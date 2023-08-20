Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Быстров разогрел противостояние «Спартака» и «Зенита»: уехал в Москву от Петржелы, а потом вернулся за большие деньги

Быстров разогрел противостояние «Спартака» и «Зенита»: уехал в Москву от Петржелы, а потом вернулся за большие деньги

20 августа 2023, 11:49
21

Очень редко в России футболисты играют и за «Спартак», и за «Зенит». Еще реже совершаются прямые переходы между этими клубами. Давайте вспомним последние: Зелимхан Бакаев, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Роман Широков, Владимир Быстров. Быстров – вероятно, один из самых громких в истории противостояния.

Он – воспитанник «Зенита»: начинал карьеру там и вместе с клубом выиграл главные трофеи в карьере. Но после трех лет в основе команды Быстров укатил на 4 года в «Спартак». А потом – вернулся обратно.

«И что мне там, сопли жевать: «Оставьте меня, пожалуйста» – из «Зенита» Быстров ушел из-за конфликта с Петржелой

К сезону-2004/05 Владимир Быстров уже стабильно появлялся в основе «Зенита». Всего за четыре года он провел в РПЛ 61 матч и забил 6 мячей. Властимил Петржела, отвечая на вопрос об амбициях Быстрова в России, называл его одним из самых перспективных полузащитников страны. При этом отношения тренера и игрока на старте выходили за рамки работы в клубе. Быстров рассказывал, как они вместе с Петржелой играли в казино: «Мы сами туда ходили всей командой. До 11 вечера спокойно могли там сидеть. Даже за одним столом с Петржелой. А то, что Петржела оставался в казино уже глубоко за полночь, нас особо не волновало. Потом, когда команда стала проигрывать, ходить в казино футболистам запретили».

Со временем Быстров все чаще стал оставаться в запасе: его уровень стал уже меньше устраивать Петржелу. А окончательно конфронтация игрока и Петржелы случилась после матча с «Рубином» в Казани в 2005 году. В той встрече Быстров вышел на поле в добавленное время – и «Зенит» сразу же пропустил. После этого отношения Быстрова и Петржелы резко испортились, и у каждой из стороны были собственные объяснения проблемы.

Петржела критиковал Быстрова. Сам игрок же отмечал позже, что тренер допускал тактические ошибки и не очень понимал, как использовать его на поле. В июне-2005 появились конкретные слухи о продаже «Зенитом» быстро. «Спартак» был одним из вариантом, но позже стал главным местом для Быстрова, где он бы мог продолжить карьеру. В итоге «Спартак» оформил его трансфер за 4 млн евро (данные по Transfermark). Петржела говорил:

«О том, что Быстров продан в «Спартак», узнал вчера от президента клуба [интервью «Советскому спорту» от 1 июля 2005 года]. Мне объяснили, что это был хороший шанс продать игрока за хорошие деньги. Что ж, думаю, это правильный шаг. Тем более что накануне руководство клуба спрашивало у меня, сможем ли мы играть без Быстрова. И я ответил «да». Я искренне желаю Володе удачи в новом клубе! Надеюсь, что он будет играть в нем постоянно, но, боюсь, ему в «Спартаке» придется очень тяжело».

Спустя несколько месяцев после перехода в «Спартак» заговорил и Быстров. Вот главные фразы из его интервью:

• «Сейчас Петржела заявляет в газетах: «Быстров сам покинул «Зенит», сам сделал свой выбор», – хотя летом говорил совсем другое. Помню, перед тренировкой, когда еще ничто не предвещало моего ухода, случайно открыл «Спорт-Экспресс». Увидел слова Петржелы обо мне и, честно говоря, обомлел. Я благодарен этому человеку за то, что заиграл у него, за то, что он доверял мне место в составе, но так поступить по отношению к своему игроку… Не высказать мне прямо в глаза какие-то претензии, а сказать в прессе, что «Быстров вряд ли будет прогрессировать как футболист».

• «Я знал, что с другими молодыми игроками «Зенита» он обходился именно так. Петржела многих из них отправил восвояси с аналогичной формулировкой: «Он не футболист. Больше прогрессировать не может».

Спустя 15 лет после этого интервью Быстров прокомментировал конфликт с Петржелой так: «Да не ссорился я с ним. Пришел и узнал, что я – неперспективный молодой футболист и не нужен клубу и тренеру. И что мне там, сопли жевать: «Оставьте меня, пожалуйста»? Не нужен, значит, не нужен. Счастливо оставаться».

Быстров в «Спартаке»: подтвердил любовь к клубу в детстве, но праздновал с «Зенитом» легендарные победы

Быстров провел в «Спартаке» 4 года. Всего он сыграл за него 138 матчей, забил 18 голов и отдал 26 ассистов. Статистика против «Зенита» такая (в составе «Спартака»):

  • 7 матчей во всех турнирах;
  • 2 гола;
  • 3 ассиста.

В отличие от времени в «Зените» Быстров стабильно играл в «Спартаке» – и публично наслаждался этим. Денежный вопрос? В одном из интервью он сказал, что в «Спартаке» зарплата была не сильно больше, чем предлагали в «Зените» по новому контракту [после возвращения в Санкт-Петербург].

Во время периода в «Спартаке» Быстров дал несколько резонансных комментариев. В одном он подтвердил, что в детстве действительно болел за «Спартак»: «Я ничего не знал о «Зените». В Ленинградской области у меня и телевизор-то появился поздно». В другом – сказал, что праздновал ключевые победы «Зенита» с клубом, будучи игроком «Спартака»: «Я был очень рад [победе в чемпионате и в Кубке УЕФА]. И прилетал в Питер праздновать с вами. Чемпионство праздновалось неделю, я после своих матчей приезжал к вам».

В то же время у фанатов «Зенита» сильно поменялось отношение к Быстрову. Они освистывали его во время матчей со «Спартаком» и посвящали оскорбительные баннеры. Причем это продолжилось даже после возвращения в «Зенит». Например, один раз они нарисовали Быстрова в образе Голлума из «Властелина колец».

Кстати, сам Быстров говорил, что для него были трудными матчи за «Спартак» против «Зенита». Главный аргумент касался бывших партнеров по команде: «Было много друзей в другом лагере».

«Зенит» заплатил за возвращение Быстрова 15 млн евро – Карпин говорил, что продать его «сказали сверху»

Спустя 4 года после ухода в «Спартак» Владимир Быстров вернулся в родной «Зенит». Сумма трансфера составила 15 млн евро – такие отступные были прописаны в его контракте. Сам Быстров объяснял эту цену так:

«Когда я покидал «Зенит», то сказал: «Вернусь, как только позовете». И тут возник такой момент, мне предложили вернуться обратно. Был ли звонок Миллера Федуну? А зачем? У меня в контракте была прописана сумма – 15 миллионов евро, и каждый, у кого есть такие деньги и получает мое согласие, мог меня выкупить. Захотели бы – взяли в фигурное катание, если бы видели во мне перспективы».

Валерий Карпин спустя год после этого трансфера прокомментировал его так: «В свое время Быстров ушел в «Зенит» не из-за денег. Сверху сказали, что продавать надо».

Отношения с фанатами лучше не стали. Они часто говорили, что переходы Быстрова обострили противостояния между клубами, и, например, бурно праздновали травму игрока в матче против «Анжи» после столкновения с Одилом Ахмедовым. Фанаты рисовали баннеры «Спасибо, Одил» и «1 травма, 4 месяца счастья».

«Чемпионат» запрашивал комментарий баннеров у фанатов «Зенита». Ответ был таким: «Такие баннеры-однодневки рисовались где-то на парковках у торгового центра на Московском шоссе либо на остановках по ходу выезда, потому что людям по пути приходили самые разные идеи, плохие и хорошие».

Другой фанат в интервью «Чемпионату» рассказывал: «Когда объявили о возвращении – никто не мог поверить. Мнение фанатов в трансферах всегда учитывалось, а тут все удивились в плохом смысле этого слова. Так что перед первым матчем после объявления трансфера – домашней игрой с португальским «Насьоналем» – в городе закончились белая ткань и баллончики с синей и чeрной краской.

Игрок под номером 34 в том матче участия принимать не мог, а вот болельщикам по какой-то причине было разрешено проносить любой баннер: досмотр отсутствовал, люди тащили все. И, думаю, португальцы сильно удивились, увидев сектор фанатов «Зенита» в баннерах с изображением свиньи».

В то же время Быстров отмечался яркими фразами. Некоторые из них:

• «Скажу так: последние месяцы желание вернуться [в «Зенит»] присутствовало постоянно. Но я был футболистом «Спартака» и старался честно отрабатывать контракт: помогал красно-белым побеждать. А вот когда мое возвращение в «Зенит» обрело реальные очертания, я понял: теперь можно не просто мечтать. Я возвращаюсь».

• Быстров подтверждал, что Анюков и Денисов помогали ему с возвращением, общаясь с руководством «Зенита».

• Он сказал, что не целовал эмблему «Спартака». Хотя в интернете есть другие кадры – а фанаты «Зенита» прощали его за это.

Что еще почитать перед дерби:

Как «Спартак» и «Зенита» играют друг с другом: у кого больше голов, кто чаще побеждал

Почему «Спартак» и «Зенит» ненавидят друг друга

Фото: Russian Look/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Спартак Спартак Зенит Быстров Владимир Петржела Властимил Карпин Валерий
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ziklop
1692441780
Вова -свин конечно уникальный случай! но считаю там ещё больший мудак Петержела!
Ответить
Persona_non_Grata
1692443362
"продать его «сказали сверху»" - ну вот она вся сущность российского футбола ((( "Сверху" скажут как судить, кого придавить и кого сделать чемпионом !!! ((( "Газпрём - мечты сбываются" !!! (((
Ответить
paracetamol
1692445499
Шава за него попросил, за дружка по побегам с режима на базе.
Ответить
Сам_себе_сказал
1692470949
Быстрова не где не любят не в Питере ,не в Москве.....Окурок проститутка..
Ответить
ALEXMAN888
1692504798
Бывает и такое.
Ответить
Strig
1698037063
уберите этого болтуна с со срачтв
Ответить
Главные новости
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Вчера, 22:32
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
9
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
Вчера, 21:40
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
Вчера, 20:55
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
Все новости
Все новости
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
2
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
9
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
4
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
1
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
6
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
14
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
Вчера, 17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
Вчера, 16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
Вчера, 16:04
9
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
Вчера, 15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
Вчера, 15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
Вчера, 15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
Вчера, 14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
Вчера, 13:47
13
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
Вчера, 13:33
2
Известны соперники сборной России на октябрь
Вчера, 13:10
18
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 13:01
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+