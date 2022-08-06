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  • «Спартак» снова победил в РПЛ. Почему он такой яркий на старте сезона

«Спартак» снова победил в РПЛ. Почему он такой яркий на старте сезона

6 августа 2022, 17:07
5

4-й тур РПЛ открывал матч «Урала» и «Спартака» в Екатеринбурге. Гости классно начали сезон-2022/23 РПЛ. «Урал» же, напротив, ужасен: он подошел к этой встрече на последней строчке таблицы.

Результат предсказуемый – уверенная победа «Спартака» со счетом 2:0.

Доказываем великолепие «Спартака» строго на фактах

• 4 матча – 1 ничья и 3 победы подряд.

• Общий счет в этих встречах – 11:3 в пользу «Спартака».

• В матче с «Уралом» Абаскаль добился первой сухой победы в «Спартаке».

• За четыре матча на старте «Спартак» создал 41 голевой шанс. В прошлом году к этому же моменту «Спартак» создал 25 голевых шансов. Разница по голам – 11:7 в пользу этого сезона.

• В среднем «Спартак» пробивал по воротам по 18 раз за каждый матч. За последние два сезона до этого показатели были сильно ниже.

• Статистика Квинси Промеса в этом сезоне: 4 встречи, 6 голевых действий (4 гола+2 ассиста – все пришлись на последние три матча).

• Внезапно раскрылся с другой стороны Александр Соболев – у него 2 ассиста в матче с «Уралом». Всего он набрал 3 очка по «гол+пас» в этом сезоне.

• Если сравнивать с недавним успехом (с чемпионством в сезоне-2016/17), то темп на старте тот же: что тогда были 3 победы и ничья (общий счет – 8:1), что сейчас.

Почему «Спартак» такой хороший на старте сезона

В одном из своих первых больших интервью в «Спартаке» Гильермо Абаскаль рассказывал о жизни в академии «Барселоны». Тогда его спросили, хочет ли он сделать из «Спартака» миниатюрную «Барсу». Ответ:

«Ни в коем случае. Если только по количеству титулов и психологии победителя. Но не с точки зрения игры. Все же у меня немного другая философия.

«Барселона» – это про тотальный контроль мяча, желание закатить мяч в ворота после сотни передач. Мне же нравится играть более вертикально: вынуждать соперника освобождать пространство, чтобы мы могли врываться в свободные зоны, использовать скоростные качества игроков.

Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу – грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника своей атакой».

В этом ответе скрывается одно из главных преимуществ «Спартака» Абаскаля на старте этого сезона. И матч с «Уралом» идеально подтверждает его тактические взгляды. Смотрите:

1. Гол Промеса: сначала был забег Соболева по флангу, завершившийся финтами и пасом на свободного Промеса, и тот забил.

2. Гол Игнатова: «Спартак» здорово подловил «Урал» на ошибке недалеко от штрафной, и Соболев отдал передачу в свободную зону, которую образовали футболисты «Урала». Туда вбежал Игнатов.

Какие еще тактические решения влияют на результаты «Спартака»:

  • Мозес стал действовать ближе к чужой штрафной. Отсюда – острота в последних матчах;
  • Периодически Промес играет на позиции чистого нападающего – визуально он сильно острее, чем на фланге;
  • Абаскаль отмечал, что под каждую команду РПЛ нужно подстраиваться индивидуально. «Спартак» действительно стал гибче. Например, с «Краснодаром» он оборонялся ниже обычного. Это игровое явление Абаскаль назвал хамелеоном;
  • При новом тренере «Спартак» стал больше играть в вертикальный футбол. Такая манера позволила Ваноли в прошлом сезоне взять Кубок России. Сейчас Абаскаль эффективно использует ее на старте сезона.

Пока трудно говорить прямо о 100-процентной вероятности победы «Спартака» в чемпионате: прошло слишком мало времени, да и главный конкурент («Зенит») в хорошей форме. Сейчас же просто хочется сказать, что на старте «Спартак» в абсолютном порядке: побеждает, делает это ярко и динамично. Результат явно расходится с предварительными ожиданиями от Абаскаля.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Спартака», телеграм-канал «Спартака»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (5)
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ilichkadr
1659797392
Хоровое пение началось. Как бы в ближайших турах не сглазили..........
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somn
1659804328
2:0 с Уралом! Конечно чемпионы.
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pld
1659806559
Чик-чирик, чик-чирик. Когда же они, наконец, вылетят? Пора уже.
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