мог себе представить, что на каникулы «Мордовия» уйдет на 18 месте! С Ренатом Сабитовым, Астафьевым, Саркисовым и Андреем Ивановым такого нельзя было допустить в принципе. Однако руководство «Мордовии» считает иначе. Они комфортно отсиживаются где-то в тени и спокойно наблюдают за битвой Черышева с «нефартом».

Очередная суперзамена Григоряна. Интуиция или скрытые сверхспособности?

Команды ФНЛ наконец-то уходят в отпуск. Вероятно, от этого в эйфории пребывают 19 клубов. И только «СКА-Хабаровск» хочет играть еще и еще! «Думаю, в минус 20 мы бы преподнесли еще много сюрпризов» – иронично заявил Александр Григорян. Наставник «СКА» стал главным героем этой встречи.

На 38-й минуте обладающий невероятной интуицией тренер поменял Кобялко на Максима Казанкова. После этого с интригой в матче случились модные нынче «похороны». В матче с «Кубанью» Казанков оформил хет-трик и установил неприличный разгром – 5:0! Уже обыденная результативная замена от Григоряна. Возможно, дело не в хорошей интуиции, а в сверхспособностях?

Сам Григорян получает нескрываемое удовольствие от работы, которое стремительно перетекает в ощущение кайфа. Во время первого тайма Александр не стеснялся согреваться, совершая пробежки вдоль тренерской бровки. А после гола Никифорова тренер исполнил шикарную пантомиму прямо на глазах у изумленной публики. «У меня с нашим оператором непростые, но теплые отношения. Он постоянно просит меня что-нибудь исполнить, вот я и откликнулся».

Конфликт Газзаева-младшего с болельщиками «Волгаря» и гол Бечирая

Матчи московского «Динамо», начиная с конца сентября, все больше направлены исключительно на достижение результата. Глядя на непередаваемые мучения бело-голубых, было трудно поверить, что еще в августе «Динамо» громило «Волгарь» 5:0! Более того, опасных моментов астраханцы создали больше. Логично, что именно они получили право открыть счет, но Сергей Зуйков на 78-й минуте пробил за пределы «Центрального». Расплата последовала незамедлительно. С левого фланга пришел навес на Фатоша Бечирая, и черногорец ударом головой принес «Динамо» тяжелейшую победу – 0:1!

По итогам этого тура «Волгарь» впервые в сезоне опустился в зону вылета. Последние неудачи выбивают болельщиков из колеи. В матче с «Динамо» фанаты устроили настоящую охоту на хавбека Руслана Газзаева. «Сын главного тренера совершил огромное количество обрезов, постоянно тормозил атаки. На нашем секторе раздавались голоса поменять Газзаева-игрока. Как только это случилось, Руслан подошел к нам и показал средний палец» – поведал об инциденте один из активных фанатов «Волгаря».

«Качество игры «Динамо» мне обсуждать не хочется. Главное, взяли три очка, а об уровне футбола подумаем в марте» – заявил тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев. Несмотря на впечатляющие результаты, бело-голубые от тура к туру показывают все более блеклую игру. Зимние каникулы – лучшее время запастись вдохновением!

Кураньи на «фанатке» «Динамо» и забастовка «Луча». Чем запомнится 23-й тур ФНЛ

Результаты 24-го тура ФНЛ:

«Тамбов» – «Факел» – 4:0

«СКА-Хабаровск» – «Кубань» – 5:0

«Луч-Энергия» – «Тюмень» – 1:3

«Сибирь» – «Нефтехимик» – 2:1

«Волгарь» – «Динамо» – 0:1

«Спартак-2» – «Шинник» – 1:2

«Спартак» Нч – «Енисей» – 1:0

«Тосно» – «Сокол» – 5:2

«Зенит-2» – «Балтика» – 1:1

«Химки» – «Мордовия» – 4:3

Цифры:

1 поражение потерпел «Зенит-2» на своем поле. Почетный результат не без труда удалось отстоять в матче с «Балтикой» (1:1)

2 гостевых очка в первой части сезона набрал «Волгарь». Команда Юрия Газзаева – самая «невыездная» в ФНЛ.

9 голов в последних двух матчах пропустил Артем Федоров. Зимняя пауза для голкипера «Сокола» пришлась как нельзя кстати!

9 туров подряд «Спартак-2» избегает ничейного исхода. Команда Евгения Бушманова победила 4 раза и проиграла пять.

37 голов забили команды сообща. Этот тур стал самым результативным в истории ФНЛ!

393 минуты не может забить сбавивший обороты «Факел».

399 минут подряд не пропускает вратарь «Динамо» Антон Шунин.