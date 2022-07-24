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    Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 22:02
    В каждой встрече в среднем влетало 3,5 мяча.

    Завершился второй тур РПЛ. И это был очень насыщенный на голы тур:

    • 8 матчей – 28 голов;
    • 6 матчей завершились сухими победами;
    • Минимальное количество голов за один матч – 3;
    • Среднее число мячей за одну встречу – 3,5;
    • Всего одна ничья;
    • Автор Sports.ru Александр Дорский пишет, что этот тур установил рекорд по числу разгромов – их было 6.

    Вот некоторые факты по каждому матчу.

    «Зенит» – «Крылья Советов» – 3:0

    «Зенит» забивает в 35 домашних матчах подряд. Рекорд установил «Ротор» в 1994-1995 годах – 40 домашних встреч с забитыми голами.

    Далер Кузяев забил впервые с февраля-2021, а через 15 минут после этого травмировался.

    ЦСКА – «Сочи» – 3:0

    Владимир Федотов стартовал с двух побед в чемпионате России. Общий счет – 5:0.

    • Акинфеев провел 300-й сухой матч в карьере, в котором выдал первый за 12 лет ассист.

    «Оренбург» – «Урал» – 3:0

    • У «Урала» ужасный старт – 2 поражения с общим счетом 0:5.

    • Результат сделал Владимир Сычевой, который вышел на замену на 46-й минуте и оформил хет-трик. В РПЛ пять лет никто не забивал три мяча, выходя на замену. А Сычевой стал шестым игроком, которому это удалось.

    «Оренбург» повторил свою самую крупную победу.

    «Краснодар»«Спартак» – 1:4

    • В последних пяти официальных встречах «Краснодар» и «Спартак» забивали на двоих минимум три мяча.

    • Это первая официальная победа «Спартака» при тренере Гильермо Абаскале.

    • Эта победа случилась во много благодаря удалению Александра Черникова. О его карточках мы писали отдельный материал:

    Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

    «Химки» – «Пари НН» – 3:0

    • «Химки» продлили беспроигрышную серию в очных матчах с «Пари НН» до четырех встреч. В последний раз «Пари НН» обыгрывал соперника в 2019 году.

    «Динамо»«Торпедо» – 4:0

    • Самая крупная победа в этом туре РПЛ.

    Славиша Йоканович начал в «Динамо» с победы и ничейного результата.

    • У Федора Смолова дубль. Всего в чемпионате России он забил 93 мяча – это позволяет ему занять третье место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

    • У «Торпедо» 2 поражения в двух матчах на старте. Общий счет – 1:7.

    «Локомотив» – «Ростов» – 2:2

    «Локомотив» больше года не может «Ростов» – с апреля-2021.

    Николай Комличенко забил в двух турах подряд.

    • Единственная ничья в этом туре.

    • «Локомотив» впервые с 2018-го набрал 2 очка в двух стартовых турах.

    «Ахмат»«Факел» – 2:1

    Гамид Агаларов забил первый мяч после перехода в «Ахмат».

    • У «Ахмата» отличное начало сезона: ничья и победа.

    • «Факел» начал с ничьи и поражения.

    Ну а после второго тура таблица РПЛ выглядит так:

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный сайт «Динамо», официальный сайт ЦСКА, официальный сайт «Зенита»
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