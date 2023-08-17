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    • Статистика противостояний «Спартака» и «Зенита»: кто больше выигрывал и забивал, какие тренеры были самыми успешными

    Статистика противостояний «Спартака» и «Зенита»: кто больше выигрывал и забивал, какие тренеры были самыми успешными

    «Спартак» и «Зенит» сыграют в пятом туре РПЛ – главный матч старта сезона Премьер-лиги. И мы уже начали подготовку к дерби в нашем сериале. Вчера вышел текст об истории их взаимоотношений:

    Почему «Спартак» и «Зенит» ненавидят друг друга

    Сегодня мы углубимся в статистику вокруг противостояния «Спартака» и «Зенита». Для удобства распишем все моменты в небольших буллитах.

    Всего команды сыграли во всех турнирах, включая чемпионаты и кубки 166 матчей. Первый состоялся еще в 1936 году и прошел в рамках Кубка СССР. Тогда «Спартак» выиграл со счетом 3:0 в гостях.

    На старте противостояний с «Зенитом» «Спартак» выиграл семь матчей подряд с общим счетом 24:4. Первая победа «Зенита» случилась спустя пять лет после первого матча – 1:0 в июне 1941-го. Первая ничья между клубами состоялась спустя восемь лет после первой встречи – 2:2 в 1944-м.

    В российский период «Спартак» сыграл с «Зенитом» 67 матчей во всех официальных турнирах: 20 раз побеждали спартаковцы, 29 раз – «Зенит», 18 раз случалась ничья. Общий счет в этих встречах – 116:92 в пользу «Зенита».

    Что касается матчей «Спартака» и «Зенита» в российский период именно в чемпионате страны, то их было 58: 18 раз побед «Спартак», было 16 ничейных результатов и 24 победы «Зенита».

    Пятерка лучших бомбардиров противостояния «Спартака» и «Зенита» в российскую эпоху:

    1. Александр Кержаков («Зенит») – 12;
    2. Артем Дзюба («Спартак»/«Зенит») – 10;
    3. Халк («Зенит») – 6;
    4. Квинси Промес («Спартак») – 6;
    5. Егор Титов («Спартак») – 6.

    Рейтинг по числу побед над «Зенитом» было из последних 10 тренеров «Спартака», которые провели в клубе 10+ матчей:

    1. Валерий Карпин – 3;
    2. Массимо Каррера, Руй Витория – 2;
    3. Гильермо Абаскаль, Унаи Эмери – 1;
    4. Паоло Ваноли, Доменико Тедеско, Олег Кононов, Дмитрий Аленичев, Мурат Якин – 0.

    • Cколько побед было над «Спартаком» было у последних тренеров «Зенита», которые провели в клубе 10+ матчей:

    Рекордная беспроигрышная серия «Спартака» во всех турнирах – 9 матчей (2005-2008). Рекордная беспроигрышная серия «Зенита» во всех турнирах – 11 матчей (2008-2022).

    Статистика главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля против «Зенита» во всех турнирах: пять матчей – победа, 4 поражения.

    Статистика главного тренера «Зенита» Сергея Семака против «Спартака» во всех турнирах: 17 матчей – 9 побед, 5 ничьих, 3 поражения.

    «Спартак» на данный момент не может обыграть «Зенит» в чемпионате России с 2017 года. При этом в рамках официальных турниров у «Спартака» за шесть лет все же была победа – в Кубке России.

    Статистика последних 10 матчей РПЛ, в которых «Спартак» был хозяином выглядит так: 3 победы спартаковцев, 5 ничьих и 2 победы «Зенита».

    Как команды сыграют в этот раз?

    Фото: Russian Look, АГН Москва, Stupnikov Alexander/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 12:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4734

      Ziklop 19 минут назад

      зачем отдали Адамова который мог хоть догнать игрока убегающего, а купили гавно ираковича?

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      Рейтинг: +4734

      Ziklop 22 минуты назад

      в текущем состоянии со слабым тренером Сережёй и его бандой, жду просёра!
      надеюсь конечно что смогут выдать 100% и через немогу, но Карась разрешит драться и здесь шансов у Зенита не будет. Семак поставит трупы эраковича и фернандеса, они уже мёртвые до игры!

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