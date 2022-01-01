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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Футбольные стадионы
Первая лига (ФНЛ) 2026-2027 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Екатеринбург Арена
Екатеринбург
35 000
2
Фишт
Сочи
47 659
3
Арена-Химки
Химки
18 636
4
Нефтяник
Уфа
15 200
5
Совкомбанк Арена
Нижний Новгород
44 899
6
Арсенал
Тула
20 048
7
Центральный
Красноярск
22 500
8
им. В.И. Ленина
Хабаровск
15 200
9
Волгоград Арена
Волгоград
45 015
10
Шинник
Ярославль
22 990
11
Нефтехимик
Нижнекамск
3 200
12
КАМАЗ
Набережные Челны
10 000
13
Авангард
Домодедово
500
14
Труд
Ульяновск
10 200
15
Текстильщик
Иваново
9 565
16
Урожай
Караваево
4 200
17
Центральный
Челябинск
15 500
18
Рощино Арена
Рощино
500
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