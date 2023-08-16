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    Почему «Спартак» и «Зенит» ненавидят друг друга

    В 5-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Зенитом». И, вероятно, прямо сейчас это главное дерби страны. «Зенит» уже пять раз подряд становился чемпионом. «Спартак» стабилен в последнее время и в этом сезоне претендует на титул.

    Между ними – много жестких очных встреч, голов и ярких противостояний. Но как началась история вражды? И почему фанаты «Зенита» и «Спартака» терпеть не могут друг друга?

    Интересный факт: фанаты «Зенита» и «Спартака» дружили в советские времена

    В 80-х фанатская культура только зарождалась на территории страны, поэтому отношения между фирмами еще не были такими напряженными. Наоборот, многие болельщики нормально контактировали между собой. Это касалось фанов «Зенита» и «Спартака». На сайте «Ландскроны» (фанатское объединение «Зенита») есть подтверждение этой истории. Есть даже фото фанатского договора, в котором говорилось о дружбе между фанатами «Зенита» и «Спартака»:

    По словам фанатов «Зенита», коллеги из «Спартака» подписали на выездном матче в Киеве. Они же – в Санкт-Петербурге. Их объединило общее соперничество против ЦСКА. Ключевые пункты соглашения:

    1. Развитие отношений между болельщиками на основе равноправий и невмешательства во внутренние дела.

    2. Взаимная помощь и консультации.

    3. «Неуклонная борьба против «коней» за окончательную ликвидацию их подлой организации».

    4. Контакты в случае «нападения «коней».

    Комментарий болельщика «Зенита» Сергея Осипова (Блондин):

    «Дружба с фанатами «Спартака» продолжалась более десяти лет. Тогда народ в этом плане более честный был. Те же так называемые кузьмичи зачастую оказывались жестокими и достаточно организованными людьми и в Ленинграде, и в других городах. После матча, чтобы избить спартаковских болельщиков, устраивались засады от стадиона до самого Московского вокзала, хотя прямого организатора не было».

    Комментарий другого фаната «Зенита» – Монаха: «Дружба со «Спартаком» странная какая-то была. Дружили не со всеми «мясными», а с отдельными людьми из основы. Дружили, но движ не уважали. С «конями» же бились, но уважали. «Динамо» никогда особого интереса не вызывало. У «Торпедо» какая-то мажорная тусовка образовалась, богатенькая... А почему спартаковских фанатов не уважали? Очень много левачья, людей, которые ничего не понимали, и не хотели понимать в фанатских раскладах. Фанатской движухи не было. У ЦСКА – другое дело. Помню, сидим в пикете на Кирова, человек 20. Еще матч не начался, а нас уже забрали за атрибутику. И тут открывается дверь, и милиционер заталкивает к нам одного из коней. Он спиной к двери, кулаки выставил: подходите гады. Вот за это уважали – готов был один против толпы за свои цвета постоять...».

    «Щелчок» – это одна из серьезнейших драк в истории российской фан-культуры, в которой были арматуры и биты

    30 августа 1997 года на стадионе «Локомотив» «Спартак» принимал «Зенит». Тогда около 500 фанатов «Зенита» приехали на станцию «Щелковская» и организованной колонной отправились к стадиону. Их встретили около 200 болельщиков «Спартака».

    Дальше – неравная драка, но с внезапным преимуществом «Спартака» (на сайте «Зенита» сказано, что дрались полторы тысячи болельщиков). Дело в том, что его фанаты были вооружены арматурой, битами и другим подручным оружием. Результат – начало массовой драки, и огромная толпа фанатов «Зенита» начала отступление. Официально правоохранительные органы не сообщали о задержаниях болельщиков «Зенита» – была информация, что несколько десятков из них получили серьезные травмы в столкновении. Зато в полиции оказались 164 фаната «Спартака».

    Воспоминания Максима «Пацифика» Дукельского, который болеет за «Зенит» с 1980-х:

    «Пишут, что драка длилась восемь минут? Да какие восемь! Все событие столько продолжалось. Если бы восемь минут, то не выжили бы там те, кто остался. Я особо ничего не успел. Пытался оказать какое-то сопротивление, но когда тебя окружают со всех сторон, это трудно сделать. Меня быстро уложили отдыхать. Дальше я и не помню. Помнить начал уже в скорой. Там целый список повреждений.

    Пытались оставить в больнице, но я отказался от госпитализации и уехал вместе со всеми. Чего в таком состоянии в Москве сидеть? По-моему, никто не остался – все уехали. Забинтовались, зашились – и пошли».

    Болельщик «Спартака» Олег «Мосфильмовский» Семенов рассказывает: «Сразу оговорюсь, что по выездам я вообще не авторитет, есть ребята намного опытнее. Что касается противостояния с «Зенитом», то в 90-е мы с питерскими мы даже дружили – до того момента, пока колонну сине-бело-голубых, шедшую от автовокзала на «Щелковской» не накрыли перед мостом у стадиона «Локомотив». Фактически вражда началась с «Щелчка». Дальше пошло-поехало. И это уже касалось не только драк «фирм». На «Петровском» запрещали баннеры, перфоманс. Ну и в ответ у нас так же жестко встречали питерцев в Москве».

    А что футболисты, они испытывают неприязнь? Есть много колких цитат

    • Игорь Денисов: «Спартак» я не люблю. Не могу обещать разгром, потому что все умеют играть в футбол, но «Спартак» хотят обыграть все».

    Сергей Семак и его яркая цитата: «Я вырезал себе турнирную таблицу, где «Спартак» был на последнем месте. Многие мои друзья сделали то же самое. Думаю, для любого нормального человека здесь есть повод улыбнуться».

    Роман Широков и пост в твиттере: «Всех хрюшек – с заслуженным поражением».

    • Властимил Петржела: «Я много говорю о «Спартаке»? Меня спрашивают о нем. Когда я работал в Санкт-Петербурге, все нам говорили, что красно-белые – наши враги, их обязательно нужно побеждать. Они так и остались врагами для меня, хоть мне уже все равно на них, просто не люблю «Спартак» и все! К тому же почти все в России болеют за команду Семака. Вот когда последний раз красно-белые становились чемпионами? Семь-восемь лет назад? Вот и все! Я – болельщик «Зенита».

    • Денис Глушаков: «Я уже точно знал, что буду в «Спартаке», но все равно в шутку подкалывал ее. Мол, собирай вещи, готовься, едем в Питер. Она бесилась, не понимала. Но, правда, терки уже кончились. Карпин, Москва, «Спартак», Комбаровы – все это было моим. Даже не интересовался конечным контрактным предложением «Зенита» – мне оно было безразлично».

    Во время очных матчей «Зенита» и «Спартака» случалось много жести

    Последняя – в ноябрьском матче в Кубке, когда футболисты устроили массовую драку на поле: красные карточки увидели перед собой шесть игроков, а несколько игроков потом получили баны. Освежите события той легендарной встречи тут:

    Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

    Еще момент – конфликт Игоря Денисова и Валерия Карпина во время дерби в Москве. Про это Денисов рассказывал: «Идет игра, Валера в каждом моменте начинает орать – на меня, на Семака, на Быстрова: «Че валяетесь?» Это идет, идет, идет, а в конце в наши ворота ставят пенальти. Это тот самый судья, который поставил пенальти по совокупности. В первом моменте еще было 50 на 50, второго – кажется, на Ари, который теперь с нами в «Локомотиве», – вообще не было, и судья мне говорит: «Даю пенальти по совокупности двух моментов». Я – ему: «Ты вообще здоровый парень? Как можно ставить по совокупности? Пенальти или был, или не был. Был?» – «По совокупности двух моментов – был». Он ставит, и мы проигрываем 0:1.

    Финальный свисток, Ари у «Спартака» уже сидит на скамейке. Я беру мяч – и пинаю в его сторону. Валера оборачивается и начинает орать: «Слышь ты, щенок». И началось – я пошел на Валерия Георгича, ну мы и вспылили».

    Или столкновение Андрея Диканя и Александра Кержакова в марте-2012. Правда, позже вратарь рассказывал: «Никакой обиды нет. Кержакова не в чем обвинять, так как, мне кажется, это был игровой эпизод, и злого умысла здесь не было. В конце концов он подошeл ко мне и извинился, а также, насколько я понимаю, именно он первым попросил остановить игру. Карпин сказал, что «Спартак» будет подавать жалобу на футболиста в КДК, но я думаю, что это ради принципа. Если уж всех дисквалифицировать за подобное, то и Кержакова тоже».

    Фото: официальный сайт «Ландскроны», Stupnikov Alexander, Edgar Breschshanov, Nataliya Kondratenko, Russian Look/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 12:03
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    Комментарии84
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      Рейтинг: +993

      Аvеngеr 10 минут назад

      "Ребята, давайте жить дружно!" (с) Леопольд Месси. Как и Реал с Барселоной.
      Интер(Майами)-чемпион.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11743

      alex1951 > Аvеngеr 7 минут назад

      ,,Ну,ты - ты этт того,не того.....,, хф Джентельмены удачи ...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11743

      alex1951 19 минут назад

      После своего коммента,пробежался по верхним ...и чьто?
      А то ,чьто цель достигнута :Хотели взбалумутить народ .ну и взбаламутили....
      Слово за слово и костерчик стал набирать силу!
      А то как же .....тоска!
      А теперича событие века....

      2
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      Рейтинг: +672

      Айболид 1 час назад

      Свиноту ненавидят за их заносчивость , манию величия , замашки колонизаторов и нацистов . А так же за бабью крикливость и базарную скандальность .

      3
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      Рейтинг: +341

      Strig > Айболид 55 минут назад

      не *****

      3
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      Рейтинг: +1629

      Спартач80 > Айболид 36 минут назад

      Москва-хотя бы реально столица России.Что такое Питер,что называет себя "столицей"?Кто ещё тут с манией величия...

      3
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      Рейтинг: +4581

      ziborock > Айболид 31 минуту назад

      Обзывать людей "свинотой" и читать лекции про заносчивость может только болельщик Газпрома или "крикливая баба"!)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +672

      Айболид > ziborock 19 минут назад

      Ааааа , взъелись )))) Ну пошипите , пошипите .

      0
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      Рейтинг: +672

      Айболид > ziborock 16 минут назад

      А так отвечать мне , может только базарная вигливая бабёнка .)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4581

      ziborock > Айболид 15 минут назад

      А по моему это у тебя седалище пригорело если на оскорбления перешел!)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4581

      ziborock > Айболид 14 минут назад

      Я и не сомневаюсь что в жизни только они с тобой и общаются!)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +672

      Айболид > ziborock 11 минут назад

      Кто они ? Кого ты видишь ? Их много ? Ты это того ,с визитом к врачу не затягивай .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4581

      ziborock > Айболид 8 минут назад

      Ник соответствует юзеру!)
      И встал Айболид, побежал Айболид
      По полям, но лесам, по лугам он бежит.
      И одно только слово твердит Айболид:
      "Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68736

      portero 1 час назад

      По поводу бумажки, ну пару чепушил с манией величия могли нарисовать что угодно!!!
      И в 75-79 годах дрались, и скамейки на дубинки ломали и строительные заборы.... любители всегда были....
      Учился в Питере ходил на футбол с однокурсниками....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15878

      Алексей З 2 часа назад

      Очень легко всё приподнести к нелюбви двух клубов, смотрите в корень.
      Если всё руководство нашим футболом это выходцы из Газпрома и Зенита , то можете смело статью озаглавить - " Почему в России ненавидят Зенит?".
      Это будет честнее.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17835

      Garrincha58 > Алексей З 1 час назад

      в России ненавидят Лукойл и тот же спартаг тоже и не говори за всю страну почти вся страна ненавидит вас масквачей сытых довольных и заносчивых

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4581

      ziborock > Garrincha58 1 час назад

      Какие москвичи?! За Спартак болеет вся страна, лично я с черноземья!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1629

      Спартач80 > Garrincha58 1 час назад

      Слышь чучело,а вы с Питера,не такие же?Я с Саратова.Чёт вас тут ненавидят...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3745

      шахта Заполярная > Garrincha58 1 час назад

      До чего же ты не умный ( мягко написал). За Спартак болеют по всей стране, любить или не любить москвичей это твое личное дело. А Спартак народная команда, ни чета немытым, где за вас болеют только в Ленинградской области и в Питере да и то не везде, вот как раз вас то и не навидят по всей стране и глупо это отрицать. Я с севера.

      5
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      ...
      Рейтинг: +672

      Айболид > ziborock 1 час назад

      Фсястрана - это по пяток щей с каждого региона ? И то не с каждого.
      Откуда я знаю из какого ты черноземья . Прописку яви на обозрение ))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1629

      Спартач80 > Айболид 46 минут назад

      А ты кто такой,чтобы тебе кто-то,что-то являл,гнида ты мелкая?...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +510

      JIEGEHDA > ziborock 36 минут назад

      Если с каждого угла мира взять по одному фанату и чтобы болел за Спартак значит весь мир более за Спартак? Точно так же твой сосед может болеть за любой клуб и будет что вся страна и за Спартак и за ЦСКА и за ФК Амкал и короче страна болеет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +510

      JIEGEHDA > Алексей З 34 минуты назад

      Точно так же можно было сказать что в 2000-х Спартак так же был топ 1 и его ненавидели . Как сказал Неймар :" нас обсуждают те кто слабее нас , а кто сильнее нас им не до нас "

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4581

      ziborock > Айболид 34 минуты назад

      А еще я в Питере жил!)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4581

      ziborock > JIEGEHDA 33 минуты назад

      Сосед за стенкой за коней болеет! А вот за Зенит только один знакомый!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +672

      Айболид > Спартач80 32 минуты назад

      А ты кто такой , чтобы мне предъявлять ? Гнида большая ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1629

      Спартач80 > Айболид 29 минут назад

      Я-Гражданин России! А ты кто, чтобы от кого-то,что-то требовать?!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +672

      Айболид > Спартач80 18 минут назад

      Я-Гражданин России! А ты кто, чтобы от кого-то,что-то требовать?!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15878

      Алексей З > Garrincha58 11 минут назад

      Конечно Спартак ненавидят , поэтому в Казане из 16 тыс. за КБ болело 12.
      Это прогазпромовские комментаторы из матч-тв говорили.
      Зенит ассоциируется с властью , которую нигде не любят, плюс админресурс и корманное судейство.
      Не согласен , твоё право.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11410

      ivany4 2 часа назад

      Как всегда, от глубокомысленного и многообещающего заголовка в итоге оказался пшик!!! Так все таки, почему «Спартак» и «Зенит» ненавидят друг друга?!?!?!
      Воспоминания фанатов, это дело фанатов. Кто кого куда послал и проломил голову, - вещи приходящие и наживные. Но в упомянутые 70 - 80, болельщики(Кузьмичи), любители футбола, приходили футбол смотреть и обсуждать, а не "на Кирова в пикете сидеть".))
      Я бы хотел попросить источник статьи Бомбардир, поработать с "документами и воспоминаниями" скандала с чемпионством Зенита(1984г), и безальтернативного попадания этой же команды вместо второй лиги в1991г в высшую? Ну если будет интересно, то коптите 90е и начало 2000г в истории этой команды. Думаю после этого будет более понятна "вражда" клубо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6117

      GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      Ну Спартак допустим ненавидит не только Зенит, но и вся страна. А Спартак ненавидит Зенит только потому, что именно наш клуб вот уже на протяжении более 15 лет, является самым популярным клубом не только страны, но и восточной Европы.
      Даже глядя на статьи сайта где Зенит, там всегда больше всего комментариев

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23914

      Persona_non_Grata > GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      Очень предвзятое и ложное мнение - реальность диаметрально противоположна, ну а уж по поводу количества комментариев, так вообще смешно !!! У статей про Спартак комментов в РАЗЫ БОЛЬШЕ !!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11410

      ivany4 > GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      Ну оно и понятно!))
      Ведь вы ведете историю только последние 15 лет, а 1922г на стрелке, это для хайпа.))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3745

      шахта Заполярная > GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      С бодуна и не такое покажется. Ты береги себя, закусывай.
      Вас педикулезных вся страна прокляла.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8565

      nik55 > GoldPlayFIFARus9 38 минут назад

      молись что бы мюллера не сняли

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1629

      Спартач80 3 часа назад

      Как можно ненавидеть этих ублюдков педикулёзных?...Их надо жалеть,ибо они убогие...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21889

      derrik2000 3 часа назад

      НЕТ И НЕ БЫЛО никакой вражды между БОЛЕЛЬЩИКАМИ (НЕ фантиками) Спартака и Зенита!
      Это с.уки из руководства клубами и привлечённые журналюги стали создавать "образ врага" в прессе.
      ОЧ-Ч-ЧЕНЬ ИМ захотелось фанатские движения иметь.
      Ну, чтобы совсем, как в гейропе.
      Со всеми вытекающими доматчевыми и послематчевыми последствиями
      Ну, и естественно, футболёры, у которых вместо головы мяч, стали дудеть в эту же дудку: им кроме бабла на всё остальное по хрен.
      Теперь так и живём.
      В непонятно какой реальности. (((

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23914

      Persona_non_Grata > derrik2000 3 часа назад

      Ну естественно - Европа во всем виновата, а еще и Байден - сволочь !!! ))) Добавлю, что фанаты и драки между ними были и задолго до перестройки ...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11410

      ivany4 > Persona_non_Grata 2 часа назад

      А до перестройки в СССР не было кланов(грузинского, армянского, московского, Романовского, и т.д.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11743

      alex1951 3 часа назад

      Непонятки....Это вопрос....или спецоперация перед игрой ,дабы разжечь страсти?
      Палок в кострищще ,а то чей то тихо как то....

      4
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