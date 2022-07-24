Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов

Завершился второй тур РПЛ. И это был очень насыщенный на голы тур:
- 8 матчей – 28 голов;
- 6 матчей завершились сухими победами;
- Минимальное количество голов за один матч – 3;
- Среднее число мячей за одну встречу – 3,5;
- Всего одна ничья;
- Автор Sports.ru Александр Дорский пишет, что этот тур установил рекорд по числу разгромов – их было 6.
Вот некоторые факты по каждому матчу.
«Зенит» – «Крылья Советов» – 3:0
• «Зенит» забивает в 35 домашних матчах подряд. Рекорд установил «Ротор» в 1994-1995 годах – 40 домашних встреч с забитыми голами.
• Далер Кузяев забил впервые с февраля-2021, а через 15 минут после этого травмировался.
ЦСКА – «Сочи» – 3:0
• Владимир Федотов стартовал с двух побед в чемпионате России. Общий счет – 5:0.
• Акинфеев провел 300-й сухой матч в карьере, в котором выдал первый за 12 лет ассист.
«Оренбург» – «Урал» – 3:0
• У «Урала» ужасный старт – 2 поражения с общим счетом 0:5.
• Результат сделал Владимир Сычевой, который вышел на замену на 46-й минуте и оформил хет-трик. В РПЛ пять лет никто не забивал три мяча, выходя на замену. А Сычевой стал шестым игроком, которому это удалось.
• «Оренбург» повторил свою самую крупную победу.
«Краснодар» – «Спартак» – 1:4
• В последних пяти официальных встречах «Краснодар» и «Спартак» забивали на двоих минимум три мяча.
• Это первая официальная победа «Спартака» при тренере Гильермо Абаскале.
• Эта победа случилась во много благодаря удалению Александра Черникова. О его карточках мы писали отдельный материал:
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«Химки» – «Пари НН» – 3:0
• «Химки» продлили беспроигрышную серию в очных матчах с «Пари НН» до четырех встреч. В последний раз «Пари НН» обыгрывал соперника в 2019 году.
«Динамо» – «Торпедо» – 4:0
• Самая крупная победа в этом туре РПЛ.
• Славиша Йоканович начал в «Динамо» с победы и ничейного результата.
• У Федора Смолова дубль. Всего в чемпионате России он забил 93 мяча – это позволяет ему занять третье место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.
• У «Торпедо» 2 поражения в двух матчах на старте. Общий счет – 1:7.
«Локомотив» – «Ростов» – 2:2
• «Локомотив» больше года не может «Ростов» – с апреля-2021.
• Николай Комличенко забил в двух турах подряд.
• Единственная ничья в этом туре.
• «Локомотив» впервые с 2018-го набрал 2 очка в двух стартовых турах.
«Ахмат» – «Факел» – 2:1
• Гамид Агаларов забил первый мяч после перехода в «Ахмат».
• У «Ахмата» отличное начало сезона: ничья и победа.
• «Факел» начал с ничьи и поражения.
Ну а после второго тура таблица РПЛ выглядит так:
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