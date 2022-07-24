Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов

В каждой встрече в среднем влетало 3,5 мяча.

Завершился второй тур РПЛ. И это был очень насыщенный на голы тур:

8 матчей – 28 голов;

6 матчей завершились сухими победами;

Минимальное количество голов за один матч – 3;

Среднее число мячей за одну встречу – 3,5;

Всего одна ничья;

Автор Sports.ru Александр Дорский пишет, что этот тур установил рекорд по числу разгромов – их было 6.

Вот некоторые факты по каждому матчу.

• «Зенит» забивает в 35 домашних матчах подряд. Рекорд установил «Ротор» в 1994-1995 годах – 40 домашних встреч с забитыми голами.

• Далер Кузяев забил впервые с февраля-2021, а через 15 минут после этого травмировался.

• Владимир Федотов стартовал с двух побед в чемпионате России. Общий счет – 5:0.

• Акинфеев провел 300-й сухой матч в карьере, в котором выдал первый за 12 лет ассист.

• У «Урала» ужасный старт – 2 поражения с общим счетом 0:5.

• Результат сделал Владимир Сычевой, который вышел на замену на 46-й минуте и оформил хет-трик. В РПЛ пять лет никто не забивал три мяча, выходя на замену. А Сычевой стал шестым игроком, которому это удалось.

• «Оренбург» повторил свою самую крупную победу.

• В последних пяти официальных встречах «Краснодар» и «Спартак» забивали на двоих минимум три мяча.

• Это первая официальная победа «Спартака» при тренере Гильермо Абаскале.

• Эта победа случилась во много благодаря удалению Александра Черникова. О его карточках мы писали отдельный материал:

Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

• «Химки» продлили беспроигрышную серию в очных матчах с «Пари НН» до четырех встреч. В последний раз «Пари НН» обыгрывал соперника в 2019 году.

• Самая крупная победа в этом туре РПЛ.

• Славиша Йоканович начал в «Динамо» с победы и ничейного результата.

• У Федора Смолова дубль. Всего в чемпионате России он забил 93 мяча – это позволяет ему занять третье место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

• У «Торпедо» 2 поражения в двух матчах на старте. Общий счет – 1:7.

«Локомотив» – «Ростов» – 2:2

• «Локомотив» больше года не может «Ростов» – с апреля-2021.

• Николай Комличенко забил в двух турах подряд.

• Единственная ничья в этом туре.

• «Локомотив» впервые с 2018-го набрал 2 очка в двух стартовых турах.

• Гамид Агаларов забил первый мяч после перехода в «Ахмат».

• У «Ахмата» отличное начало сезона: ничья и победа.

• «Факел» начал с ничьи и поражения.

Ну а после второго тура таблица РПЛ выглядит так:

Тексты по теме:

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт