Игнашевич и «Балтика» рвутся в РПЛ, перестройка «Рубина» после Слуцкого – и другие интриги Первой лиги в весенней части сезона

В начале марта российский футбол официально выйдет из спячки. Это касается и Первой лиги. Посмотрите на положение в турнирной таблице перед 21-м туром:

Ниже – 5 интриг перед решающей частью сезона.

1. Вернет ли Сергей Игнашевич «Балтику» в РПЛ?

Последнее появление «Балтики» в главном дивизионе России пришелся на 1998 год. После этого – вылет и скитание по дивизионам с разной степенью успехов и положением. Сейчас у «Балтики» собран неплохой коллектив: Игнашевич – тренер, Гузина – лучший бомбардир лиги, в составе есть громкие имена. «Балтика» же идет на первой строчке. Правда, отрыв от второй небольшой – всего три очка. Но надежды на повышение есть.

А гендиректор «Балтики» Кирилл Волженикин говорит: «Мы анализируем все, что происходит с нашими коллегами, которые вышли в РПЛ. Надеюсь, в своей работе мы не будем повторять их ошибок. У нас есть примерный план того, что мы будем делать, если все же выйдем в Премьер-лигу. Надеюсь, что мы скорее пойдем по пути «Оренбурга», чем по пути «Факела» и «Торпедо».

2. Вернется ли «Рубин» в РПЛ без стыков?

«Рубин» – главный клуб-селебрити Первой лиги, но у него получился весьма скомканный старт сезона. После 1 октября у него было 5 побед, 4 ничьих и 3 поражения. Дальше результаты чуть выправились, но в ноябре Слуцкий ушел из «Рубина» по собственному желанию. Алан Дзагоев рассказывал:

«Викторыч так решил, значит, были свои причины. Отговаривать – это не мое дело. Если кто-то хочет узнать подробности, нужно спрашивать у него самого. Но могу сказать, что вся команда расстроилась из-за его ухода».

Слуцкий уходил, когда «Рубин» шел на четвертом месте. Сейчас «Рубин» третий, и все зависит от формы команды весной. Она может спокойно занять первую строчку, либо запрыгнуть на второе, либо думать о повышении через стыки. Новый главный тренер Юрий Уткульбаев доволен сотрудничеством с новым руководством и говорит, что команда планирует возвращение в РПЛ.

3. Что будет с «Арсеналом»?

Олег Кононов принял упавший в Первую лигу клуб летом, но не справился – и был уволен за пару дней до начала зимних сборов. Эту ситуацию он комментировал так:

«Нужно понимать, что я формировал новую команду. Принял ее в достаточно непростом психологическом состоянии – «Арсенал» вылетел из РПЛ, не выиграв ни одного матча в весенней части чемпионата. Основные игроки покинули клуб. А многие из тех, кто остался, не хотели выступать в Первой лиге, искали себе варианты».

Сейчас «Арсенал» тренирует Александр Сторожук, который осенью работал с «Краснодаром». Зимой команда сделала один трансфер (аренда Манелова из «Краснодара») и рассталась с тремя игроками (на правах свободных агентов ушли Евгений Марков, Камран Алиев и Эванс Кангва). Шансы пободаться за выход в РПЛ есть – но для этого нужно показывать лучшую игру с первых матчей.

4. Кто вылетит?

В группе риска сразу семь команд:

5. Вернет ли Евсеев «Шинник» в РПЛ?

Прямо сейчас отрыв «Шинника» от первой строчки очень большой – 13 баллов. Но вот до зоны стыков, от которой команду отделяет шесть баллов, Евсеев в целом может дотянуть команду.

Правда, про эту цель Евсеев публично не говорил.

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Фото: официальный сайт «Рубина», телеграм-канал «Шинника»