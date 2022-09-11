Слабость «Спартака» в этом сезоне – матчи против топовых клубов: в каждом была какая-то сложность

В 9-м туре «Ростов» принимал «Спартак» на своем поле. И в этом матче случилась подозрительно легкая победа «Ростова» – 4:2. Мы привыкли хвалить «Спартак» в этом сезоне. За исключением пары матчей клуб действительно стал ярче при Гильермо Абаскале, а после победы над «Уралом» в 4-м туре у нас даже вышел такой текст:

«Спартак» великолепен на старте сезона РПЛ. Заявка на чемпионство?

Но сейчас у «Спартака» появилась одна слабость – у него есть масса трудностей в матчах с сильными соперниками. Смотрите:

• 2-й тур, «Краснодар» – «Спартак» – 1:4. Здесь тезис не так очевиден, но три мяча «Спартак» забил после удаления Александра Черникова – когда «Краснодар посыпался.

• 5-й тур, «Спартак» – «Сочи» – 3:0. Тоже не так очевидно, но в первом тайме у «Спартака» были сложности – ни одного удара в створ. Хотя во второй половине встречи голы пошли.

• 6-й тур, «Динамо» – «Спартак» – 1:0. «Динамо» победило, хотя «Спартак» давил и был близок к победе. После матча Гильермо Абаскаль сказал: «Мы не использовали много моментов. Команда отдавалась полностью, билась с первой до последней минуты. У нас было 25 заблокированных ударов, 14 угловых».

• 8-й тур, «Спартак» – «Зенит» – 1:2. Здесь «Спартаку» повезло со счетом. «Зенит» мог забить больше: по ударам – 22:4 в пользу гостей. Абаскаль разобрал это поражение так: «Игра разбилась на две части. Первая – до гола, когда у нас все получалось. Вторая – после, когда не получалось ничего. Надо принять это поражение с холодной головой. В этой игре были пространства, которые надо было использовать. Нам жаль, но надо работать и идти вперед. Такое значение этот матч имеет для нас».

• 9-й тур, «Ростов» – «Спартак» – 4:2. «Спартак» забил первый, но много ошибался – особенно косячила оборона. Отсюда – неприятное поражение на выезде. Несколько фактов об этом матче:

Второе поражение «Спартака» подряд в РПЛ;

«Ростов» ни разу не проиграл в этом сезоне РПЛ: четыре ничьих и пять побед;

«Спартак» не может обыграть «Ростов» в трех официальных встречах подряд: две победы и ничья;

«Спартаку» традиционно сложно играть с «Ростовом» на выезде: в последних 10 официальных встречах было только две победы.

Текст: Илья Егоров

Фото: телеграм-канал «Ростова», официальный сайт «Спартака»