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24 апреля
09:31
Колосков высказался о расширении РПЛ
6
22 апреля
23:15
Игроков «Тюмени» оштрафовали за поражение в Первой лиге – известна сумма
2
21 апреля
13:19
«Ленинградец» уволил Кирьякова
4
20 апреля
18:37
«Пускай тренируется в Махачкале»: Тихонов раскритиковал женщину-судью после поражения «Енисея»
4
19 апреля
22:24
Видео
Игрок «Родины» не забил из вратарской в пустые
16
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Россия. Первая лига
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Россия. Первая лига - матчи
19.08.2023 11:58
Быстров разогрел противостояние «Спартака» и «Зенита»: уехал в Москву от Петржелы, а потом вернулся за большие деньги
Карпин говорил, что возвращение Быстрова в «Зенит» курировали «сверху»
06.06.2023 18:21
«Уфа» за два года опустилась до Второй лиги. Ее реальность: сложности с финансами и уход Газизова (он все еще судится со «Спартаком»)
Рассказываем, как у нее дела.
25.05.2023 15:15
Каким «Рубин» вернулся в РПЛ: без Слуцкого, но с Рахимовым (вытащил команду на первое место), лучший бомбардир – бывший игрок «Локо»
Не были в вышке всего год.
20.05.2023 23:42
«Рубин» за один сезон вернулся в РПЛ
Досрочно добились этого.
20.05.2023 19:02
Игнашевич сделал невероятное: вернул «Балтику» в РПЛ спустя 25 лет. Как ему удалось и что нужно знать об этой команде?
Рассказываем об игроках и тренерах.
19.04.2023 18:39
«Акрон» – главная сенсация российского футбола этой весной. В Кубке он выносит все московские команды: капитан плакал после победы над «Спартаком»
Как живет самобытный клуб?
19.02.2023 14:36
Игнашевич и «Балтика» рвутся в РПЛ, перестройка «Рубина» – и другие интриги Первой лиги в весенней части сезона
Собрали пять главных моментов.
30.10.2022 18:04
«Рубин» лихорадит при Слуцком – вылетел из Кубка и далек от первого места. Фанаты уже требовали отставку
Клуб идет на шестом месте в Первой лиге.
11.09.2022 21:54
«Спартаку» сложно с топ-клубами в этом сезоне: сейчас – поражение от «Ростова», но проблемы были и раньше
Гид по каждому матчу.
20.08.2022 20:13
Кармический привоз Умярова: ошибся в первом же дерби после давления на Фомина в финале Кубка России
«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях».
06.08.2022 17:11
«Спартак» великолепен на старте сезона РПЛ. Заявка на чемпионство?
Абаскаль уже преобразил команду.
30.07.2022 19:38
Ох, «Локомотив» разучился играть с «Зенитом» на выезде: последние пять матчей – полный провал
Сейчас – 0:5
24.07.2022 22:02
Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов
В каждой встрече в среднем влетало 3,5 мяча.
1
23.07.2022 21:46
Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд
Сейчас удалился после пощечины Мозесу.
7
11.03.2022 14:30
Все иностранцы, которые уехали из русского футбола – обновляемый список
Наверняка увеличится.
32
05.05.2021 18:22
Лучший русский бомбардир – парень, который никогда не играл в РПЛ
Что это за игрок и человек? Почему у него столько голов?
15.11.2020 17:03
Лучший русский бомбардир – парень, который сыграл в РПЛ всего 14 минут за карьеру
Что это за игрок и человек? Почему у него столько голов?
20.07.2020 12:09
Тренер «Химок» говорит, что их место в РПЛ продано. Ого. Что вообще происходит?
Остаются в ФНЛ?
06.06.2020 18:33
Знакомьтесь: украинец Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Выступает за Конго (папа – хирург оттуда), играл в Гонконге в +47˚ и попробовал русскую ФНЛ
Интервью о мультикультурных приключениях.
21.05.2020 16:55
До возвращения РПЛ – месяц. Какие планы, что за условия, кто уже тренируется
Полный расклад.
12
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