Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

Разбираем ситуацию.

18 июля Гильермо Варела из «Динамо» дал интервью «Спорт-Экспрессу». Ключевой отрывок:

– Ты остаешься в клубе?

– Да, я остаюсь. У меня еще есть контракт с «Динамо». Готов ли я отыграть в этой команде весь сезон? Да, я готов!

24 июля: никто в «Динамо» не знает, где Варела.

За пару дней до этого обсуждался трансфер Варелы – сейчас он не отвечает на звонки

22 июля в Бразилии заговорили о трансфере Варелы во «Фламенго». Интерес был довольно серьезным, потому что его агент Оскар Беннтанкур выступил с таким заявлением:

«Что касается переговоров с «Фламенго», то мы разговариваем. Но, могу вам сказать, что «Динамо» очень хочет, чтобы Гильермо остался».

Спустя два дня после этого Варела пропал. И вот доступная по этой теме информация:

• «Чемпионат»: «Наши источники подтвердили факт исчезновения Варелы. Представители «Динамо», с тех пор как обнаружили пропажу футболиста, пытаются с ним связаться, но бесполезно – Гильермо просто не берет трубку. Варела, разумеется, никого ни о чем не предупреждал. Где он сейчас, никто не знает».

• Журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев пишет, что еще 23 июля стороны обсуждали продление контракта. Сам Варела наигрывался перед матчем с «Торпедо». Клуб не получал документы с просьбами приостановить контракт.

• «Матч ТВ» говорит, что Варела уже улетел из России.

• Журналист и инсайдер Сергей Егоров подтверждает информацию и тоже утверждает, что Варела не отвечает на звонки.

В пресс-службе «Динамо» уже прокомментировали этот случай:

«Уругвайский защитник Гильермо Варела не примет участия в сегодняшнем матче чемпионата России против «Торпедо». Наш клуб рассматривает действия игрока как нарушение контрактных обязательств. «Динамо» уже не раз выражало отношение к решению ФИФА от 21 июня 2022 года, дающему возможность приостановить действующий контракт вплоть до 30 июня 2023-го. Данное решение является явно провокационным и дискриминационным по отношению ко всему российскому футболу».

Перед матчем с «Торпедо» главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович сказал: «Вчера вечером у меня была возможность поговорить с ним [с Варелой]. Он сказал, что не готов играть – и нам пришлось менять план».

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров на вопрос, будет ли клуб предлагать Вареле новый контракт, ответил: «На данный момент он нарушил свой контракт».

Что говорит сам Варела

Ничего. Зато его агент Беннтанкур уже прокомментировал слухи:

«То, что пишут СМИ – абсолютная чушь. Варела никуда не сбегал. В клубе об этом все знают, мы подождем предложения от «Динамо». Да, еще одного, недавно клуб уже делал нам предложение. Если разница в зарплате по сравнению с «Фламенго» будет небольшой, то Гильермо останется в России, если же нет, то мы будем вынуждены уехать. «Фламенго» предложил хорошие условия, не буду скрывать. Касаемо игры сегодня, мы не хотим рисковать. Но я скажу еще, Варела никуда не сбегал».