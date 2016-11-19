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Судьи
Главный судья:
Тимур Арсланбеков (Москва)
Материалы

Луч - Шинник

19.11.2016, Суббота, 09:00 мск Владивосток, стадион Динамо Россия. ФНЛ, 23 тур Луч - Шинник
Россия. ФНЛ (2016/2017)
5 тур
31 июля, воскресенье 18:30 Шинник 3:1 Луч
Россия. ФНЛ (2015/2016)
33 тур
25 апреля, понедельник 18:30 Шинник 1:1 Луч
15 тур
11 октября, воскресенье 09:00 Луч 1:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2014/2015)
24 тур
22 марта, воскресенье 09:00 Луч 1:2 Шинник
8 тур
24 августа, воскресенье 14:00 Шинник 1:1 Луч
Россия. Кубок ФНЛ 2015
Стыковые матчи (2-е места),
19 февраля, четверг 13:45 Шинник 1:1
(4:2)п		 Луч
Россия. ФНЛ (2013/2014)
20 тур
23 октября, среда 19:00 Шинник 1:0 Луч
2 тур
13 июля, суббота 11:00 Луч 0:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 34 тур
17 октября, понедельник 12:00 Луч 2:1 Шинник
Второй этап, 14 тур
7 июня, вторник 18:30 Шинник 0:0 Луч
Россия. Первый дивизион 2010
32 тур
25 сентября, суббота 17:00 Шинник 3:2 Луч
12 тур
24 мая, понедельник 12:00 Луч 3:1 Шинник
Россия. Первый дивизион 2009
32 тур
22 сентября, вторник 18:30 Шинник 1:3 Луч
12 тур
25 мая, понедельник 12:00 Луч 0:2 Шинник
Россия. Премьер-лига 2008
17 тур
9 августа, суббота 17:30 Шинник 1:2 Луч
3 тур
29 марта, суббота 12:00 Луч 1:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
20 октября, пятница 00:00 Шинник 1:3 Луч
8 тур
7 мая, воскресенье 00:00 Луч 1:0 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М 38 26 9 3 64:25 +39 87
2. Тосно 38 21 12 5 63:30 +33 75
3. Енисей 38 19 6 13 54:42 +12 63
4. СКА-Хабаровск 38 15 14 9 45:33 +12 59
5. Тамбов 38 15 12 11 42:34 +8 57
6. Спартак-2 38 15 11 12 56:43 +13 56
7. Кубань (ЛФЛ) 38 14 13 11 44:37 +7 55
8. Шинник 38 15 9 14 41:39 +2 54
9. Тюмень 38 14 11 13 48:43 +5 53
10. Факел 38 14 11 13 38:40 -2 53
11. Химки 38 11 16 11 40:47 -7 49
12. Волгарь 38 12 9 17 39:49 -10 45
13. Зенит-2 38 9 16 13 44:51 -7 43
14. Балтика 38 9 15 14 25:35 -10 42
15. Сибирь 38 9 15 14 31:46 -15 42
16. Луч 38 9 15 14 27:41 -14 42
17. Мордовия 38 11 7 20 39:50 -11 40
18. Сокол 38 8 15 15 34:53 -19 39
19. Спартак Нч 38 7 17 14 26:37 -11 38
20. Нефтехимик 38 6 9 23 28:53 -25 27
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