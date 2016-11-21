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  • Кураньи на «фанатке» «Динамо» и забастовка «Луча». Чем запомнится 23-й тур ФНЛ

Кураньи на «фанатке» «Динамо» и забастовка «Луча». Чем запомнится 23-й тур ФНЛ

У «Динамо» появился новый фанат

«Мне приятно поддерживать команду с трибуны. Фанаты «Динамо» – хорошие ребята. Сейчас я тренируюсь самостоятельно, чтобы в будущем перейти в какой-нибудь клуб. Возвращение в «Динамо»? В футболе нет ничего невозможного», – рассказал немецкий форвард Кевин Кураньи, приехавший на матч московского «Динамо» с «Зенитом-2». Кураньи выступал за московский коллектив с 2010 по 2015 год, наколотив 50 голов в российской Премьер-лиге. После этого немец попробовал силы в «Хоффенхайме», а сейчас скучает без команды.

Приезд бывшего игрока удачу динамовцам не принес. В матче «Динамо» и «Зенита-2» забитых голов не случилось. Зато Кураньи неплохо провел время рядом с московскими болельщиками. Немцу даже дали покричать в громкоговоритель на фанатской трибуне, а сам он выглядел намного радостнее действующих динамовских игроков. Но поводов для расстройства у «Динамо» все равно мало. Ближайшим преследователем команды является «Тосно», отстающий от лидера ФНЛ уже на пять очков. «СКА-Хабаровск», где ждут усиление в виде Ласины Траоре, проигрывает вообще 13.

Тренер «СКА-Хабаровска» троллит соперников

С поражения в дерби против «Луча-Энергии» у «СКА-Хабаровска» началась черная полоса, потом последовал вылет из Кубка. Казалось, что и тренер Александр Григорян собирается сменить место работы, но его клуб выдал беспроигрышную серию из пяти матчей, вместившую четыре победы и ноль пропущенных мячей. «СКА-Хабаровск» умудрился стать главным открытием ноября, а Григорян после победного матча с «Мордовией» решил посмеяться над оппонентами своей команды.

«Соперники почему-то часто переходят с нами на игру в три защитника, хотя мы не проиграли ни одного такого матча. Неужели они думают, что по-другому нас нельзя обыграть? Вот и сегодня эта схема была для нас неожиданностью, но мы хорошо тактически подкованы и всегда к такому готовы», – поделился впечатлениями тренер «СКА-Хабаровска. В игре с «Мордовией» красивым голом отметился Хуан Лескано, а команда уверенно выиграла 2:0, закрепившись на третьей строчке таблицы. В зоне стыковых матчей расположился и «Енисей», с минимальным счетом обыгравший «Волгарь».

«Луч-Энергия» устраивает забастовку

Футболистам «Шинника» и болельщикам, собравшимся на стадионе во Владивостоке, пришлось лишних 20 минут ждать выхода на поле игроков «Луча-Энергии». «Задержкой начала матча мы хотели показать, что команда может делать серьезные шаги. Но это был лишь звоночек к тому, что дальше могут быть бойкоты тренировок и матчей», – рассказал форвард команды Илья Михалев. Начать выплату долгов перед игроками обещают постоянно, но сроки переносятся на все новые и новые даты.

Интересно, что «Луч-Энергия» при этом побеждает и поднимается все выше в турнирной таблице. В матче с «Шинником» все решил гол Столбового, забитый уже на 10-й минуте. В четырех ноябрьских матчах команда одержала три победы и проиграла лишь однажды. Сейчас «Луч» идет на седьмом месте, отставая от зоны стыковых матчей за выход в Премьер-лигу всего на пять очков. Поощрение в виде денег за такую успешную игру в руки игрокам «Луча» обещают доставить уже в ближайшие дни.

«Спартак-2» и его бомбардиры

В последнее время вторые команды «Спартака» и «Зенита» немножко забуксовали. Самых талантливых все чаще подтягивают поближе к Премьер-лиге, где погода и непростой календарь сделали хуже ситуацию с травмами. Но в матче «Спартака-2» и «Сокола» московская молодежь покуражилась над крепким соперником, разгромив саратовцев со счетом 4:0. «Сокол» впервые в нынешнем сезоне пропустил так много голов.

По дублю оформили Мелкадзе и Федчук. «Есть ли у них шансы попасть в основную команду? Этот вопрос нужно задавать Массимо Каррере. Но Давыдова, например, из-за травмы Зе Луиша сейчас взяли», – отбивался от нападок журналистов один из тренеров «Спартака-2» Андрей Коновалов. Этот успех позволил спартаковцам закрепиться в верхней половине таблицы. Для «Сокола» поражение тоже не стало большой трагедией. Команда хочет не вылететь в ПФЛ, а с этой задачей пока справляться получается.

«Нулевые» игры

В центральном матче тура встречались «Факел» и «Тосно» – команды, которые мы можем увидеть в Премьер-лиге уже в следующем году. Но игру в очной встрече они показали довольно скучную. Нули на табло не скрасил даже красивый удар Чиркина, сотрясший штангу ворот голкипера «Факела» Кобзева. «Тосно» из-за такого результата не смог приблизиться к «Динамо», а «Факел» отпустил чуть вперед конкурентов в борьбе за место в зоне стыков.

Всего в этом туре было забито девять голов в девяти сыгранных матчах. Игру «Тюмени» и нальчикского «Спартака» из-за погодных условий перенесли на весну, но и она вряд ли могла разбавить скуку. Четыре матча завершились нулевыми ничьими, что не добавляет красок почти зимнему футболу в первом дивизионе.

Результаты 23-го тура ФНЛ:

«Луч-Энергия» – «Шинник» – 1:0

«Енисей» – «Волгарь» – 1:0

«Сибирь» – «Химки» – 1:0

«Нефтехимик» – «Балтика» – 0:0

«Мордовия» – «СКА-Хабаровск» – 0:2

«Сокол» – «Спартак-2» – 0:4

«Динамо» – «Зенит-2» – 0:0

«Факел» – «Тосно» – 0:0

«Кубань» – «Тамбов» – 0:0

Цифры:

3 встречи кряду не побеждает на домашнем стадионе московское «Динамо». До игры с «Зенитом-2» команда Калитвинцева потеряла очки с «Соколом» и «Енисеем».

7 матчей «Енисей» оступался в играх против «Волгаря». В прошедшем туре неудачная серия прервалась.

9 сухих игр провел в нынешнем сезоне голкипер «Луча-Энергии» Илья Гаврилов. Всего вратарь сыграл 15 матчей, пропустив в них 11 голов.

9 голов на счету нападающего «Спартака-2» Артема Федчука в нынешнем сезоне ФНЛ. Массимо Каррера пока не торопится подтягивать игрока к основной команде. Зато у Дениса Давыдова, который выходит на замену и в Премьер-лиге, забитых мячей всего шесть.

21 матч подряд не может взять три очка «Балтика». Нулевая ничья с «Нефтехимиком» оставила команду на последнем месте в турнирной таблице. Интересно, что турнир калининградцы начали с двух побед.

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