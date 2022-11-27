Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

Какой чемпионат, такие и матчи
Пока чемпионат мира разбавляется не самым яркими матчами, в дело вступает Кубок России. И там 27 ноября прошел матч между «Зенитом» и «Спартаком». Основное время закончилось нулями и фолом Вильмара Барриоса на Шамаре Николсоне, после которого Промес пошел что-то говорить.
Дальше – начался замес. Вот видео:
А вот разбор по ключевым моментам. Сначала на Промеса полетели футболисты «Зенита». Родригао даже влетал с ноги в Промеса:
Потом Барриоса оттаскивали от Промеса, но он подбежал и ударил его кулаком по лицу:
Здесь уже не сдержался Соболев, который влетел в драку и начал бить Барриоса. На заднем плане образовалась другая драка.
В драке участвовали и игроки, и тренерские, и административные штабы.
Промесу порвали майку.
Соболева вроде и вытащили, но он пошел разбираться с кем-то из «Зенита».
В итоге Соболева оттаскивали Роман Зобнин и Гильермо Абаскаль.
У Николсона тоже порванная майка.
Любопытно, но оба клуба абсолютно спокойно отреагировали на эту драку в телеграм-каналах. Они просто ничего не написали:
В итоге судья Владимир Москвалев после проверки ВАР удалил шестерых футболистов. Матч же закончился победой «Зенита» по пенальти 4:2.
Фото: скриншоты с официального сайта «Матч ТВ»