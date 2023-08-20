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Почему «Спартак» и «Зенит» ненавидят друг друга

20 августа 2023, 18:15
104

В 5-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Зенитом». И, вероятно, прямо сейчас это главное дерби страны. «Зенит» уже пять раз подряд становился чемпионом. «Спартак» стабилен в последнее время и в этом сезоне претендует на титул.

Между ними – много жестких очных встреч, голов и ярких противостояний. Но как началась история вражды? И почему фанаты «Зенита» и «Спартака» терпеть не могут друг друга?

Интересный факт: фанаты «Зенита» и «Спартака» дружили в советские времена

В 80-х фанатская культура только зарождалась на территории страны, поэтому отношения между фирмами еще не были такими напряженными. Наоборот, многие болельщики нормально контактировали между собой. Это касалось фанов «Зенита» и «Спартака». На сайте «Ландскроны» (фанатское объединение «Зенита») есть подтверждение этой истории. Есть даже фото фанатского договора, в котором говорилось о дружбе между фанатами «Зенита» и «Спартака»:

По словам фанатов «Зенита», коллеги из «Спартака» подписали на выездном матче в Киеве. Они же – в Санкт-Петербурге. Их объединило общее соперничество против ЦСКА. Ключевые пункты соглашения:

1. Развитие отношений между болельщиками на основе равноправий и невмешательства во внутренние дела.

2. Взаимная помощь и консультации.

3. «Неуклонная борьба против «коней» за окончательную ликвидацию их подлой организации».

4. Контакты в случае «нападения «коней».

Комментарий болельщика «Зенита» Сергея Осипова (Блондин):

«Дружба с фанатами «Спартака» продолжалась более десяти лет. Тогда народ в этом плане более честный был. Те же так называемые кузьмичи зачастую оказывались жестокими и достаточно организованными людьми и в Ленинграде, и в других городах. После матча, чтобы избить спартаковских болельщиков, устраивались засады от стадиона до самого Московского вокзала, хотя прямого организатора не было».

Комментарий другого фаната «Зенита» – Монаха: «Дружба со «Спартаком» странная какая-то была. Дружили не со всеми «мясными», а с отдельными людьми из основы. Дружили, но движ не уважали. С «конями» же бились, но уважали. «Динамо» никогда особого интереса не вызывало. У «Торпедо» какая-то мажорная тусовка образовалась, богатенькая... А почему спартаковских фанатов не уважали? Очень много левачья, людей, которые ничего не понимали, и не хотели понимать в фанатских раскладах. Фанатской движухи не было. У ЦСКА – другое дело. Помню, сидим в пикете на Кирова, человек 20. Еще матч не начался, а нас уже забрали за атрибутику. И тут открывается дверь, и милиционер заталкивает к нам одного из коней. Он спиной к двери, кулаки выставил: подходите гады. Вот за это уважали – готов был один против толпы за свои цвета постоять...».

«Щелчок» – это одна из серьезнейших драк в истории российской фан-культуры, в которой были арматуры и биты

30 августа 1997 года на стадионе «Локомотив» «Спартак» принимал «Зенит». Тогда около 500 фанатов «Зенита» приехали на станцию «Щелковская» и организованной колонной отправились к стадиону. Их встретили около 200 болельщиков «Спартака».

Дальше – неравная драка, но с внезапным преимуществом «Спартака» (на сайте «Зенита» сказано, что дрались полторы тысячи болельщиков). Дело в том, что его фанаты были вооружены арматурой, битами и другим подручным оружием. Результат – начало массовой драки, и огромная толпа фанатов «Зенита» начала отступление. Официально правоохранительные органы не сообщали о задержаниях болельщиков «Зенита» – была информация, что несколько десятков из них получили серьезные травмы в столкновении. Зато в полиции оказались 164 фаната «Спартака».

Воспоминания Максима «Пацифика» Дукельского, который болеет за «Зенит» с 1980-х:

«Пишут, что драка длилась восемь минут? Да какие восемь! Все событие столько продолжалось. Если бы восемь минут, то не выжили бы там те, кто остался. Я особо ничего не успел. Пытался оказать какое-то сопротивление, но когда тебя окружают со всех сторон, это трудно сделать. Меня быстро уложили отдыхать. Дальше я и не помню. Помнить начал уже в скорой. Там целый список повреждений.

Пытались оставить в больнице, но я отказался от госпитализации и уехал вместе со всеми. Чего в таком состоянии в Москве сидеть? По-моему, никто не остался – все уехали. Забинтовались, зашились – и пошли».

Болельщик «Спартака» Олег «Мосфильмовский» Семенов рассказывает: «Сразу оговорюсь, что по выездам я вообще не авторитет, есть ребята намного опытнее. Что касается противостояния с «Зенитом», то в 90-е мы с питерскими мы даже дружили – до того момента, пока колонну сине-бело-голубых, шедшую от автовокзала на «Щелковской» не накрыли перед мостом у стадиона «Локомотив». Фактически вражда началась с «Щелчка». Дальше пошло-поехало. И это уже касалось не только драк «фирм». На «Петровском» запрещали баннеры, перфоманс. Ну и в ответ у нас так же жестко встречали питерцев в Москве».

А что футболисты, они испытывают неприязнь? Есть много колких цитат

• Игорь Денисов: «Спартак» я не люблю. Не могу обещать разгром, потому что все умеют играть в футбол, но «Спартак» хотят обыграть все».

Сергей Семак и его яркая цитата: «Я вырезал себе турнирную таблицу, где «Спартак» был на последнем месте. Многие мои друзья сделали то же самое. Думаю, для любого нормального человека здесь есть повод улыбнуться».

Роман Широков и пост в твиттере: «Всех хрюшек – с заслуженным поражением».

• Властимил Петржела: «Я много говорю о «Спартаке»? Меня спрашивают о нем. Когда я работал в Санкт-Петербурге, все нам говорили, что красно-белые – наши враги, их обязательно нужно побеждать. Они так и остались врагами для меня, хоть мне уже все равно на них, просто не люблю «Спартак» и все! К тому же почти все в России болеют за команду Семака. Вот когда последний раз красно-белые становились чемпионами? Семь-восемь лет назад? Вот и все! Я – болельщик «Зенита».

• Денис Глушаков: «Я уже точно знал, что буду в «Спартаке», но все равно в шутку подкалывал ее. Мол, собирай вещи, готовься, едем в Питер. Она бесилась, не понимала. Но, правда, терки уже кончились. Карпин, Москва, «Спартак», Комбаровы – все это было моим. Даже не интересовался конечным контрактным предложением «Зенита» – мне оно было безразлично».

Во время очных матчей «Зенита» и «Спартака» случалось много жести

Последняя – в ноябрьском матче в Кубке, когда футболисты устроили массовую драку на поле: красные карточки увидели перед собой шесть игроков, а несколько игроков потом получили баны. Освежите события той легендарной встречи тут:

Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

Еще момент – конфликт Игоря Денисова и Валерия Карпина во время дерби в Москве. Про это Денисов рассказывал: «Идет игра, Валера в каждом моменте начинает орать – на меня, на Семака, на Быстрова: «Че валяетесь?» Это идет, идет, идет, а в конце в наши ворота ставят пенальти. Это тот самый судья, который поставил пенальти по совокупности. В первом моменте еще было 50 на 50, второго – кажется, на Ари, который теперь с нами в «Локомотиве», – вообще не было, и судья мне говорит: «Даю пенальти по совокупности двух моментов». Я – ему: «Ты вообще здоровый парень? Как можно ставить по совокупности? Пенальти или был, или не был. Был?» – «По совокупности двух моментов – был». Он ставит, и мы проигрываем 0:1.

Финальный свисток, Ари у «Спартака» уже сидит на скамейке. Я беру мяч – и пинаю в его сторону. Валера оборачивается и начинает орать: «Слышь ты, щенок». И началось – я пошел на Валерия Георгича, ну мы и вспылили».

Или столкновение Андрея Диканя и Александра Кержакова в марте-2012. Правда, позже вратарь рассказывал: «Никакой обиды нет. Кержакова не в чем обвинять, так как, мне кажется, это был игровой эпизод, и злого умысла здесь не было. В конце концов он подошeл ко мне и извинился, а также, насколько я понимаю, именно он первым попросил остановить игру. Карпин сказал, что «Спартак» будет подавать жалобу на футболиста в КДК, но я думаю, что это ради принципа. Если уж всех дисквалифицировать за подобное, то и Кержакова тоже».

Фото: официальный сайт «Ландскроны», Stupnikov Alexander, Edgar Breschshanov, Nataliya Kondratenko, Russian Look/Global Look Press

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Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Спартак
Комментарии (104)
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acor94
1692176854
Не знаю, я например, очень люблю свинину по французски! Приготовлю к 20ому числу!
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Persona_non_Grata
1692177629
Нужна ли эта провокационная статья в преддверии матча, да в целом ??? ...
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NewLife
1692179793
Какие же проф непригодные редакторы в Бомбардире. Заголовок статьи, как всегда, не соответствует содержанию - речь в статье о фанатских объединениях, а не отвлеченно о Спартаке и Зените, как в заголовке. Появление этой статьи перед игрой через 4 дня, это провокация, как и многочисленные фейки о Спартаке, распространяемые Бомбардиром в последние дни. Бомбардир, болеете за синит, болейте молча, вы же все таки СМИ и вам негоже выступать с такими материалами. Однако, для полноты картины добавлю: не только спартаковские болельщики ненавидят синит, но и болельщики других клубов РПЛ по причине, которую вы не упомянули: бесчестное использование админ ресурса и шулерство. Это не про игроков, а про руководство и владельца.
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GoldPlayFIFARus9
1692188086
Ну Спартак допустим ненавидит не только Зенит, но и вся страна. А Спартак ненавидит Зенит только потому, что именно наш клуб вот уже на протяжении более 15 лет, является самым популярным клубом не только страны, но и восточной Европы. Даже глядя на статьи сайта где Зенит, там всегда больше всего комментариев
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Alemann
1692203451
Написал бы ... да тут и без того свиного визга слишком много.
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JIEGEHDA
1692208832
Все знают . Что связано со Спартаком сразу хайп . Любые игроки тренера или просто любители футбола пытаются пиариться засчет Спартака . Скажете популярность? Да нет . Это скорее гниль. Если Смолов скажет что он уровень Месси станет популярнее? Нет . Захейтят самого Смолова так же и тут . Так же новости про Зенит . Зайдёшь на ветку а там Спартаковские фаны наводят гнили.
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sochi-2013
1692215005
Не зря вас называют околофутбольными. Многие даже в футболе не разбираются. Люди, болейте за СВОИ команды, а не против ЧУЖИХ! Заметил, что здесь редко обсуждают красивый финт или отличный удар, а нырок соперника собирает по 30-50 комментариев. Радуйтесь, когда у соперника появляются сильные игроки. Победа над слабым соперником не дает удовлетворения ни спортсменам, ни БОЛЕЛЬЩИКАМ. Футбол- это не только счет на табло.
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sochi-2013
1692215295
Спартак и Дзюба весь бомбардир тянут. Без них, сайт бы почил в Бозе.))
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Spirit_78
1692216987
Только красно-белый сектант может в комментариях называть игроков Зенита "зулусами", хотя у самих исторически полным-полно было африканцев и других темнокожих. У меня, например, и язык не повернётся ёрничать по поводу национальности или цвета кожи, а для мясной гоп-компании это нормально. Стоит ли напоминать про оскорбление осетинского народа баннером, сложенным из букв фамилии Бышовец? Вот примерно за это поганую красно-белую секту и ненавидим. И это только верхушка айсберга, поводов огромное количество.
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mamba9090909
1692262771
Бред какой то. С чего это решили, что фанаты Спартака и Зенита НЕНАВИДЯТ друг друга? Из спартаковцев Зенит ненавидит только одна Зарема. Но зенитовцы относятся к ней снисходительно.
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