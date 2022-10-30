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  • Как дела у Слуцкого и «Рубина». Фанаты требуют его отставки: клуб уже вылетел из Кубка и далек от первого места

Как дела у Слуцкого и «Рубина». Фанаты требуют его отставки: клуб уже вылетел из Кубка и далек от первого места

30 октября 2022, 21:03
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В 16-м туре Первой лиги «Рубин» принимал на своем поле «Балтику». Итог – очень напряженная ничья 3:3. В конце прошлого сезона Леонид Слуцкий отвечал о вылете «Рубина» так:

«Рубин» – большая команда, которая не так давно попадала в еврокубки. И я уверен, что мы бы боролись за пятерку в этом сезоне. Сейчас основная задача всех нас – не понизить планку ни в чем: ни в медицине, ни в питании, ни в качестве полей, ни в физиотерапевтах. Мы себя считаем и позиционируем командой Премьер-лиги. Поэтому мы хотим играть на «Ак Барс Арене» – это один из лучших стадионов страны. Мы не должны опускать планку клуба РПЛ».

Сейчас, кажется, ситуация идет не по плану Слуцкого.

Какие показатели у «Рубина» в этом сезоне

В начале июля Леонид Слуцкий дал интервью о планах в Первой лиге. Ключевая фраза: «Хотим доминировать во всех матчах». Спустя три дня после этого Слуцкий еще раз поговорил об ожиданиях на сезон:

«Тревожные [ожидания от сезона]. Нас заранее занесли в фавориты, но по существу мы вместе работаем меньше двух недель. Кто-то вышел позже, кто-то в бесконечном ожидании своего трансфера и в уверенности, что он игрок Премьер-лиги, а не Первой лиги. Мы точно не видим себя гиперфаворитами. Из стартового состава прошлого сезона остались только Самошников и Бакаев, и то они находятся в диаметрально противоположных позициях».

И, кажется, Слуцкий переживал не просто так. Сейчас положение «Рубина» такое:

• После 16 туров он занимает пятую позицию в таблице.

• Статистика «Рубина» в прошедших матчах в Первой лиге: семь побед, шесть ничьих, три поражения. Всего – 27 очков.

• По факту, у «Рубина» столько же очков, сколько и у «КАМАЗа» и «Енисея», которые идут в стыках. Отставание от «Балтики» со второго места – два очка. Отставание от первого места (там «Алания») – восемь баллов.

• Последние два матча «Рубина» – ничьи с «Акроном» (0:0) и «Балтикой». От «Балтики» был такой гол:

В последних семи встречах у «Рубина» в целом две победы.

«Рубин» в этом сезоне чередует серии из двух побед подряд с не самыми удачными отрезками (так не было только на старте). Самый неудачный период – три поражения подряд. Последнее – от «Волги», из-за чего «Рубин» вылетел из Кубка России.

Фанаты нервничают и уже создали петицию об увольнении Слуцкого – он сам жестко отвечает критикам

В начале октября журналисты снова спросили Слуцкого о выступлении в Первой лиге. Посыл такой: фанаты считают, что у команды сильный состав, но она не оправдывает ожидания.

Ответ Слуцкого: «У нас Грицаенко и Чуперка в том году боролись за выживание в «Кубани», Косарев играл в «Волгаре», несколько игроков вылетели с «Уфой». Мы что, Мбаппе купили или кого? Это абсолютно новая команда.

Если хочется создать иллюзию «галактикос», то окей. Но на самом деле лига ровная, и практически по всем атакующим статистическим метрикам мы находимся в лидирующей группе и продолжаем бороться за лидерство в Первой лиге.

Как говорил Андрей Сергеевич Аршавин, ожидания кого-то – это проблема ожидающего человека, а не наша проблема в данном случае. Если все ожидали, что будет так, то мы так не ожидали, и мы понимали, что это очень тяжелый турнир, в котором очень сложно, где многое решается на последних минутах, где многое решают какие-то нюансы игрового характера, судейские и так далее».

После вылета «Рубина» из Кубка фанаты подписали петицию об увольнении Слуцкого и руководства (ее поддержал бывший судья Михаил Вилков). Слуцкий реагировал на призыве о своей отставке так: «Нечего мне сказать. Недаром я наращивал вес столько лет, любое давление выдерживаю».

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Рубина»

Источник: Бомбардир
Россия. Первая лига Россия Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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Игорь1980
1667191009
Блин, Слуцкого выгоните и кого поставите? Любой кто придёт будет ниже уровнем!!! Слуцкий хороший тренер, он не ушёл после вылета в первую лигу!!! Хотя мог!
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моэм
1709569108
" Оперативность " бомбера поражает скоростью реакции на события !!....Слуцкий лишь недавно - т.е всего полтора года назад ушёл из Рубина , а статья уже готова ....а то что Слуцкий уже год как отдыхал и сейчас тренирует в Китае , до автора ещё не дошло ....как до жирафа .
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