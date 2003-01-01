Россия. Первая лига

Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Джонатан Окоронкво
|Арсенал
|23
|14
|4
|0.61
|2
|Иван Тимошенко
|Родина
|25
|13
|3
|0.52
|3
|Ислам Машуков
|Алания
|24
|12
|2
|0.50
|4
|Александр Ломакин
|Енисей
|27
|10
|0
|0.37
|5
|Александр Руденко
|Химки
|26
|10
|1
|0.38
|6
|Игорь Андреев
|Шинник, Родина
|19
|9
|1
|0.47
|7
|Андрей Окладников
|Енисей
|19
|8
|0
|0.42
|8
|Сердер Сердеров
|Динамо Мх
|25
|8
|0
|0.32
|9
|Астемир Гордюшенко
|Родина
|26
|7
|0
|0.27
|10
|Абу-Саид Эльдарушев
|Акрон
|24
|7
|1
|0.29
|11
|Дмитрий Самойлов
|Шинник
|20
|7
|2
|0.35
|12
|Хетаг Хосонов
|Химки
|24
|7
|2
|0.29
|13
|Антон Антонов
|Черноморец
|19
|7
|3
|0.37
|14
|Вячеслав Кротов
|Волгарь, Алания
|18
|6
|0
|0.33
|15
|Виталий Шитов
|Тюмень
|26
|6
|0
|0.23
|16
|Андрес Понсе
|Акрон
|27
|6
|0
|0.22
|17
|Амур Калмыков
|Родина
|23
|6
|1
|0.26
|18
|Николай Гиоргобиани
|Алания
|21
|6
|3
|0.29
|19
|Олег Кожемякин
|СКА-Хабаровск
|20
|5
|0
|0.25
|20
|Антон Килин
|Акрон
|23
|5
|0
|0.22
|21
|Дмитрий Лесников
|Волгарь
|23
|5
|0
|0.22
|22
|Максим Петров
|Нефтехимик
|26
|5
|0
|0.19
|23
|Илья Стефанович
|Торпедо
|20
|5
|1
|0.25
|24
|Василий Алейников
|Шинник, СКА-Хабаровск
|23
|5
|1
|0.22
|25
|Саид Алиев
|СКА-Хабаровск
|16
|5
|2
|0.31
|26
|Батраз Гурциев
|Алания
|23
|5
|2
|0.22
|27
|Владислав Руденко
|Черноморец
|16
|4
|0
|0.25
|28
|Гаррик Левин
|Кубань
|18
|4
|0
|0.22
|29
|Максим Турищев
|Родина
|18
|4
|0
|0.22
|30
|Владислав Морозов
|Сокол
|18
|4
|0
|0.22
|31
|Илья Грузнов
|Кубань, Нефтехимик
|19
|4
|0
|0.21
|32
|Шамиль Саадуев
|Енисей, Черноморец
|21
|4
|0
|0.19
|33
|Равиль Нетфуллин
|Химки
|22
|4
|0
|0.18
|34
|Ишхан Гелоян
|Арсенал
|22
|4
|0
|0.18
|35
|Ражаб Магомедов
|Динамо Мх
|24
|4
|0
|0.17
|36
|Владлен Бабаев
|Сокол
|26
|4
|0
|0.15
|37
|Эгаш Касинтура
|Динамо Мх
|27
|4
|0
|0.15
|38
|Руслан Куль
|КАМАЗ, Родина
|19
|4
|1
|0.21
|39
|Евгений Татаринов
|Тюмень
|24
|4
|1
|0.17
|40
|Павел Котов
|Нефтехимик
|22
|4
|2
|0.18