Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

    Пока чемпионат мира разбавляется не самым яркими матчами, в дело вступает Кубок России. И там 27 ноября прошел матч между «Зенитом» и «Спартаком». Основное время закончилось нулями и фолом Вильмара Барриоса на Шамаре Николсоне, после которого Промес пошел что-то говорить.

    Дальше – начался замес. Вот видео:

    А вот разбор по ключевым моментам. Сначала на Промеса полетели футболисты «Зенита». Родригао даже влетал с ноги в Промеса:

    Потом Барриоса оттаскивали от Промеса, но он подбежал и ударил его кулаком по лицу:

    Здесь уже не сдержался Соболев, который влетел в драку и начал бить Барриоса. На заднем плане образовалась другая драка.

    В драке участвовали и игроки, и тренерские, и административные штабы.

    Промесу порвали майку.

    Соболева вроде и вытащили, но он пошел разбираться с кем-то из «Зенита».

    В итоге Соболева оттаскивали Роман Зобнин и Гильермо Абаскаль.

    У Николсона тоже порванная майка.

    Любопытно, но оба клуба абсолютно спокойно отреагировали на эту драку в телеграм-каналах. Они просто ничего не написали:

    В итоге судья Владимир Москвалев после проверки ВАР удалил шестерых футболистов. Матч же закончился победой «Зенита» по пенальти 4:2.

    Фото: скриншоты с официального сайта «Матч ТВ»

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:37
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      Женские выделения 2 минуты назад

      Какой чемпионат, такие и матчи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +541

      KPCC-SPB 11 минут назад

      нормальный замес вышел, и футбол и бокс, ништяк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3986

      Питерский князь 13 минут назад

      Соболев крыса, бил из-под тишка.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11065

      "supermax" 15 минут назад

      не по делу комменты удаляете...до хе.ра правильных тут из себя не стройте

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +831

      Rodina47 21 минуту назад

      зенит ПОЗОР!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69617

      insider_retro 22 минуты назад

      Оказывается, сколько сил осталось не израсходовано в ходе поединка...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1089

      Александр52 27 минут назад

      Вот и получили веселуху вместо этого "скучного" ЧМ2022. Нам заменили сетку вещания, не спросив хотим ли мы того. Зачем нам эти Бельгии с Марокко, наш футбол круче, у нас свои бразильцы драться умеют, надо вообще отменить все трансляции ФИФА, давай нам наш кубок и каждый день. А если вдуматься, вероятно изолированный футбол устал, Комментаторы все орут разгоняя свой пыл, футболисты обижены на всех и вся, они вынуждены параллельно с ЧМ 2022 гонять российский кубок, вот и выплеснули все эмоции и не более. Но получилось крайне не красиво и некчемно. Такова селяви.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5071

      Каратель > Александр52 24 минуты назад

      бразильцы сейчас в катаре играют на чм, а это цыгане с рынка.весь матч задирались,а как отвечать попрятались

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +234

      Romeo 123 27 минут назад

      Дельфин не заступился а бил как крыса

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11065

      "supermax" > Romeo 123 25 минут назад

      как родригао что ли?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11975

      Вомбат > "supermax" 9 минут назад

      И даже хуже. Я, честно говоря, был о нем лучшего мнения. Насчет зенитовских бразильцев я иллюзий особых не питал, но Соболев мне казался правильным мужиком. Оказалось, что он такая же крыса, как большинство красно-белых.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11065

      "supermax" > Вомбат 5 минут назад

      ну заплачь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33281

      oyabun 28 минут назад

      Я вот только не понял, а Селихов то за что красную получил? Вроде в драке замечен не был..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11065

      "supermax" > oyabun 26 минут назад

      я, кстати, тоже не понял

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11065

      "supermax" 31 минуту назад

      у кдк появилась работа...а негодяя родригао надо хлестать плетью за его ноги с шипами

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11