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  • Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

27 ноября 2022, 21:32
100

Пока чемпионат мира разбавляется не самым яркими матчами, в дело вступает Кубок России. И там 27 ноября прошел матч между «Зенитом» и «Спартаком». Основное время закончилось нулями и фолом Вильмара Барриоса на Шамаре Николсоне, после которого Промес пошел что-то говорить.

Дальше – начался замес. Вот видео:

А вот разбор по ключевым моментам. Сначала на Промеса полетели футболисты «Зенита». Родригао даже влетал с ноги в Промеса:

Потом Барриоса оттаскивали от Промеса, но он подбежал и ударил его кулаком по лицу:

Здесь уже не сдержался Соболев, который влетел в драку и начал бить Барриоса. На заднем плане образовалась другая драка.

В драке участвовали и игроки, и тренерские, и административные штабы.

Промесу порвали майку.

Соболева вроде и вытащили, но он пошел разбираться с кем-то из «Зенита».

В итоге Соболева оттаскивали Роман Зобнин и Гильермо Абаскаль.

У Николсона тоже порванная майка.

Любопытно, но оба клуба абсолютно спокойно отреагировали на эту драку в телеграм-каналах. Они просто ничего не написали:

В итоге судья Владимир Москвалев после проверки ВАР удалил шестерых футболистов. Матч же закончился победой «Зенита» по пенальти 4:2.

Фото: скриншоты с официального сайта «Матч ТВ»

Источник: Бомбардир
Россия. Кубок Россия Зенит Спартак Соболев Александр Промес Квинси
Комментарии (100)
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"supermax"
1669563676
у кдк появилась работа...а негодяя родригао надо хлестать плетью за его ноги с шипами
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Romeo 123
1669563874
Дельфин не заступился а бил как крыса
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insider_retro
1669564184
Оказывается, сколько сил осталось не израсходовано в ходе поединка...
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Sergey9999
1669564239
зенит ПОЗОР!!!
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Томик
1669570218
Твари хуже барриоса, в природе редко встречаются. Ну а родригао просто дурачок здоровый, которому давно не били лицо, поэтому хамит всем. Как Москалев оправдался перед собой, когда этот сукин сын сфолил в центре на Николсоне, прерывая контратаку, потом несклько раз ему в шею заехал, а желтую дал Николсону и штрафной в другую сторону? Жаль ему рожу не набили за такое судейство. Надо было под замес прописать.
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Zenit_Zenit
1669572271
Был на игре. ****** показали своё свинячье нутро. Ничего удивительного. За всю игру ни одного момента. Ни одного. Зато нервишки свои прижать не смогли. Судья просрал игру уже с самого нчала, когда свинячье стадо внаглую валилло наших игроков. Чтот итоге и вылилось в драку. Начал Промес, а там уже все сцепились. Толпой ****** Барриоса мочили. Самое гавно - Соболев. Сзади и изподтишка. Вобщем свинота как была быдлом так и осталась.
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semm
1669572898
Все эти чёрные шоколадки не блещут умом и хреново воспитаны. А наша спартаковская ГНИЛОЗУБКА с лавки выскочила за Бариусом, тоже от слабоумия и насмотревшись ХАБИБА! Ох как стыдно за идиота Соболева. Макака белая!
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Zenit_Zenit
1669573472
Спартак нужно дисквалефицировать из Кубка. Опозорили и саму игру и страну.
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aaaaahhhh
1669573999
Кубок показал всю силу зенита. третье место по праву!!! Это в чемпионате на всей дистанции судьи то там тут подмогут, а на коротке вот не пролезло. И барис ваш козёл. и родригао тоже.Провокаторы. Позор голубым. Зенит повелитель регионов , но это в будущем:)))))))))) Вперёд Спартак!!!
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anatolich72
1669575834
Зенит угробил Российский футбол. Получаем плоды.
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