Россия. Первая лига - статистика

Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Пасы
|1
|Георгий Юдинцев
|Родина
|12
|1
|2
|Никита Касаткин
|Нефтехимик, Тюмень
|13
|1
|3
|Дмитрий Бегун
|СКА-Хабаровск
|13
|1
|4
|Нури Абдоков
|Кубань
|14
|1
|5
|Давид Шавлохов
|Алания
|16
|1
|6
|Виталий Шитов
|Тюмень
|19
|1
|7
|Валерий Царукян
|Алания
|19
|1
|Игрок
|Команда
|Игры
|Удаления
|1
|Дмитрий Терновский
|Кубань
|4
|1
|2
|Илья Быковский
|Арсенал
|7
|1
|3
|Ленар Фаттахов
|Кубань
|8
|1
|4
|Валерий Кичин
|Енисей
|9
|1
|5
|Артем Сокол
|Родина
|9
|1
|6
|Кирилл Морозов
|Нефтехимик
|11
|1
|7
|Александр Гаглоев
|КАМАЗ
|14
|1
|8
|Денис Фомин
|Черноморец
|14
|1
|9
|Петр Косаревский
|Сокол
|14
|1
|10
|Заур Тарба
|Алания
|14
|1
|11
|Дмитрий Лесников
|Волгарь
|15
|1
|12
|Николай Гиоргобиани
|Алания
|15
|1
|13
|Равиль Нетфуллин
|Химки
|16
|1
|14
|Хетаг Хосонов
|Химки
|16
|1
|15
|Владислав Галкин
|Акрон
|16
|1
|16
|Сергей Макаров
|Акрон
|17
|1
|17
|Данил Казанцев
|Сокол
|17
|1
|18
|Евгений Татаринов
|Тюмень
|18
|1
|19
|Никита Печенкин
|Тюмень
|19
|1