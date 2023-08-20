Быстров разогрел противостояние «Спартака» и «Зенита»: уехал в Москву от Петржелы, а потом вернулся за большие деньги

Очень редко в России футболисты играют и за «Спартак», и за «Зенит». Еще реже совершаются прямые переходы между этими клубами. Давайте вспомним последние: Зелимхан Бакаев, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Роман Широков, Владимир Быстров. Быстров – вероятно, один из самых громких в истории противостояния.

Он – воспитанник «Зенита»: начинал карьеру там и вместе с клубом выиграл главные трофеи в карьере. Но после трех лет в основе команды Быстров укатил на 4 года в «Спартак». А потом – вернулся обратно.

«И что мне там, сопли жевать: «Оставьте меня, пожалуйста» – из «Зенита» Быстров ушел из-за конфликта с Петржелой

К сезону-2004/05 Владимир Быстров уже стабильно появлялся в основе «Зенита». Всего за четыре года он провел в РПЛ 61 матч и забил 6 мячей. Властимил Петржела, отвечая на вопрос об амбициях Быстрова в России, называл его одним из самых перспективных полузащитников страны. При этом отношения тренера и игрока на старте выходили за рамки работы в клубе. Быстров рассказывал, как они вместе с Петржелой играли в казино: «Мы сами туда ходили всей командой. До 11 вечера спокойно могли там сидеть. Даже за одним столом с Петржелой. А то, что Петржела оставался в казино уже глубоко за полночь, нас особо не волновало. Потом, когда команда стала проигрывать, ходить в казино футболистам запретили».

Со временем Быстров все чаще стал оставаться в запасе: его уровень стал уже меньше устраивать Петржелу. А окончательно конфронтация игрока и Петржелы случилась после матча с «Рубином» в Казани в 2005 году. В той встрече Быстров вышел на поле в добавленное время – и «Зенит» сразу же пропустил. После этого отношения Быстрова и Петржелы резко испортились, и у каждой из стороны были собственные объяснения проблемы.

Петржела критиковал Быстрова. Сам игрок же отмечал позже, что тренер допускал тактические ошибки и не очень понимал, как использовать его на поле. В июне-2005 появились конкретные слухи о продаже «Зенитом» быстро. «Спартак» был одним из вариантом, но позже стал главным местом для Быстрова, где он бы мог продолжить карьеру. В итоге «Спартак» оформил его трансфер за 4 млн евро (данные по Transfermark). Петржела говорил:

«О том, что Быстров продан в «Спартак», узнал вчера от президента клуба [интервью «Советскому спорту» от 1 июля 2005 года]. Мне объяснили, что это был хороший шанс продать игрока за хорошие деньги. Что ж, думаю, это правильный шаг. Тем более что накануне руководство клуба спрашивало у меня, сможем ли мы играть без Быстрова. И я ответил «да». Я искренне желаю Володе удачи в новом клубе! Надеюсь, что он будет играть в нем постоянно, но, боюсь, ему в «Спартаке» придется очень тяжело».

Спустя несколько месяцев после перехода в «Спартак» заговорил и Быстров. Вот главные фразы из его интервью:

• «Сейчас Петржела заявляет в газетах: «Быстров сам покинул «Зенит», сам сделал свой выбор», – хотя летом говорил совсем другое. Помню, перед тренировкой, когда еще ничто не предвещало моего ухода, случайно открыл «Спорт-Экспресс». Увидел слова Петржелы обо мне и, честно говоря, обомлел. Я благодарен этому человеку за то, что заиграл у него, за то, что он доверял мне место в составе, но так поступить по отношению к своему игроку… Не высказать мне прямо в глаза какие-то претензии, а сказать в прессе, что «Быстров вряд ли будет прогрессировать как футболист».

• «Я знал, что с другими молодыми игроками «Зенита» он обходился именно так. Петржела многих из них отправил восвояси с аналогичной формулировкой: «Он не футболист. Больше прогрессировать не может».

Спустя 15 лет после этого интервью Быстров прокомментировал конфликт с Петржелой так: «Да не ссорился я с ним. Пришел и узнал, что я – неперспективный молодой футболист и не нужен клубу и тренеру. И что мне там, сопли жевать: «Оставьте меня, пожалуйста»? Не нужен, значит, не нужен. Счастливо оставаться».

Быстров в «Спартаке»: подтвердил любовь к клубу в детстве, но праздновал с «Зенитом» легендарные победы

Быстров провел в «Спартаке» 4 года. Всего он сыграл за него 138 матчей, забил 18 голов и отдал 26 ассистов. Статистика против «Зенита» такая (в составе «Спартака»):

7 матчей во всех турнирах;

2 гола;

3 ассиста.

В отличие от времени в «Зените» Быстров стабильно играл в «Спартаке» – и публично наслаждался этим. Денежный вопрос? В одном из интервью он сказал, что в «Спартаке» зарплата была не сильно больше, чем предлагали в «Зените» по новому контракту [после возвращения в Санкт-Петербург].

Во время периода в «Спартаке» Быстров дал несколько резонансных комментариев. В одном он подтвердил, что в детстве действительно болел за «Спартак»: «Я ничего не знал о «Зените». В Ленинградской области у меня и телевизор-то появился поздно». В другом – сказал, что праздновал ключевые победы «Зенита» с клубом, будучи игроком «Спартака»: «Я был очень рад [победе в чемпионате и в Кубке УЕФА]. И прилетал в Питер праздновать с вами. Чемпионство праздновалось неделю, я после своих матчей приезжал к вам».

В то же время у фанатов «Зенита» сильно поменялось отношение к Быстрову. Они освистывали его во время матчей со «Спартаком» и посвящали оскорбительные баннеры. Причем это продолжилось даже после возвращения в «Зенит». Например, один раз они нарисовали Быстрова в образе Голлума из «Властелина колец».

Кстати, сам Быстров говорил, что для него были трудными матчи за «Спартак» против «Зенита». Главный аргумент касался бывших партнеров по команде: «Было много друзей в другом лагере».

«Зенит» заплатил за возвращение Быстрова 15 млн евро – Карпин говорил, что продать его «сказали сверху»

Спустя 4 года после ухода в «Спартак» Владимир Быстров вернулся в родной «Зенит». Сумма трансфера составила 15 млн евро – такие отступные были прописаны в его контракте. Сам Быстров объяснял эту цену так:

«Когда я покидал «Зенит», то сказал: «Вернусь, как только позовете». И тут возник такой момент, мне предложили вернуться обратно. Был ли звонок Миллера Федуну? А зачем? У меня в контракте была прописана сумма – 15 миллионов евро, и каждый, у кого есть такие деньги и получает мое согласие, мог меня выкупить. Захотели бы – взяли в фигурное катание, если бы видели во мне перспективы».

Валерий Карпин спустя год после этого трансфера прокомментировал его так: «В свое время Быстров ушел в «Зенит» не из-за денег. Сверху сказали, что продавать надо».

Отношения с фанатами лучше не стали. Они часто говорили, что переходы Быстрова обострили противостояния между клубами, и, например, бурно праздновали травму игрока в матче против «Анжи» после столкновения с Одилом Ахмедовым. Фанаты рисовали баннеры «Спасибо, Одил» и «1 травма, 4 месяца счастья».

«Чемпионат» запрашивал комментарий баннеров у фанатов «Зенита». Ответ был таким: «Такие баннеры-однодневки рисовались где-то на парковках у торгового центра на Московском шоссе либо на остановках по ходу выезда, потому что людям по пути приходили самые разные идеи, плохие и хорошие».

Другой фанат в интервью «Чемпионату» рассказывал: «Когда объявили о возвращении – никто не мог поверить. Мнение фанатов в трансферах всегда учитывалось, а тут все удивились в плохом смысле этого слова. Так что перед первым матчем после объявления трансфера – домашней игрой с португальским «Насьоналем» – в городе закончились белая ткань и баллончики с синей и чeрной краской.

Игрок под номером 34 в том матче участия принимать не мог, а вот болельщикам по какой-то причине было разрешено проносить любой баннер: досмотр отсутствовал, люди тащили все. И, думаю, португальцы сильно удивились, увидев сектор фанатов «Зенита» в баннерах с изображением свиньи».

В то же время Быстров отмечался яркими фразами. Некоторые из них:

• «Скажу так: последние месяцы желание вернуться [в «Зенит»] присутствовало постоянно. Но я был футболистом «Спартака» и старался честно отрабатывать контракт: помогал красно-белым побеждать. А вот когда мое возвращение в «Зенит» обрело реальные очертания, я понял: теперь можно не просто мечтать. Я возвращаюсь».

• Быстров подтверждал, что Анюков и Денисов помогали ему с возвращением, общаясь с руководством «Зенита».

• Он сказал, что не целовал эмблему «Спартака». Хотя в интернете есть другие кадры – а фанаты «Зенита» прощали его за это.

Что еще почитать перед дерби:

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Фото: Russian Look/Global Look Press