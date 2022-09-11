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    Слабость «Спартака» в этом сезоне – матчи против топовых клубов: в каждом была какая-то сложность

    В 9-м туре «Ростов» принимал «Спартак» на своем поле. И в этом матче случилась подозрительно легкая победа «Ростова» – 4:2. Мы привыкли хвалить «Спартак» в этом сезоне. За исключением пары матчей клуб действительно стал ярче при Гильермо Абаскале, а после победы над «Уралом» в 4-м туре у нас даже вышел такой текст:

    «Спартак» великолепен на старте сезона РПЛ. Заявка на чемпионство?

    Но сейчас у «Спартака» появилась одна слабость – у него есть масса трудностей в матчах с сильными соперниками. Смотрите:

    • 2-й тур, «Краснодар» – «Спартак» – 1:4. Здесь тезис не так очевиден, но три мяча «Спартак» забил после удаления Александра Черникова – когда «Краснодар посыпался.

    • 5-й тур, «Спартак» – «Сочи» – 3:0. Тоже не так очевидно, но в первом тайме у «Спартака» были сложности – ни одного удара в створ. Хотя во второй половине встречи голы пошли.

    • 6-й тур, «Динамо» – «Спартак» – 1:0. «Динамо» победило, хотя «Спартак» давил и был близок к победе. После матча Гильермо Абаскаль сказал: «Мы не использовали много моментов. Команда отдавалась полностью, билась с первой до последней минуты. У нас было 25 заблокированных ударов, 14 угловых».

    • 8-й тур, «Спартак» – «Зенит» – 1:2. Здесь «Спартаку» повезло со счетом. «Зенит» мог забить больше: по ударам – 22:4 в пользу гостей. Абаскаль разобрал это поражение так: «Игра разбилась на две части. Первая – до гола, когда у нас все получалось. Вторая – после, когда не получалось ничего. Надо принять это поражение с холодной головой. В этой игре были пространства, которые надо было использовать. Нам жаль, но надо работать и идти вперед. Такое значение этот матч имеет для нас».

    • 9-й тур, «Ростов» – «Спартак» – 4:2. «Спартак» забил первый, но много ошибался – особенно косячила оборона. Отсюда – неприятное поражение на выезде. Несколько фактов об этом матче:

    • Второе поражение «Спартака» подряд в РПЛ;
    • «Ростов» ни разу не проиграл в этом сезоне РПЛ: четыре ничьих и пять побед;
    • «Спартак» не может обыграть «Ростов» в трех официальных встречах подряд: две победы и ничья;
    • «Спартаку» традиционно сложно играть с «Ростовом» на выезде: в последних 10 официальных встречах было только две победы.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: телеграм-канал «Ростова», официальный сайт «Спартака»

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 21:46
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +17425

      житель СПб 4 минуты назад

      Это - такой Спартак сегодня.

      0
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      Рейтинг: +13596

      playsh 1 час назад

      Спартак проиграл,но на две строчки поднялся.Почему?

      0
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      ...
      Рейтинг: +18762

      Persona_non_Grata > playsh 1 час назад

      Бомбардир однако )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7933

      vladik12 > playsh 1 час назад

      Ну регламент изучите, что ли.

      1
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      Рейтинг: +32754

      oyabun 1 час назад

      Бренд какой то в заголовке написан. С каких это пор Ростов - Топ? Это Спартак последние годы превратился в середняка, а не Ростов стал Топом. И проблема Спартака, это его очень слабый несбалансированный состав. Только Абаскаль начал наигрывать основу, пошли победы, как череда травм всё сломала. А заменить то некем. На скамейке одни статисты. Боюсь мы Федуна ещё с теплом вспоминать будем, он много ошибался, но более менее стоящих игроков покупал. Сейчас же новое руководство пустило всё на самотёк - удастся Абаскалю что то сделать с командой, хорошо. Не удастся? Да и пофиг.

      4
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      Рейтинг: +13596

      playsh > oyabun 1 час назад

      Хотели сказать - бред,а получился бренд...Но сказано верно.

      1
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      Рейтинг: +18762

      Persona_non_Grata > oyabun 1 час назад

      +++!!! Согласен, но в остальном в статье всё достаточно верно.

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      Рейтинг: +111

      $c@R 1 час назад

      Гыгвгыг гори полыхай

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      Рейтинг: +1969

      Bozigit 1 час назад

      Спартак колбасит. Нужна стабильность

      1
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      Рейтинг: +17049

      paracetamol 1 час назад

      Кабан молодец против овец, а против молодца - сам овца!

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      Рейтинг: +774

      Конопляных дел мастер 1 час назад

      Спартак это слабая команда. Её уровень 10- место в таблице. Гыгыгы

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      Рейтинг: +6625

      sochi-2013 1 час назад

      Состав слабоват, а автобус выставлять не хотят. Вот и "результат".

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      Рейтинг: +18762

      Persona_non_Grata > sochi-2013 1 час назад

      Завышенные амбиции, переоценка своих возможностей, а возможно и не умение ( помимо нежелания ) играть в такой футбол .

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