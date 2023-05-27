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  • Каким «Рубин» вернулся в РПЛ: без Слуцкого, но с Рахимовым (вытащил команду на первое место), лучший бомбардир – бывший игрок «Локо»

Каким «Рубин» вернулся в РПЛ: без Слуцкого, но с Рахимовым (вытащил команду на первое место), лучший бомбардир – бывший игрок «Локо»

27 мая 2023, 20:00
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Уже давно определились два участника Первой лиги, которые в следующем сезоне сыграют в РПЛ. Первый – «Балтика». Второй – «Рубин».

«Рубин» вернулся в Премьер-лигу спустя год после вылета. И очень сильно поменялся.

В этом году «Рубин» работал с тремя тренерами

Хронология такая:

Слуцкий начал сезон и проработал до конца ноября. В момент его увольнения, вероятно, самый сильный клуб этого сезона Первой лиги шел на четвертом месте. Дальше команду взял Уткульбаев: при нем «Рубин» поднялся на второе место в таблице.

12 апреля новым главным тренером «Рубина» стал Рахимов. При нем команда сыграла шесть матчей в чемпионате – шесть побед с общим счетом 11:3, перехватила первую строчку у «Балтики» и вернулась в РПЛ. Что изменилось в «Рубине» при Рахимове, что команда показала впервые в сезоне подобную победную серию? Говорит сам Рахимов:

«Что я сделал? Я тренировал их. Если будем вдаваться в детали, то это будет долгая история. Если вы посмотрите матчи, то мы совершенно перестроили нашу игру при владении мячом. Здесь важный момент, что мы стали играть намного выше. Я слышал, как говорили, что этот матч могут решить детали, мелочи. Все мелочи и детали вытекают из фундамента. Если нет фундаментальности во всех фазах, если нет сбалансированной игры, выпадает фаза, вот тогда появляются эти детали.

А когда вы делаете все эпизоды правильно: атакуете, возвращаете после потери, быстро реагируете на потерю, перехватываете и переходите в атаку, если нужно, задерживаете атаку. Эти фазы должны быть контролируемые. Стандарты, о которых мы говорили, что их будет очень много. Вот эта фундаментальность должна присутствовать, тогда будет баланс в игре, тогда можно контролировать любую деталь. Пока у нас это получается».

При этом медаль за выход в РПЛ получит и Слуцкий. Об этом он говорит, ссылаясь на регламент: «Сайманов, Яровинский и я собрали эту новую команду. Это большая история, игроки долго притирались. Это не так, что ты набрал новых людей, и они сразу заиграли. Это была большая работа, все к ней приложили руку. Но те, кто поставил финальную точку, они заслуживают большей похвалы.

Если спросить про мою внутреннюю эмоцию, то мне, безусловно, приятно, что «Рубин» вернулся и я тоже принял в этом участие. Но эмоционально я не могу быть в этих процессах. Но по регламенту я должен получить медаль – все-таки отработал 19 туров».

Лучший бомбардир этого «Рубина» – нападающий, который пришел в команду за полгода до вылета

Февраль-2022, «Рубин» договаривается о переходе Виталия Лисаковича из «Локомотива». Главный хайлайт – гол в матче с «Уфой», в котором решалось: кто из соперников напрямую вылетит в Первую лигу. Лисакович отпраздновал его селфи вместе с одноклубниками. А во втором тайме «Уфа» забила два, не пропустила пенальти от Лисаковича и отправила «Рубин» на вылет. Перед матчем уже в Первой лиге в этом сезоне команда привезла селфи-палку в память о том эпизоде.

Летом были слухи от «Спорт-Экспресса», что Лисакович не хочет играть за «Рубин» в Первой лиге и рвется в РПЛ, а Слуцкий недоволен им. Позже Рустем Сайманов говорил: «Остаются ли Лисакович и Самошников? Безусловно. Лисакович сейчас набрал кондиции. Это очень хороший футболист. Я в него очень сильно верю. Мы с ним много разговаривали».

Зимой с Лисаковичем возникла другая история: «Рубин» получил претензию от агента игрока за долг. И совсем рядом проскочила информация, что Лисакович ведет переговоры с «Торпедо». Правда, потом медиа развеяли эти слухи. А Лисакович доигрывает сезон в «Рубине».

Прямо сейчас он – четвертый бомбардир Первой лиги (лучше статистика только у Гедеона Гузины из «Балтики», Ивана Тимошенко из «Родины» и Николая Гиоргобиани из «Алании») и лучший бомбардир «Рубина». На счету Лисаковича 10 голов в 27 матчах Первой лиги этого сезона. При этом 100-процентным игроком старта команды Лисаковича назвать сложно. В этом сезоне у него только 16 матчей в основе (последний раз выходил с первых минут больше месяца назад) и только восемь встреч, в которых он сыграл все 90 минут.

Кажется, за победу в Первой лиге «Рубин» получит большие деньги. И у него есть все шансы

Уникальность Рашида Рахимова в «Рубине» в том, что он впервые в этом сезоне вывел команду на первое место в лиге. Ни Слуцкому, ни Уткульбаеву это еще не удавалось. А Рахимову удалось – благодаря победе над «Балтикой» в 32-м туре. В следующем туре команда досрочно выиграла Первую лигу. «СЭ» писал, что благодаря этому «Рубин» получит премиальные в 40 млн рублей.

А еще «Рубин» ждут перемены в составе: у нескольких сильных игроков заканчиваются контракты

30 июня – последний день соглашения у «Рубина» со следующими игроками:

  • Юрий Дюпин – основной кипер «Рубина», сыграл в 28 матчах и пропустил 22 гола;
  • Илья Самошников – еще один основной игрок «Рубина». Зимой были слухи, что он подписал предварительный контракт с «Локомотивом»;
  • Эльмир Набиуллин – вернулся в команду в начале этого года, но провел только три матча;
  • Али Аднан – защитник сборной Ирака провел в команде семь матчей, а после клуб отзаявил его;

  • Алан Дзагоев – достаточно часто играл в этом сезоне и даже забил три мяча в 20 матчах;
  • Александр Саплинов – футболист ротации с пятью встречами в сезоне-2022/23;
  • Олег Иванов – начинал сезон в статусе игрока стартового состава, но в итоге осел в запасе и выходил на замену (но стабильно). В августе отметит 37-летие, уже рассуждал о завершении карьеры;
  • Ленар Фаттахов – провел шесть матчей в Первой лиге и еще 14 смотрел со скамейки запасных;
  • Димитар Митков – перешел в «Рубин» зимой. В девяти матчах не забил ни одного гола.

Фото: официальный сайт «Рубина»

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Россия Рубин Балтика Дзагоев Алан Лисакович Виталий Слуцкий Леонид Рахимов Рашид Уткульбаев Юрий
Комментарии (10)
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Таврида
1685018423
Если Рубин потеряет Дюпина, то ему сложно будет найти равноценную замену
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k611
1685028276
Молодцы что смогли вернуться в РПЛ. Всё таки команда которая становилась чемпионом и успешно играла в еврокубках не должна играть в ФНЛ.
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ароба
1685034384
Алан Дзагоева на пенсии
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Красногорск_Фан
1685041742
С возращением! Но легко не будет
Ответить
Mirak92
1685042287
Больше за Балтику рад
Ответить
odessakmv
1685063854
Жаль Балтику, хотелось бы, чтобы они стали Чемпионами в лучшей лиге и Вышли в РПЛ с первого места!!! p/s тут скорее не гений Рахимова , а 6 из 6 купленных матчей....
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Валя Ромашина
1685086732
Они очень элегантно Слуцкого слили . И пользуются его наработками
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