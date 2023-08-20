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  • Как «Спартак» и «Зенит» играют друг с другом: у кого больше голов, кто чаще побеждал

Как «Спартак» и «Зенит» играют друг с другом: у кого больше голов, кто чаще побеждал

20 августа 2023, 13:55
43

«Спартак» и «Зенит» сыграют в пятом туре РПЛ – главный матч старта сезона Премьер-лиги. И мы уже начали подготовку к дерби в нашем сериале. Вчера вышел текст об истории их взаимоотношений:

Почему «Спартак» и «Зенит» ненавидят друг друга

Сегодня мы углубимся в статистику вокруг противостояния «Спартака» и «Зенита». Для удобства распишем все моменты в небольших буллитах.

Всего команды сыграли во всех турнирах, включая чемпионаты и кубки 166 матчей. У «Спартака» было 67 побед, у «Зенита» – 53. В еще 46 встречах была ничья.

Первый состоялся еще в 1936 году и прошел в рамках Кубка СССР. Тогда «Спартак» выиграл со счетом 3:0 в гостях.

На старте противостояний с «Зенитом» «Спартак» выиграл семь матчей подряд с общим счетом 24:4. Первая победа «Зенита» случилась спустя пять лет после первого матча – 1:0 в июне 1941-го. Первая ничья между клубами состоялась спустя восемь лет после первой встречи – 2:2 в 1944-м.

В российский период «Спартак» сыграл с «Зенитом» 67 матчей во всех официальных турнирах: 20 раз побеждали спартаковцы, 29 раз – «Зенит», 18 раз случалась ничья. Общий счет в этих встречах – 116:92 в пользу «Зенита».

Что касается матчей «Спартака» и «Зенита» в российский период именно в чемпионате страны, то их было 58: 18 раз побед «Спартак», было 16 ничейных результатов и 24 победы «Зенита».

Пятерка лучших бомбардиров противостояния «Спартака» и «Зенита» в российскую эпоху:

  1. Александр Кержаков («Зенит») – 12;
  2. Артем Дзюба («Спартак»/«Зенит») – 10;
  3. Халк («Зенит») – 6;
  4. Квинси Промес («Спартак») – 6;
  5. Егор Титов («Спартак») – 6.

Рейтинг по числу побед над «Зенитом» было из последних 10 тренеров «Спартака», которые провели в клубе 10+ матчей:

  1. Валерий Карпин – 3;
  2. Массимо Каррера, Руй Витория – 2;
  3. Гильермо Абаскаль, Унаи Эмери – 1;
  4. Паоло Ваноли, Доменико Тедеско, Олег Кононов, Дмитрий Аленичев, Мурат Якин – 0.

• Cколько побед было над «Спартаком» было у последних тренеров «Зенита», которые провели в клубе 10+ матчей:

Рекордная беспроигрышная серия «Спартака» во всех турнирах – 9 матчей (2005-2008). Рекордная беспроигрышная серия «Зенита» во всех турнирах – 11 матчей (2008-2022).

Статистика главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля против «Зенита» во всех турнирах: пять матчей – победа, 4 поражения.

Статистика главного тренера «Зенита» Сергея Семака против «Спартака» во всех турнирах: 17 матчей – 9 побед, 5 ничьих, 3 поражения.

«Спартак» на данный момент не может обыграть «Зенит» в чемпионате России с 2017 года. При этом в рамках официальных турниров у «Спартака» за шесть лет все же была победа – в Кубке России.

Статистика последних 10 матчей РПЛ, в которых «Спартак» был хозяином выглядит так: 3 победы спартаковцев, 5 ничьих и 2 победы «Зенита».

Как команды сыграют в этот раз?

Фото: Russian Look, АГН Москва, Stupnikov Alexander/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Спартак
Комментарии (43)
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Ziklop
1692265794
в текущем состоянии со слабым тренером Сережёй и его бандой, жду просёра! надеюсь конечно что смогут выдать 100% и через немогу, но Карась разрешит драться и здесь шансов у Зенита не будет. Семак поставит трупы эраковича и фернандеса, они уже мёртвые до игры!
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Ziklop
1692265966
зачем отдали Адамова который мог хоть догнать игрока убегающего, а купили гавно ираковича?
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ilichkadr
1692267738
Заголовок всех хряков распугал, а жаль..................
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portero
1692269519
Игра непредсказуема, обе команды могут наделать ошибок в обороне, слабое место и у Спартака и у Зенита.... Игра Кто больше себе привезёт!!!!
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ivany4
1692270184
Занимательно! И отвратительно!!! Всего команды сыграли во всех турнирах, включая чемпионаты и кубки 166 матчей. Где цифры и данные по советскому отрезку? Или как сейчас говорят, - это другое. Да Бомбардир?!?!
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Купа Купыч
1692270486
Зенит-Спартак 7:1, дальше можно не продолжать.
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NewLife
1692294865
Как это странно))) синиту начал сопутствовать успех после того, как РФС был захвачен Газпромом. Необъяснимое совпадение)))))))))
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Anton1969
1692296240
Очень надеюсь, что игра будет очень интересной!!! Надеюсь на победу Спартака!!!
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portero
1692530582
И что нам стата сказала??? С такой обороной, как у обеих команд, должны быть голы, много голов....
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O-kolesov
1692532283
Заголовок надо сократить и написать :" ...у кого больше и кто чаще..."
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