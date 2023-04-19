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    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Акрон» – главная сенсация российского футбола этой весной. В Кубке он выносит все московские команды: капитан плакал после победы над «Спартаком»

    Главная неожиданность российского футбола сейчас? Обычно клубы под это определение попадаются в РПЛ. Но сейчас это «Акрон», который просто невероятен в Кубке России.

    Как «Акрон» выступает в Кубке

    Вот его турнирный путь:

    • Победа над «Торпедо-Владимир» 1:0.

    • Вынос «Пересвета» 5:0.

    • Победа над «Аланией» 1:0.

    Дальше доставалось клубам из РПЛ:

    • Победа над «Торпедо» 2:0.

    • Победа над «Локомотивом» – 1:1, 7:6 – по пенальти.

    • Победа над «Динамо» – 0:0, 4:1 по пенальти.

    Гендиректор «Акрона» Алексей Власов после победы над «Динамо» и новости, что «Спартак» сыграет с его клубом в Кубке, говорил: «Супер, как и хотели! Да, «Спартак» едет в Жигулевск. Ничего не меняем на ходу, только к суперфиналу поменяем домашний стадион».

    Итог – «Акрон» обыграл «Спартак» 2:1. Вот повтор первого гола «Акрона»:

    Вот повтор второго гола:

    У «Спартака» забил Тавареш, но это не спасло ситуацию для клуба. Кстати, посмотрите реакцию капитана «Акрона» Савичева после победы:

    Расскажите немного об «Акроне»

    «Акрон» был основан в 2018 году. В 2015 бизнесмен Павел Морозов создал АНО «Футбольный клуб «Акрон». Спустя три года уже выступал в Первенстве России ЛФК. «Акрон» был и остается частным клубом. Об этом после победы над «Локо» сказал Морозов. Он отвечал на вопрос об отношениях с властями Самарской области и о символическом ударе вице-губернатор и глава правительства области:

    «Мы на сто процентов частный клуб, финансируемся за счет денег нашей компании и моих личных средств. Но представляем мы Самарскую область, играем за свой регион и город. Конечно же, у нас прекрасные отношения с региональным бизнес-сообществом, рабочие отношения с властью. Я благодарен руководителям региона за то, что они ходят не только на матчи команды, которая финансируется за счет средств областного бюджета, но периодически приходят и на игры нашего клуба.

    В последний на сегодня раз команда из РПЛ приезжала в Тольятти в 2003 году – это был «Спартак». В Жигулевск, естественно, никто и никогда вообще не приезжал. Уверен, что эта игра останется в истории города. И конечно же, первый удар по мячу в таком матче – это честь для любого человека, тем более для руководителя такого уровня. Губернатор Дмитрий Азаров звонил мне перед игрой со словами поддержки, сказал, что из-за командировки не сможет приехать. Приехал председатель правительства, и мы решили предложить ему нанести первый удар».

    На данный момент команда играет в Жигулевске, но руководство клуба рассматривает строительство нового стадиона в Тольятти – но пока Морозов сказал, что, возможно, боссы «Акрона» вернутся к идее реконструкции стадиона «Торпедо».

    Знакомые имена в клубе? Их много: Евгений Песегов (играл за «Сочи», «Ротор» и т.д.), Данил Полубояринов (играл за «Торпедо», «Ротор» и т.д.), Андрес Понсе (играл за «Ахмат» и «Анжи» и т.д.), в составе много игроков с опытом выступлений в РПЛ. А тренер – Евгений Калешин.

    Кстати, а какие планы у «Акрона»? Самые амбициозные. О них говорил Морозов:

    «Клуб частный, с понятной структурой управления, мы хотим расти и выйти в премьер-лигу. Задача стоит, и с моей стороны есть финансовые гарантии, что клуб не будет лихорадить. Я делаю свою работу, Калешин – свою. На сегодня, по-моему, оба делаем ее на пятерку».

    Фото: официальный сайт «Акрона», скриншот с трансляции на сайте «Матч ТВ»

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 18:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4220

      Иван Петров 1986 10 минут назад

      Это не Акрон так силен, а зажравшиеся наши игрули из РПЛ не хотят лишние игры играть - силы попусту тратить. Бабла то лишнего не будет - зачем тогда пупок рвать.

      0
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      Рейтинг: +17444

      Garrincha58 13 минут назад

      в следующей игре сказка закончится но всё равно они молодцы главное московских обули я их с детства не уважаю больно все зажратые зазнатые

      0
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      Рейтинг: +2573

      serglider 1 час назад

      Главное не пойти по пути Тосно! Те вообще умудрились взять кубок, после чего распродали футболистов и канули в лету.

      2
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      Рейтинг: +11

      RewerS 1 час назад

      никто тут не опозорился, чепуху от ненависти не несите. мяч круглый. проиграть или победить, не важно, важно остаться после матча человеком. 2-1 это не показатель силы в футболе, один матч ничего не доказывает. и ещё, перестаньте язвить на клубы которые вам не по душе, не по спортивному.

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      Рейтинг: +18275

      paracetamol 1 час назад

      Говорил, что Акрон этих позорников зажравшихся вынесет. Шампиньонами хотели стать, Гы!

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      Рейтинг: +1170

      Таврида 2 часа назад

      Это Акрон так силен, или Спартак так слаб?

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