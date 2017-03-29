Александр Данишевский: «В «Спартаке» Быстрову всегда не хватало сока, и он доставал этим врача»

− Вы серьезно в детстве могли оказаться в «Ювентусе»?

− Все было на юношеском уровне. Всеми вопросами на тот момент занимался Константин Сарсания. Работа его академии была направлена на отправку талантов за рубеж. Для меня и Андрея Стрельцова появилась возможность попасть в «Ювентус». Но в Италию вместо нас поехали Будянский и Зейтуллаев. Будянский поиграл там потом за кучу клубов.

− И вы пошли в «Спартак». Какие были отношения с Олегом Романцевым?

− Романцев всегда относился хорошо. Недавно виделись в Севастополе на кубке ветеранов «Спартака». Узнал меня, хотя говорит, что прическа изменилась. В целом в «Спартаке» с молодыми тогда в основном работал Грозный (тренер «Спартака» в период с 1994-96, 1999-2002 − прим. ред.). Мы вместе с Сониным, Павленко, Кудряшовым, Поповым часто ходили на занятия по тактике и стратегии. Если не попадали в состав, то уходили тренироваться на отдельное поле. Что бы ни случалось, Грозный нас всегда защищал. Он был горой за молодежь.

− Борщ тарасовский готовите дома?

− Нет. В целом в плане еды в «Спартаке» всегда все было великолепно. Помню историю про Вовку Быстрова. Ему всегда не хватало свежевыжатого сока. Он доставал нашего врача. «Док, где сок?» − регулярно спрашивал Быстров. И тут как-то раз он увидел его издалека и закричал про сок. После этого врач от него всегда шарахался.

− С кем поддерживаете отношения из той команды?

− В основном с теми, с кем играл в молодежке. С Павленко, например. С Максимом Деменко, директором ФК «Сочи», контактируем лучше всего. Общаемся «за жизнь» и любим вспомнить прошлое. А вот с Сычевым редко.

− Сычев заявился за «Атлантис». Не было предложений из РФПЛ или ЛФЛ?

− Из РФПЛ вообще ничего не было, иначе мы бы с вами тут не беседовали, и я был бы на сборах. Но возраст опять же уже не тот. А из ЛФЛ – да, были. Но пока не решил еще.

***

− Самая высокая результативность у вас была в «Химках». С чем это связано?

− Знаете, меня как записали нападающим, так всегда и говорили, что мало забиваю. А я всегда играл крайнего нападающего. Получил мяч, пробросил, сделал прострел или навес. Мне всегда и нравилось больше играть с краю. При Пал Саныче Яковенко мы играли по стилю киевского «Динамо» − упор на фланги и скорость. Поэтому в «Химках» и были голы. Но я не был центральным нападающим, многим это было непонятно.

− Пересекались с Погребняком?

− Да, Пашка – вообще красавец. Мы с ним играли в футбольный менеджер, он всегда брал «Манчестер Юнайтед», а я «Арсенал». Паша бредил Англией и «Юнайтед» с Фергюсоном. Очень рад, что ему удалось выступить в АПЛ. Он отлично и в Германии поиграл. Подарил мне потом футболку из «Штутгарта».

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− В «Химках» вы тренировались под музыку?

− Это было при Григоряне. Он ставил музыку во время разминки. Было достаточно интересно. В команде были также и боксерские перчатки. Мы устраивали спарринги по весу. Это чтобы быть злее на тренировках, для мотивации. Люди заводились так, что их потом было не оторвать друг от друга. Сейчас Григорян − главный тренер «Анжи», а значит, его методы работают.

− Что-то слишком необычное.

− Знаете, это все на усмотрение главного тренера. Допустим, вы – президент, а я тренер. Неважно, как я работаю, главное, дает это результат или нет. Президент говорит: «Вот бюджет − справляйся. Задача попасть в тройку». Они могут не уходить с поля и бегать кроссы без мяча − это видение тренера. И если это дает результат, то какие вопросы.

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− В «Кубани» вы опять играли под руководством Яковенко.

− Да, в «Кубани» у нас была очень дружная команда и отличные условия. Бюджет и премиальные всегда на уровне. Калешин, Орехов, Ушенин, Иванов, Зибелян, Кузьмичев – вообще отличная компания подобралась. У нас вообще не было выходных в команде. Игра закончилась – на базу, на следующий день – опять тренировки и опять на базу. С базы практически не выходили. И тренировки просто жесточайшие. Некоторые «семейные» в команде жаловались на отсутствие времени, но как-то договаривались, и им шли навстречу.

В целом, если даже что-то не нравилось, где-то ворчали или еще что, то действовал всегда по принципу двух правил. Первое правило: тренер всегда прав. Второе правило: если тренер не прав − смотри первое правило.

− Расскажите о формате занятий.

− 6.30 – первая тренировка на пляже. 10 раз по тысяче метров. Не успел по времени – бежишь опять. Всей командой. Вторая тренировка в 11.30 – скоростная выносливость. Некоторые в обморок падали, у других кровь из носу шла. Очень тяжело было: порой приходили в комнату и даже есть не хотелось. Далее вечерняя тренировка с бассейном и разминка с растяжкой. И так четыре дня подряд. Как говорил Пал Саныч: «Мы не будем играть в футбольчик. Если одна тренировка в день, мячик попинать – так не будет. Вы пришли зарабатывать, потому работайте». Люди теряли по 7-8 кг.

− Каким был «Анжи» до Керимова? Как-то в интервью вы рассказывали, что по базе стреляли?

− Знаете, все было нормально. Но случалось всякое. Сидишь, играешь на базе в Play Station, и тут раз – выстрелы из автомата где-то раздаются. Может, свадьба была рядом. Сначала было дико, а потом уже привыкли. Удивительно было получать зарплату в пакетах.

− Каким образом?

− Нам выдавали зарплату купюрами номиналом в 50-100 рублей. То есть, приходишь за зарплатой и тебе дают пакет с деньгами. Часто шутили: «Денег нет − остался последний мешок». Это, наверное, самое удивительное воспоминание того «Анжи».

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***

− Как восприняли возвращение в Севастополь?

− Очень хорошо. Вернулся в родной город, который всегда жил футболом. Вспомним хотя бы легендарный матч с «Металлургом» (Запорожье) и ажиотаж на трибунах. Это было просто незабываемо.

− От исполнения гимна «Легендарный Севастополь» бросает в дрожь?

− Мы в свое время доставали Дуляя и заставляли выучить этот гимн. Игор был хитер, хотя и русский очень хорошо знал, но так и не выучил. Его товарищ Мариуш Левандовски, который также перешел из «Шахтера», всегда нас сплачивал. Он не любил, когда разбиваются на группы и общаются отдельно. Он собирал всех и говорил: «Мы коллектив, мы должны быть вместе». Часто компанией собирались.

− После Севастополя оказались в Белоруссии. Чем запомнилась «Белшина»?

− Особенно удивили выезды. После регулярных выездов с перелетами в чемпионате России добирались до стадиона максимум 5 часов. Еще запомнился тренер – Седнев. Очень эмоциональный человек.

− Как Кварцяный?

− Нет, намного мягче. Было больше юмора. Всегда любили его разборы игры. Ребята просто рыдали во время занятий. Мог кого-нибудь прихватить с юмором. «Что ты бежишь назад – мама бусы купила, что ли?». Всегда было интересно прийти на разбор игры. Мы ждали занятий, как событие.

− После Белшины была «Звезда».

− В Кировограде все было очень профессионально. И тренер Близнюк, и руководство. Сложились великолепные рабочие отношения. Другое дело, что хотел вернуться в Крым, потому не так много отыграл там.

− Что расскажете о сочинской «Жемчужине»?

− О. Это – сумасшедший пиар-ход. Зарплаты по 60 тысяч евро в первой лиге – такое попробуй найди. Реклама, приглашенные режиссеры, съемки фильмов. Команда пробыла всего 2 или 3 года, и пузырь лопнул, как все предполагали. Но шуму навели знатного.

− В Крыму появилась «Жемчужина» из Ялты. Аналогии не находили?

− Да, слышали. Мы с ребятами неоднократно шутили по этому поводу. Думали, у ялтинцев такой же спонсор. Как показало время – ялтинцы закончили также.

Матч «Спартак» − «Динамо» в далеком 2002-м: победный гол в ворота бело-голубых на счету Данишевского.

− Чем вы сейчас занимаетесь?

− Сейчас я играю для себя и для поддержания формы за «Гвардеец» в первой лиге Крыма. Идем на первом месте и играем исключительно на кураже. В целом, лигу можно сравнить по уровню с любительской лигой Москвы ЛФЛ.

− По окончании карьеры не задумывались о продолжении работы в футболе?

− Я размышлял об этом. Лучше всего начинать, конечно, с детей. Завяжу с карьерой, чего мучить себя. Игры раз в неделю, без тренировок. Понятное дело, что не хватает физики. Поэтому, возможно, в скором времени перейду на тренерскую работу. Либо в родном Севастополе, либо в Москве.

− Вас же звали на «Матч ТВ»?

− После серии передач с Червиченко, они мне звонили и приглашали на передачу. Подумал тогда: а кому интересно услышать обо мне? Молодые болельщики скажут: «Кто это вообще такой?». А болельщики старой закалки разве что вспомнят про «электричку». Понятно, что еще вспоминают про покер (карточная игра, а не четыре забитых мяча – прим. ред.). Об этом, кстати, и говорили на «Матч ТВ» Савин и Червиченко.

Сейчас звонят – говорят: «Приезжай на передачу». Хотят завершающую передачу сделать, пообщаться. Если все рассказать, то, может, еще ведущим сделают.

Фото автора.

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