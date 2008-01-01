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    Россия. Первая лига - статистика

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Джонатан Окоронкво Арсенал 18 13 4 0.72
    2 Иван Тимошенко Родина 18 11 3 0.61
    3 Ислам Машуков Алания 18 10 2 0.56
    4 Игорь Андреев Шинник, Родина 13 7 0 0.54
    5 Александр Руденко Химки 18 7 1 0.39
    6 Абу-Саид Эльдарушев Акрон 18 7 1 0.39
    7 Андрей Окладников Енисей 12 6 0 0.50
    8 Сердер Сердеров Динамо Мх 17 6 0 0.35
    9 Дмитрий Самойлов Шинник 17 6 2 0.35
    10 Антон Килин Акрон 19 5 0 0.26
    11 Александр Ломакин Енисей 19 5 0 0.26
    12 Виталий Шитов Тюмень 19 5 0 0.26
    13 Саид Алиев СКА-Хабаровск 13 5 2 0.38
    14 Хетаг Хосонов Химки 16 5 2 0.31
    15 Владислав Морозов Сокол 12 4 0 0.33
    16 Дмитрий Лесников Волгарь 15 4 0 0.27
    17 Владислав Руденко Черноморец 16 4 0 0.25
    18 Максим Турищев Родина 17 4 0 0.24
    19 Астемир Гордюшенко Родина 19 4 0 0.21
    20 Андрес Понсе Акрон 20 4 0 0.20
    21 Илья Стефанович Торпедо 14 4 1 0.29
    22 Николай Гиоргобиани Алания 15 4 1 0.27
    23 Батраз Гурциев Алания 18 4 1 0.22
    24 Евгений Татаринов Тюмень 18 4 1 0.22
    25 Амур Калмыков Родина 18 4 1 0.22
    26 Антон Антонов Черноморец 14 4 2 0.29
    27 Олег Кожемякин СКА-Хабаровск 12 3 0 0.25
    28 Гаррик Левин Кубань 12 3 0 0.25
    29 Илья Грузнов Кубань, Нефтехимик 14 3 0 0.21
    30 Шамиль Саадуев Черноморец 15 3 0 0.20
    31 Тимур Жамалетдинов Волгарь 16 3 0 0.19
    32 Дамир Таликин КАМАЗ 16 3 0 0.19
    33 Матвей Першин Нефтехимик 16 3 0 0.19
    34 Ишхан Гелоян Арсенал 17 3 0 0.18
    35 Артур Гилязетдинов Волгарь 17 3 0 0.18
    36 Владлен Бабаев Сокол 18 3 0 0.17
    37 Руслан Байтуков Тюмень 19 3 0 0.16
    38 Руслан Куль Родина, КАМАЗ 13 3 1 0.23
    39 Павел Котов Нефтехимик 14 3 1 0.21
    40 Нури Абдоков Кубань 14 3 1 0.21
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Джонатан Окоронкво Арсенал 18 13 0 13
    2 Иван Тимошенко Родина 18 11 0 11
    3 Ислам Машуков Алания 18 10 0 10
    4 Игорь Андреев Шинник, Родина 13 7 0 7
    5 Александр Руденко Химки 18 7 0 7
    6 Абу-Саид Эльдарушев Акрон 18 7 0 7
    7 Андрей Окладников Енисей 12 6 0 6
    8 Сердер Сердеров Динамо Мх 17 6 0 6
    9 Дмитрий Самойлов Шинник 17 6 0 6
    10 Виталий Шитов Тюмень 19 5 1 6
    11 Саид Алиев СКА-Хабаровск 13 5 0 5
    12 Хетаг Хосонов Химки 16 5 0 5
    13 Антон Килин Акрон 19 5 0 5
    14 Александр Ломакин Енисей 19 5 0 5
    15 Владислав Морозов Сокол 12 4 0 4
    16 Илья Стефанович Торпедо 14 4 0 4
    17 Антон Антонов Черноморец 14 4 0 4
    18 Нури Абдоков Кубань 14 3 1 4
    19 Дмитрий Лесников Волгарь 15 4 0 4
    20 Николай Гиоргобиани Алания 15 4 0 4
    21 Владислав Руденко Черноморец 16 4 0 4
    22 Максим Турищев Родина 17 4 0 4
    23 Батраз Гурциев Алания 18 4 0 4
    24 Евгений Татаринов Тюмень 18 4 0 4
    25 Амур Калмыков Родина 18 4 0 4
    26 Астемир Гордюшенко Родина 19 4 0 4
    27 Андрес Понсе Акрон 20 4 0 4
    28 Олег Кожемякин СКА-Хабаровск 12 3 0 3
    29 Гаррик Левин Кубань 12 3 0 3
    30 Эдуард Суханов Ленинградец 13 3 0 3
    31 Руслан Куль Родина, КАМАЗ 13 3 0 3
    32 Александр Гаглоев КАМАЗ 14 3 0 3
    33 Павел Котов Нефтехимик 14 3 0 3
    34 Илья Грузнов Кубань, Нефтехимик 14 3 0 3
    35 Василий Алейников СКА-Хабаровск, Шинник 15 3 0 3
    36 Йорди Рейна Торпедо 15 3 0 3
    37 Шамиль Саадуев Черноморец 15 3 0 3
    38 Тимур Жамалетдинов Волгарь 16 3 0 3
    39 Дамир Таликин КАМАЗ 16 3 0 3
    40 Матвей Першин Нефтехимик 16 3 0 3
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Сергей Бородин Торпедо 18 7
    2 Дмитрий Коробов Черноморец 12 6
    3 Йорди Рейна Торпедо 15 6
    4 Валентин Пальцев КАМАЗ 18 6
    5 Артем Гюрджан КАМАЗ 8 5
    6 Александр Гаглоев КАМАЗ 14 5
    7 Виталий Стежко Енисей 14 5
    8 Никита Калугин Торпедо 14 5
    9 Анатолий Макаров Арсенал 16 5
    10 Петар Голубович Химки 16 5
    11 Никита Печенкин Тюмень 19 5
    12 Заурбек Плиев Родина 7 4
    13 Эрвинг Ботака-Иобома Арсенал 9 4
    14 Иван Темников Кубань 10 4
    15 Михаил Маркин Ленинградец 10 4
    16 Данила Смирнов Волгарь 11 4
    17 Андрей Никитин СКА-Хабаровск 11 4
    18 Гаррик Левин Кубань 12 4
    19 Ифеани Дэвид Ндука Арсенал 12 4
    20 Эдуард Суханов Ленинградец 13 4
    21 Николай Покидышев СКА-Хабаровск 13 4
    22 Андрей Семенов Шинник 14 4
    23 Заур Тарба Алания 14 4
    24 Алан Багаев Алания 15 4
    25 Василий Алейников СКА-Хабаровск, Шинник 15 4
    26 Владислав Галкин Акрон 16 4
    27 Алексей Бердников Нефтехимик 17 4
    28 Залимхан Юсупов Динамо Мх 18 4
    29 Вячеслав Бардыбахин Енисей 18 4
    30 Уэсли Ната Родина 18 4
    31 Руслан Байтуков Тюмень 19 4
    32 Эгаш Касинтура Динамо Мх 19 4
    33 Илья Быковский Арсенал 7 3
    34 Ленар Фаттахов Кубань 8 3
    35 Азат Байрыев Кубань 9 3
    36 Алексей Померко Арсенал 9 3
    37 Вячеслав Подберезкин СКА-Хабаровск 9 3
    38 Валерий Кичин Енисей 9 3
    39 Артем Воропаев Родина 10 3
    40 Руслан Фищенко Родина 10 3
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