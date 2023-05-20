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  • Игнашевич сделал невероятное: вернул «Балтику» в РПЛ спустя 25 лет. Как ему удалось и что нужно знать об этой команде?

Игнашевич сделал невероятное: вернул «Балтику» в РПЛ спустя 25 лет. Как ему удалось и что нужно знать об этой команде?

20 мая 2023, 12:01
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«Балтика» – первый клуб, который вышел в РПЛ в этом сезоне Первой лиги. Причем для этого ей не пришлось ждать очной встречи с «Рубином» в этом туре: выход в Премьер-лигу случился благодаря ничьей в матче «Алании» и «Акрона».

«Балтики» не было в РПЛ с 1998 года – и вот, легендарный камбэк. Как у нее это получилось?

Игнашевич тренирует «Балтику» почти два года. Он сразу сказал, что задача команды – вернуться на первые места

Октябрь-2021, Сергей Игнашевич получил должность главного тренера «Балтики» и подписал контракт до конца сезона-2022/23. В одном из первых интервью он сказал:

«Перед началом сезона перед «Балтикой» была поставлена задача стать одним из претендентов на повышение. Эти задачи не снимаются. Наша задача – вернуться в гонку за первые места».

Игнашевич принял «Балтику» в непростом положении: когда после 14 туров у команды было всего три победы в Первой лиге. И за несколько месяцев поднял «Балтику». По итогам сезона-2021/22 она остановилась на восьмом месте, до зоны стыков не хватило семь очков. По итогам того розыгрыша Игнашевич рассказывал:

«Мне не нравилось отношение [к делу] некоторых опытных игроков. Зная, по каким правилам существует эта лига, им нужно было проявлять свои лидерские качества, но они уже думали о следующем сезоне, а не о текущем.

Нам не нужны старожилы ФНЛ, которые приезжают сюда просто играть за зарплату. Как только появляются трудности, они первые бросают весла. И знают, что через год-два поедут за те же зарплаты играть в другую команду, которая будет решать похожие задачи. Стремления играть в Премьер-лиге у них нет. Летом к нам придут 7-8 новых футболистов. Нам нужны мастера, которые помогут подтянуть общий уровень нашей команды и захотят вернуться в РПЛ.

Нужны молодые игроки, но с определенным опытом за плечами, потому что мы не имеем возможности их развивать и ждать, что они помогут нам потом. Комплектоваться нужно мастерами и злыми амбициозными молодыми игроками, которые помогут «Балтике» выйти в Премьер-лигу и сами за счет «Балтики» туда выйдут.

Город и клуб заслуживают того, чтобы играть в Премьер-лиге. Все люди, которые работают в клубе, – и я это вижу – мечтают об этом, многое делают для этого. Надеюсь, что мы сейчас сможем решить проблемы, которые были в прошлом сезоне, учесть ошибки и прибавить.

Что касается задач... Все знают, что «Балтика» будет бороться за прямую путевку. Не думаю, что на каждой пресс-конференции и в каждом интервью нужно будет об этом говорить. Наши планы не поменяются».

И Игнашевич действительно знал, о чем говорит. В этом сезоне Первой лиги у «Балтики» было только одно поражение – в первом туре от «Велеса» (1:2). Дальше «Балтика» не проигрывала 30 туров подряд: 17 побед и 13 ничьих. Еще в марте клуб установил рекорд по беспроигрышной серии в Первой лиге (22 матча) – с того момента он только обновлял рекорд.

Когда «Балтика» вышла в Премьер-лигу, Сергей Игнашевич сказал: «Мы сделали то, что сделать должен каждый хороший футболист: заслужить право играть на высоком уровне. Я вас поздравляю».

«Балтика»-2023, что это за команда?

Вот небольшой список известных игроков в составе:

Александр Пуцко. Воспитанник «Спартака», который не заиграл за родной клуб. В его карьере были выступления за вторую команду «Спартака», «Уфу», хабаровский СКА, «Ахмат». С 2022-го Пуцко играет за «Балтику».

Максим Кузьмин. Помогал «Динамо» выходить в Премьер-лигу из Первой.

Кирилл Фольмер. Воспитанник «Спартака» с опытом игры в РПЛ – за «Уфу», «Ростов» и «Ахмат».

Младен Кашчелан. 40-летний футболист, который много поиграл в РПЛ: за «Арсенал», «Тосно» и «Тамбов». Теперь, видимо, и с «Балтикой».

• Дмитрий Барков. Опытный нападающий, выигравший чемпионат Таджикистана и доходивший до финалов Кубка Таджикистана и Кубка АФК. Вместе с «Химками» играл в финале Кубка России в сезоне-2019/20.

«Балтика» высоко поднялась в персональных рейтингах этого сезона Первой лиги. Босниец Гедеон Гузина – лучший бомбардир турнира с 13 голами (на момент написания материала делит первое место с Иваном Тимошенко из «Родины»). Максим Кузьмин и Кирилл Маляров в топ-10 лучших ассистентов Первой лиги.

«Балтики» не было в РПЛ 25 лет: как тогда выступала?

1998-й – последний год, когда «Балтика» выступала в Премьер-лиге. Тогда она набрала 32 очка, заняла предпоследнее место, остановилась в трех баллах от спасительной зоны и вылетела в Первый дивизион вместе с «Тюменью».

В той «Балтике» было тоже много классных игроков: Василий Баранов, который позже выигрывал РПЛ вместе со «Спартаком»; Руслан и Беслан Аджинджалы; бывший игрок сборной России Андрей Федьков; чемпион России-1993 в составе «Спартака» Александр Помазун. Тренировал команду легендарный персонаж для «Балтики» – Леонид Ткаченко. Он был в клубе в разные периоды после. В 2022-м он вошел в тренерский штаб Сергея Игнашевича и помог «Балтике» вернуться в РПЛ.

Фото: официальный сайт «Балтики»

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Россия. Премьер-лига Россия Балтика Кашчелан Младен Игнашевич Сергей
Комментарии (12)
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k611
1684574807
Игнашевич в своё время был очень добротным игроком, ниже определённого уровня никогда не опускался. На ЧМ 2018 сыграл качественно. Хотелось что в нашем чемпионате появился новый сильный тренер...
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mihail200606
1684575616
Надеюсь, игнашевич хорошим тренером станет..то поколение ,евро 2008,неплохое в общем то было ,самое сильное за новую историю Россиии.. ещё из советской детской футбольной школы вырос шее.. и тренерами могут стать неплохим,думаю
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Romeo 123
1684582169
Игнашевич так то и торпедо вернул , просто уволили
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Xiko
1684582190
Надеюсь когда нибудь увидеть его в ЦСКА. Вроде не плохой футбол показывает в Балтике
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prtcs
1684584310
Поздравляю!!!
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Красногорск_Фан
1684588224
Респект и уважуха и тренеру и команде! В отдельных матчах кубка и ранее были биты представители РПЛ. С другой стороны состав возрастной вроде. Посмотрим как сыграют сезон.. Но сейчас - поздравления
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diamondfan
1684603703
Молодчики!
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alex1951
1684607865
Прямого отношения К Калининграду нет...но уважаю по двум причинам: Служил там 70-72 ,а в 2018 побывали на ЧМ ...Совсем другой город...Оторвались... Балтику с победой!
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SLADE2019
1684656222
Балтику, конечно же поздравляю с выходом в РПЛ, только вот что в этом невероятного?
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Из Твери Леха
1684740932
Можно подумать, что не будь стадиона от ЧМ Балтика бы вернулась в РПЛ...
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