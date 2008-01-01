Введите ваш ник на сайте
Первая лига:
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Россия. Первая лига - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Россия. Первая лига (2023/2024), 20 тур
    27 ноября, понедельник 19:30 Алания 1:1 Акрон
    27 ноября, понедельник 17:00 Динамо Мх 0:2 Торпедо
    26 ноября, воскресенье 19:00 Химки 0:0 СКА-Хабаровск
    26 ноября, воскресенье 17:00 Черноморец 0:1 Нефтехимик
    26 ноября, воскресенье 16:00 Родина 2:0 Енисей
    25 ноября, суббота 17:00 Арсенал 2:0 КАМАЗ
    25 ноября, суббота 16:00 Волгарь 0:0 Шинник
    25 ноября, суббота 15:00 Ленинградец 1:0 Тюмень
    25 ноября, суббота 14:00 Сокол 1:3 Кубань
    Россия. Первая лига (2023/2024), 19 тур
    20 ноября, понедельник 19:30 Торпедо 1:1 Родина
    20 ноября, понедельник 17:00 Алания 1:4 Химки
    19 ноября, воскресенье 17:00 Нефтехимик 0:0 Сокол
    19 ноября, воскресенье 17:00 Черноморец 0:1 Ленинградец
    19 ноября, воскресенье 15:30 Кубань 1:1 СКА-Хабаровск
    19 ноября, воскресенье 10:00 Енисей 0:2 Арсенал
    18 ноября, суббота 16:00 Динамо Мх 3:1 Тюмень
    18 ноября, суббота 15:00 Акрон 0:1 Волгарь
    18 ноября, суббота 14:00 Шинник 2:2 КАМАЗ
    Россия. Первая лига (2023/2024), 18 тур
    13 ноября, понедельник 18:30 Сокол 0:3 Арсенал
    12 ноября, воскресенье 19:00 Родина 4:0 Черноморец
    12 ноября, воскресенье 18:00 Химки 2:2 Акрон
    12 ноября, воскресенье 17:00 Нефтехимик 0:0 Торпедо
    12 ноября, воскресенье 17:00 КАМАЗ 1:1 Алания
    12 ноября, воскресенье 16:00 Тюмень 3:0 Кубань
    12 ноября, воскресенье 10:00 Енисей 3:1 Шинник
    11 ноября, суббота 16:00 Волгарь 1:2 Ленинградец
    3 сентября, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск 0:2 Динамо Мх
    Россия. Первая лига (2023/2024), 8 тур
    12 ноября, воскресенье 16:00 Динамо Мх 2:0 СКА-Хабаровск
    4 сентября, понедельник 19:30 Родина 2:0 Торпедо
    4 сентября, понедельник 17:00 Тюмень 1:2 Арсенал
    3 сентября, воскресенье 17:00 КАМАЗ 1:1 Ленинградец
    3 сентября, воскресенье 15:00 Акрон 0:0 Черноморец
    3 сентября, воскресенье 14:00 Шинник 1:0 Нефтехимик
    2 сентября, суббота 18:00 Химки 1:1 Кубань
    2 сентября, суббота 18:00 Алания 2:1 Енисей
    2 сентября, суббота 17:00 Волгарь 1:2 Сокол
    Россия. Первая лига (2023/2024), 17 тур
    6 ноября, понедельник 18:30 КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск
    6 ноября, понедельник 17:00 Торпедо 0:3 Волгарь
    6 ноября, понедельник 16:00 Шинник 3:3 Алания
    6 ноября, понедельник 15:00 Акрон 3:1 Енисей
    5 ноября, воскресенье 18:00 Арсенал 1:0 Родина
    5 ноября, воскресенье 18:00 Ленинградец 0:1 Кубань
    5 ноября, воскресенье 16:00 Динамо Мх 1:0 Нефтехимик
    5 ноября, воскресенье 16:00 Черноморец 1:3 Химки
    5 ноября, воскресенье 11:30 Тюмень 2:0 Сокол
    Россия. Первая лига (2023/2024), 16 тур
    28 октября, суббота 18:00 Химки 1:0 Динамо Мх
    28 октября, суббота 17:00 Нефтехимик 0:2 Тюмень
    28 октября, суббота 16:30 Кубань 2:2 Черноморец
    28 октября, суббота 16:00 Шинник 1:1 Торпедо
    28 октября, суббота 16:00 Волгарь 0:4 Родина
    28 октября, суббота 14:00 Сокол 0:1 Акрон
    28 октября, суббота 11:30 Енисей 1:0 КАМАЗ
    28 октября, суббота 07:00 СКА-Хабаровск 2:1 Ленинградец
    27 октября, пятница 16:30 Алания 1:1 Арсенал
    Россия. Первая лига (2023/2024), 15 тур
    23 октября, понедельник 19:30 Родина 0:0 Динамо Мх
    23 октября, понедельник 16:30 Акрон 3:1 Шинник
    22 октября, воскресенье 19:30 Торпедо 2:0 СКА-Хабаровск
    22 октября, воскресенье 18:00 Арсенал 3:1 Кубань
    22 октября, воскресенье 18:00 Ленинградец 1:2 Нефтехимик
    22 октября, воскресенье 17:00 Черноморец 0:1 Тюмень
    22 октября, воскресенье 16:00 КАМАЗ 2:2 Химки
    22 октября, воскресенье 16:00 Волгарь 1:0 Алания
    22 октября, воскресенье 10:00 Енисей 5:3 Сокол
    Россия. Первая лига (2023/2024), 14 тур
    14 октября, суббота 20:00 Родина 0:1 Акрон
    14 октября, суббота 18:00 Химки 1:0 Енисей
    14 октября, суббота 17:30 Кубань 2:1 Торпедо
    14 октября, суббота 17:00 Алания 1:0 Ленинградец
    14 октября, суббота 16:00 Динамо Мх 1:0 Черноморец
    14 октября, суббота 16:00 Тюмень 1:0 Волгарь
    14 октября, суббота 14:00 КАМАЗ 4:0 Шинник
    14 октября, суббота 14:00 Сокол 2:2 Нефтехимик
    14 октября, суббота 11:30 СКА-Хабаровск 1:1 Арсенал
    Россия. Первая лига (2023/2024), 13 тур
    9 октября, понедельник 19:00 Химки 2:2 Алания
    9 октября, понедельник 16:30 Тюмень 0:0 Торпедо
    8 октября, воскресенье 18:00 Ленинградец 0:1 Черноморец
    8 октября, воскресенье 17:30 Кубань 1:0 Родина
    8 октября, воскресенье 17:00 Нефтехимик 2:0 СКА-Хабаровск
    8 октября, воскресенье 17:00 Волгарь 2:1 КАМАЗ
    8 октября, воскресенье 17:00 Арсенал 3:0 Сокол
    8 октября, воскресенье 16:00 Динамо Мх 0:1 Акрон
    7 октября, суббота 16:00 Шинник 1:1 Енисей
    Россия. Первая лига (2023/2024), 12 тур
    2 октября, понедельник 19:00 Сокол 0:0 Алания
    2 октября, понедельник 16:30 Акрон 0:2 Химки
    2 октября, понедельник 16:00 Родина 1:0 КАМАЗ
    1 октября, воскресенье 18:00 Нефтехимик 0:0 Арсенал
    1 октября, воскресенье 17:00 Черноморец 1:1 Волгарь
    1 октября, воскресенье 16:00 Шинник 1:2 Тюмень
    1 октября, воскресенье 13:00 Торпедо 2:3 Ленинградец
    1 октября, воскресенье 13:00 Енисей 0:1 Динамо Мх
    1 октября, воскресенье 07:00 СКА-Хабаровск 2:0 Кубань
    Россия. Первая лига (2023/2024), 11 тур
    23 сентября, суббота 18:00 Акрон 0:0 Нефтехимик
    23 сентября, суббота 18:00 Родина 1:4 Шинник
    23 сентября, суббота 17:30 Химки 2:1 Ленинградец
    23 сентября, суббота 17:00 Алания 2:1 СКА-Хабаровск
    23 сентября, суббота 17:00 Волгарь 1:1 Арсенал
    23 сентября, суббота 16:00 Динамо Мх 2:0 Сокол
    23 сентября, суббота 16:00 Кубань 1:1 Тюмень
    23 сентября, суббота 11:30 Енисей 3:1 Черноморец
    22 сентября, пятница 19:30 КАМАЗ 1:0 Торпедо
    Россия. Первая лига (2023/2024), 10 тур
    18 сентября, понедельник 18:30 Динамо Мх 3:0 Алания
    18 сентября, понедельник 16:00 Тюмень 2:2 Родина
    17 сентября, воскресенье 18:00 Арсенал 2:0 Шинник
    17 сентября, воскресенье 18:00 Ленинградец 0:0 Волгарь
    17 сентября, воскресенье 17:00 Черноморец 5:3 Сокол
    17 сентября, воскресенье 16:00 Торпедо 1:0 Енисей
    17 сентября, воскресенье 16:00 Кубань 0:1 Акрон
    17 сентября, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 3:1 Химки
    16 сентября, суббота 17:00 КАМАЗ 0:1 Нефтехимик
    Россия. Первая лига (2023/2024), 9 тур
    11 сентября, понедельник 19:30 Торпедо 1:0 Акрон
    11 сентября, понедельник 16:30 Арсенал 0:2 Химки
    10 сентября, воскресенье 18:00 Алания 1:1 Тюмень
    10 сентября, воскресенье 18:00 Ленинградец 1:2 Динамо Мх
    10 сентября, воскресенье 13:30 Енисей 2:2 Родина
    10 сентября, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 1:1 Волгарь
    9 сентября, суббота 18:00 Нефтехимик 2:1 Кубань
    9 сентября, суббота 17:00 Шинник 2:1 Черноморец
    9 сентября, суббота 16:00 Сокол 1:1 КАМАЗ
    Россия. Первая лига (2023/2024), 7 тур
    28 августа, понедельник 19:00 Арсенал 1:1 Торпедо
    27 августа, воскресенье 19:00 Динамо Мх 1:1 Шинник
    27 августа, воскресенье 19:00 Черноморец 0:0 КАМАЗ
    27 августа, воскресенье 18:00 Нефтехимик 1:4 Родина
    27 августа, воскресенье 17:00 Акрон 1:2 Тюмень
    27 августа, воскресенье 14:00 Енисей 4:2 СКА-Хабаровск
    26 августа, суббота 18:30 Кубань 0:1 Алания
    26 августа, суббота 17:30 Сокол 0:1 Ленинградец
    26 августа, суббота 17:00 Химки 0:0 Волгарь
    Россия. Первая лига (2023/2024), 6 тур
    21 августа, понедельник 19:24 Торпедо 2:1 Нефтехимик
    21 августа, понедельник 17:00 КАМАЗ 0:0 Арсенал
    20 августа, воскресенье 18:00 Родина 1:2 Алания
    20 августа, воскресенье 18:00 Ленинградец 1:1 Акрон
    20 августа, воскресенье 17:00 Тюмень 0:0 Динамо Мх
    20 августа, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск 0:0 Черноморец
    19 августа, суббота 18:00 Волгарь 2:2 Енисей
    19 августа, суббота 17:30 Сокол 1:0 Химки
    19 августа, суббота 17:00 Шинник 1:0 Кубань
    Россия. Первая лига (2023/2024), 5 тур
    14 августа, понедельник 17:00 Алания 2:0 Торпедо
    13 августа, воскресенье 18:00 Волгарь 0:1 Динамо Мх
    13 августа, воскресенье 17:00 КАМАЗ 2:1 Тюмень
    13 августа, воскресенье 14:00 Енисей 2:0 Нефтехимик
    13 августа, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск 1:0 Акрон
    12 августа, суббота 19:30 Черноморец 2:1 Арсенал
    12 августа, суббота 18:30 Кубань 0:0 Сокол
    12 августа, суббота 17:00 Химки 2:0 Родина
    12 августа, суббота 16:00 Ленинградец 0:1 Шинник
    Россия. Первая лига (2023/2024), 4 тур
    7 августа, понедельник 19:00 Арсенал 2:0 Енисей
    6 августа, воскресенье 19:00 Динамо Мх 0:1 КАМАЗ
    6 августа, воскресенье 18:30 Кубань 2:0 Волгарь
    6 августа, воскресенье 18:00 Родина 1:1 СКА-Хабаровск
    6 августа, воскресенье 18:00 Нефтехимик 1:1 Черноморец
    6 августа, воскресенье 16:00 Акрон 1:0 Алания
    5 августа, суббота 18:00 Торпедо 0:1 Сокол
    5 августа, суббота 17:00 Тюмень 4:0 Ленинградец
    5 августа, суббота 16:00 Шинник 1:2 Химки
    Россия. Первая лига (2023/2024), 3 тур
    31 июля, понедельник 17:00 Алания 2:0 КАМАЗ
    30 июля, воскресенье 19:00 Динамо Мх 2:0 Кубань
    30 июля, воскресенье 18:00 Нефтехимик 0:1 Химки
    30 июля, воскресенье 18:00 Ленинградец 1:1 Родина
    30 июля, воскресенье 17:00 Тюмень 1:0 Енисей
    30 июля, воскресенье 16:00 Торпедо 1:1 Черноморец
    30 июля, воскресенье 16:00 Шинник 2:1 Волгарь
    29 июля, суббота 18:00 Сокол 1:0 СКА-Хабаровск
    28 июля, пятница 20:00 Акрон 5:1 Арсенал
    Россия. Первая лига (2023/2024), 2 тур
    24 июля, понедельник 19:30 Химки 1:2 Торпедо
    24 июля, понедельник 18:00 Алания 1:0 Нефтехимик
    23 июля, воскресенье 19:00 Арсенал 0:0 Динамо Мх
    23 июля, воскресенье 19:00 Черноморец 0:0 Родина
    23 июля, воскресенье 18:00 Волгарь 1:4 Акрон
    23 июля, воскресенье 18:00 Сокол 3:2 Шинник
    23 июля, воскресенье 17:00 КАМАЗ 2:0 Кубань
    23 июля, воскресенье 12:00 Енисей 0:1 Ленинградец
    23 июля, воскресенье 10:30 СКА-Хабаровск 2:0 Тюмень
    Россия. Первая лига (2023/2024), 1 тур
    17 июля, понедельник 19:30 Черноморец 1:1 Алания
    17 июля, понедельник 17:00 Тюмень 3:1 Химки
    16 июля, воскресенье 18:00 Родина 4:0 Сокол
    16 июля, воскресенье 18:00 Нефтехимик 2:1 Волгарь
    16 июля, воскресенье 18:00 Арсенал 0:0 Ленинградец
    16 июля, воскресенье 18:00 Кубань 1:2 Енисей
    16 июля, воскресенье 17:00 Акрон 2:0 КАМАЗ
    16 июля, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск 2:0 Шинник
    15 июля, суббота 19:30 Торпедо 2:0 Динамо Мх
    ...Нет завершенных матчей
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+