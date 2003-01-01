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    Бомбардиры Россия. Первая лига

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Джонатан Окоронкво Арсенал 23 14 4 0.61
    2 Иван Тимошенко Родина 25 13 3 0.52
    3 Ислам Машуков Алания 24 12 2 0.50
    4 Александр Ломакин Енисей 27 10 0 0.37
    5 Александр Руденко Химки 26 10 1 0.38
    6 Игорь Андреев Шинник, Родина 19 9 1 0.47
    7 Андрей Окладников Енисей 19 8 0 0.42
    8 Сердер Сердеров Динамо Мх 25 8 0 0.32
    9 Астемир Гордюшенко Родина 26 7 0 0.27
    10 Абу-Саид Эльдарушев Акрон 24 7 1 0.29
    11 Дмитрий Самойлов Шинник 20 7 2 0.35
    12 Хетаг Хосонов Химки 24 7 2 0.29
    13 Антон Антонов Черноморец 19 7 3 0.37
    14 Вячеслав Кротов Волгарь, Алания 18 6 0 0.33
    15 Виталий Шитов Тюмень 26 6 0 0.23
    16 Андрес Понсе Акрон 27 6 0 0.22
    17 Амур Калмыков Родина 23 6 1 0.26
    18 Николай Гиоргобиани Алания 21 6 3 0.29
    19 Олег Кожемякин СКА-Хабаровск 20 5 0 0.25
    20 Антон Килин Акрон 23 5 0 0.22
    21 Дмитрий Лесников Волгарь 23 5 0 0.22
    22 Максим Петров Нефтехимик 26 5 0 0.19
    23 Илья Стефанович Торпедо 20 5 1 0.25
    24 Василий Алейников Шинник, СКА-Хабаровск 23 5 1 0.22
    25 Саид Алиев СКА-Хабаровск 16 5 2 0.31
    26 Батраз Гурциев Алания 23 5 2 0.22
    27 Владислав Руденко Черноморец 16 4 0 0.25
    28 Гаррик Левин Кубань 18 4 0 0.22
    29 Максим Турищев Родина 18 4 0 0.22
    30 Владислав Морозов Сокол 18 4 0 0.22
    31 Илья Грузнов Кубань, Нефтехимик 19 4 0 0.21
    32 Шамиль Саадуев Енисей, Черноморец 21 4 0 0.19
    33 Равиль Нетфуллин Химки 22 4 0 0.18
    34 Ишхан Гелоян Арсенал 22 4 0 0.18
    35 Ражаб Магомедов Динамо Мх 24 4 0 0.17
    36 Владлен Бабаев Сокол 26 4 0 0.15
    37 Эгаш Касинтура Динамо Мх 27 4 0 0.15
    38 Руслан Куль КАМАЗ, Родина 19 4 1 0.21
    39 Евгений Татаринов Тюмень 24 4 1 0.17
    40 Павел Котов Нефтехимик 22 4 2 0.18
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