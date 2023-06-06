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  • «Уфа» за два года опустилась до Второй лиги. Ее реальность: сложности с финансами и уход Газизова (он все еще судится со «Спартаком»)

«Уфа» за два года опустилась до Второй лиги. Ее реальность: сложности с финансами и уход Газизова (он все еще судится со «Спартаком»)

6 июня 2023, 21:28
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В сезоне-2018/19 «Уфа» участвовала в еврокубках. Тогда она дошла до раунда плей-офф Лиги Европы, где отлетела от «Рейнджерс». В домашнем матче была ничья 1:1, на выезде клуб уступил 0:1.

Спустя пять лет «Уфа» перестала быть крепким середняком РПЛ – накрыл жесткий кризис, который уволок ее во Вторую лигу.

У«Уфы» два понижения за два года, проблемы с деньгами, уход Газизова

Сезон-2022/23 «Уфа» закончила в зоне вылета таблицы Первой лиги. Детали такие:

• Забралась на 16-е место. От спасительного 14-го, на котором расположилась «Кубань», ее отделили пять очков. Вместе с «Уфой» во Вторую лигу вылетели «Велес» (15), «Краснодар-2» (17) и ульяновская «Волга» (18).

• У «Уфы» восемь побед за сезон – это не худший результат, но один из худших. Столько же у «Краснодара-2», хуже только у «Волги» (6).

• У «Уфы» было много неубедительных отрезков за сезон. Например, осенний отрезок он закончила безвыигрышной серией, которая началась с середины октября. Или три победы за весенний период, одна из которых – техническая.

Ком проблем после вылета из РПЛ катился вместе с «Уфой» и становился только больше. В итоге «Уфа» заработала понижение в классе еще и в этом сезоне. То есть, да, клуб за два года опустился ниже на две лиги.

Все это только ухудшало общую ситуацию внутри клуба. Первые слухи о долгах «Уфы» появились давно, но активно разогнались они только в этом сезоне. Была информация о намерении властей Башкирии отсудить у «Уфы» 105 млн рублей: они думали, что деньги присвоил Шамиль Газизов. Сам Газизов говорил, что это бред. В октябре появились инсайды, что из-за долгов «Уфа» может закрыться в начале 2023-го – руководство клуба никак на них не отреагировало.

4-го декабря «РБ Спорт» сообщил, что долги «Уфы» составляют 200 млн рублей. Год клуб завершил заявлением от председателя Попечительского совета клуба Руслана Хабибова, что общий бюджет составляет 400 млн рублей. Сам Газизов говорил, что клуб хочет вернуться в РПЛ.

Весной дела клуба стали хуже. В середине мая «Уфа» сообщила: клуб может потерять профессиональный статус из-за отсутствия подтвержденного бюджета и гарантий. Позже – инсайд, что Газизов готов продать клубный автобус, чтобы сохранить «Уфу» без долгов. Это сразу же прокомментировал пресс-атташе Сергей Тыртышный:

«Я написал заявление на увольнение еще 5 мая и не потому что что-то сказал РИА «Новости» и меня вынудили так поступить, а потому, что не хочу участвовать в том, что происходит с «Уфой». Очень жалею, что не сделал этого раньше. Несколько раз порывался, но Шамиль Камилович (Газизов) убеждал не спешить. Он и сам надеялся на изменение ситуации.

А как она поменяется? Клуб автобус продает, чтобы без долгов перед игроками сезон завершить. Это ли не днище? Да, мы были гордостью Башкирии, а теперь мы мишень для ботов, бессовестно оправдывающих в уфимских соцсетях происходящее с клубом. Повторюсь: мой уход – это только мое решение, никто на меня не давил. Всем спасибо».

19 мая «Матч ТВ» сообщил, что «Уфа» не прекратит существование, а ее бюджет на сезон-2023/24 составит 230 млн рублей. Правда, все это будет проходить без Шамиля Газизова – 5 июня он ушел из клуба. После этого сделал два комментария:

  • «Капитан корабля должен уходить последним. Мы верили, что останемся в Первой лиге. Такое решение было принято, спасибо республике за возможность заниматься футбольным творчеством. За 12 лет мы футбол в республике затащили на новый уровень, стало больше болельщиков, людей, разбирающихся в футболе, много детей, родителей. У меня работы много, я не только футболом живу, есть много бизнеса, который я забросил. Времени у меня свободного не будет»;
  • А так он прокомментировал выступление «Уфы» в завершившемся сезоне: «Когда у меня на совете учредителей спросили, какую оценку поставить работе, я сказал: «Полная ##### [ерунда]. Поэтому прошу признать работу в этом году неудовлетворительной». Вот и все. Все учредители это поддержали. Просто ###### [плохая] работа».

Как дела у самого Газизова? Коротко: все еще судится со «Спартаком». Зарема налетает на него в медиа

Да, его разборки со «Спартаком» продолжаются. В августе клуб подал иск к Газизову на 88 млн рублей – «Спартак» считает, что он сам выплатил себе сумму. На вопрос, когда ждать завершения судебного процесса, Газизов отвечал так:

«Я уже говорил, когда решил судиться, что понимал – эти процессы надолго. Есть стратегия, которая давно выработана и работает, если бы не чувствовал за собой правды, давно бы закончил. Все, что происходит, – так и должно быть. Я знаю, что со мной поступили неверно. Все. И я это хочу доказать. Здесь не в деньгах дело. Спокойно отношусь к процессам, просто с той стороны постоянно раскачивают дело. Таким образом юристы рассказывают и показывают клиенту, что выполняют свою работу. Мои комментарии? Меня спрашивают – я отвечаю».

Спустя полгода он добавил: «Пытался ли я найти компромисс? Искал. Но компромисс там один: «Пошел на три буквы». Согласен я с этим? Нет. СМИ подают все как судебную тяжбу Газизова, но никто не оценивает ситуацию логически.

Если бы я присвоил что‑то принадлежащее этим людям, разговор был бы совсем иным. Это должно о чем‑то говорить тем, кто хоть чуть‑чуть умеет мыслить.

Кому я противостою? Лично Федуну, хотя полностью откреститься от клуба невозможно, потому что я в нем работал. Произошедшее для меня суровый урок: нельзя верить большим мальчикам. Главное желание: забыть встречу с этими людьми как кошмарный сон».

Спустя пять дней после этого интервью суд взыскал с Газизова 92 млн рублей в пользу «Спартака». Сам Газизов попросил суд увеличить размер иска к Федуну до 399 млн рублей, но в апреле получил отказ. Зарема Салихова прокомментировала эту новость так: «Следующий иск Газизову стоит подготовить в шоу «Суд присяжных». Может там поверят в его байки. Да, и Смородской приготовиться».

После этого она говорила: «Газизов, избрав тактику закидать исками и взять измором, проиграл все: суды и репутацию крепкого регионального стратега. И у ФК «Уфа» так же все плохо. В этом виноват только он. У него были все возможности и ресурсы для карьерного роста, вместо этого он избрал путь быстрого обогащения.

Я благодарна юристам, которые выиграли все, это важная репутационная победа и победа над менеджерским воровством и откатами в футболе. Хотя бы один человек понес наказание в нашей лиге распилов. Футбольному клубу «Уфа» желаю найти грамотного менеджера, который вернет клуб в Премьер-лигу, а Газизову можно попробовать себя в Медиалиге. Надеюсь, в профессиональный спорт его уже никто не возьмет».

Фото: официальный сайт «Уфы», Alexander Stupnikov/Global Look Press

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Россия. Премьер-лига Россия Уфа Спартак Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (2)
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ScarlettOgusania
1686068821
Газику давно на нары пора за воровство, а не в медиалигу!
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alefreddy
1686073110
башкир развалил команду до конца
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