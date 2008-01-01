Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Россия. Первая лига (2023/2024), 20 тур
|27 ноября, понедельник
|19:30
|Алания
|1:1
|Акрон
|27 ноября, понедельник
|17:00
|Динамо Мх
|0:2
|Торпедо
|26 ноября, воскресенье
|19:00
|Химки
|0:0
|СКА-Хабаровск
|26 ноября, воскресенье
|17:00
|Черноморец
|0:1
|Нефтехимик
|26 ноября, воскресенье
|16:00
|Родина
|2:0
|Енисей
|25 ноября, суббота
|17:00
|Арсенал
|2:0
|КАМАЗ
|25 ноября, суббота
|16:00
|Волгарь
|0:0
|Шинник
|25 ноября, суббота
|15:00
|Ленинградец
|1:0
|Тюмень
|25 ноября, суббота
|14:00
|Сокол
|1:3
|Кубань
Россия. Первая лига (2023/2024), 19 тур
|20 ноября, понедельник
|19:30
|Торпедо
|1:1
|Родина
|20 ноября, понедельник
|17:00
|Алания
|1:4
|Химки
|19 ноября, воскресенье
|17:00
|Нефтехимик
|0:0
|Сокол
|19 ноября, воскресенье
|17:00
|Черноморец
|0:1
|Ленинградец
|19 ноября, воскресенье
|15:30
|Кубань
|1:1
|СКА-Хабаровск
|19 ноября, воскресенье
|10:00
|Енисей
|0:2
|Арсенал
|18 ноября, суббота
|16:00
|Динамо Мх
|3:1
|Тюмень
|18 ноября, суббота
|15:00
|Акрон
|0:1
|Волгарь
|18 ноября, суббота
|14:00
|Шинник
|2:2
|КАМАЗ
Россия. Первая лига (2023/2024), 18 тур
|13 ноября, понедельник
|18:30
|Сокол
|0:3
|Арсенал
|12 ноября, воскресенье
|19:00
|Родина
|4:0
|Черноморец
|12 ноября, воскресенье
|18:00
|Химки
|2:2
|Акрон
|12 ноября, воскресенье
|17:00
|Нефтехимик
|0:0
|Торпедо
|12 ноября, воскресенье
|17:00
|КАМАЗ
|1:1
|Алания
|12 ноября, воскресенье
|16:00
|Тюмень
|3:0
|Кубань
|12 ноября, воскресенье
|10:00
|Енисей
|3:1
|Шинник
|11 ноября, суббота
|16:00
|Волгарь
|1:2
|Ленинградец
|3 сентября, воскресенье
|10:00
|СКА-Хабаровск
|0:2
|Динамо Мх
Россия. Первая лига (2023/2024), 8 тур
|12 ноября, воскресенье
|16:00
|Динамо Мх
|2:0
|СКА-Хабаровск
|4 сентября, понедельник
|19:30
|Родина
|2:0
|Торпедо
|4 сентября, понедельник
|17:00
|Тюмень
|1:2
|Арсенал
|3 сентября, воскресенье
|17:00
|КАМАЗ
|1:1
|Ленинградец
|3 сентября, воскресенье
|15:00
|Акрон
|0:0
|Черноморец
|3 сентября, воскресенье
|14:00
|Шинник
|1:0
|Нефтехимик
|2 сентября, суббота
|18:00
|Химки
|1:1
|Кубань
|2 сентября, суббота
|18:00
|Алания
|2:1
|Енисей
|2 сентября, суббота
|17:00
|Волгарь
|1:2
|Сокол
Россия. Первая лига (2023/2024), 17 тур
|6 ноября, понедельник
|18:30
|КАМАЗ
|1:0
|СКА-Хабаровск
|6 ноября, понедельник
|17:00
|Торпедо
|0:3
|Волгарь
|6 ноября, понедельник
|16:00
|Шинник
|3:3
|Алания
|6 ноября, понедельник
|15:00
|Акрон
|3:1
|Енисей
|5 ноября, воскресенье
|18:00
|Арсенал
|1:0
|Родина
|5 ноября, воскресенье
|18:00
|Ленинградец
|0:1
|Кубань
|5 ноября, воскресенье
|16:00
|Динамо Мх
|1:0
|Нефтехимик
|5 ноября, воскресенье
|16:00
|Черноморец
|1:3
|Химки
|5 ноября, воскресенье
|11:30
|Тюмень
|2:0
|Сокол
Россия. Первая лига (2023/2024), 16 тур
|28 октября, суббота
|18:00
|Химки
|1:0
|Динамо Мх
|28 октября, суббота
|17:00
|Нефтехимик
|0:2
|Тюмень
|28 октября, суббота
|16:30
|Кубань
|2:2
|Черноморец
|28 октября, суббота
|16:00
|Шинник
|1:1
|Торпедо
|28 октября, суббота
|16:00
|Волгарь
|0:4
|Родина
|28 октября, суббота
|14:00
|Сокол
|0:1
|Акрон
|28 октября, суббота
|11:30
|Енисей
|1:0
|КАМАЗ
|28 октября, суббота
|07:00
|СКА-Хабаровск
|2:1
|Ленинградец
|27 октября, пятница
|16:30
|Алания
|1:1
|Арсенал
Россия. Первая лига (2023/2024), 15 тур
|23 октября, понедельник
|19:30
|Родина
|0:0
|Динамо Мх
|23 октября, понедельник
|16:30
|Акрон
|3:1
|Шинник
|22 октября, воскресенье
|19:30
|Торпедо
|2:0
|СКА-Хабаровск
|22 октября, воскресенье
|18:00
|Арсенал
|3:1
|Кубань
|22 октября, воскресенье
|18:00
|Ленинградец
|1:2
|Нефтехимик
|22 октября, воскресенье
|17:00
|Черноморец
|0:1
|Тюмень
|22 октября, воскресенье
|16:00
|КАМАЗ
|2:2
|Химки
|22 октября, воскресенье
|16:00
|Волгарь
|1:0
|Алания
|22 октября, воскресенье
|10:00
|Енисей
|5:3
|Сокол
Россия. Первая лига (2023/2024), 14 тур
|14 октября, суббота
|20:00
|Родина
|0:1
|Акрон
|14 октября, суббота
|18:00
|Химки
|1:0
|Енисей
|14 октября, суббота
|17:30
|Кубань
|2:1
|Торпедо
|14 октября, суббота
|17:00
|Алания
|1:0
|Ленинградец
|14 октября, суббота
|16:00
|Динамо Мх
|1:0
|Черноморец
|14 октября, суббота
|16:00
|Тюмень
|1:0
|Волгарь
|14 октября, суббота
|14:00
|КАМАЗ
|4:0
|Шинник
|14 октября, суббота
|14:00
|Сокол
|2:2
|Нефтехимик
|14 октября, суббота
|11:30
|СКА-Хабаровск
|1:1
|Арсенал
Россия. Первая лига (2023/2024), 13 тур
|9 октября, понедельник
|19:00
|Химки
|2:2
|Алания
|9 октября, понедельник
|16:30
|Тюмень
|0:0
|Торпедо
|8 октября, воскресенье
|18:00
|Ленинградец
|0:1
|Черноморец
|8 октября, воскресенье
|17:30
|Кубань
|1:0
|Родина
|8 октября, воскресенье
|17:00
|Нефтехимик
|2:0
|СКА-Хабаровск
|8 октября, воскресенье
|17:00
|Волгарь
|2:1
|КАМАЗ
|8 октября, воскресенье
|17:00
|Арсенал
|3:0
|Сокол
|8 октября, воскресенье
|16:00
|Динамо Мх
|0:1
|Акрон
|7 октября, суббота
|16:00
|Шинник
|1:1
|Енисей
Россия. Первая лига (2023/2024), 12 тур
|2 октября, понедельник
|19:00
|Сокол
|0:0
|Алания
|2 октября, понедельник
|16:30
|Акрон
|0:2
|Химки
|2 октября, понедельник
|16:00
|Родина
|1:0
|КАМАЗ
|1 октября, воскресенье
|18:00
|Нефтехимик
|0:0
|Арсенал
|1 октября, воскресенье
|17:00
|Черноморец
|1:1
|Волгарь
|1 октября, воскресенье
|16:00
|Шинник
|1:2
|Тюмень
|1 октября, воскресенье
|13:00
|Торпедо
|2:3
|Ленинградец
|1 октября, воскресенье
|13:00
|Енисей
|0:1
|Динамо Мх
|1 октября, воскресенье
|07:00
|СКА-Хабаровск
|2:0
|Кубань
Россия. Первая лига (2023/2024), 11 тур
|23 сентября, суббота
|18:00
|Акрон
|0:0
|Нефтехимик
|23 сентября, суббота
|18:00
|Родина
|1:4
|Шинник
|23 сентября, суббота
|17:30
|Химки
|2:1
|Ленинградец
|23 сентября, суббота
|17:00
|Алания
|2:1
|СКА-Хабаровск
|23 сентября, суббота
|17:00
|Волгарь
|1:1
|Арсенал
|23 сентября, суббота
|16:00
|Динамо Мх
|2:0
|Сокол
|23 сентября, суббота
|16:00
|Кубань
|1:1
|Тюмень
|23 сентября, суббота
|11:30
|Енисей
|3:1
|Черноморец
|22 сентября, пятница
|19:30
|КАМАЗ
|1:0
|Торпедо
Россия. Первая лига (2023/2024), 10 тур
|18 сентября, понедельник
|18:30
|Динамо Мх
|3:0
|Алания
|18 сентября, понедельник
|16:00
|Тюмень
|2:2
|Родина
|17 сентября, воскресенье
|18:00
|Арсенал
|2:0
|Шинник
|17 сентября, воскресенье
|18:00
|Ленинградец
|0:0
|Волгарь
|17 сентября, воскресенье
|17:00
|Черноморец
|5:3
|Сокол
|17 сентября, воскресенье
|16:00
|Торпедо
|1:0
|Енисей
|17 сентября, воскресенье
|16:00
|Кубань
|0:1
|Акрон
|17 сентября, воскресенье
|08:00
|СКА-Хабаровск
|3:1
|Химки
|16 сентября, суббота
|17:00
|КАМАЗ
|0:1
|Нефтехимик
Россия. Первая лига (2023/2024), 9 тур
|11 сентября, понедельник
|19:30
|Торпедо
|1:0
|Акрон
|11 сентября, понедельник
|16:30
|Арсенал
|0:2
|Химки
|10 сентября, воскресенье
|18:00
|Алания
|1:1
|Тюмень
|10 сентября, воскресенье
|18:00
|Ленинградец
|1:2
|Динамо Мх
|10 сентября, воскресенье
|13:30
|Енисей
|2:2
|Родина
|10 сентября, воскресенье
|08:00
|СКА-Хабаровск
|1:1
|Волгарь
|9 сентября, суббота
|18:00
|Нефтехимик
|2:1
|Кубань
|9 сентября, суббота
|17:00
|Шинник
|2:1
|Черноморец
|9 сентября, суббота
|16:00
|Сокол
|1:1
|КАМАЗ
Россия. Первая лига (2023/2024), 7 тур
|28 августа, понедельник
|19:00
|Арсенал
|1:1
|Торпедо
|27 августа, воскресенье
|19:00
|Динамо Мх
|1:1
|Шинник
|27 августа, воскресенье
|19:00
|Черноморец
|0:0
|КАМАЗ
|27 августа, воскресенье
|18:00
|Нефтехимик
|1:4
|Родина
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Акрон
|1:2
|Тюмень
|27 августа, воскресенье
|14:00
|Енисей
|4:2
|СКА-Хабаровск
|26 августа, суббота
|18:30
|Кубань
|0:1
|Алания
|26 августа, суббота
|17:30
|Сокол
|0:1
|Ленинградец
|26 августа, суббота
|17:00
|Химки
|0:0
|Волгарь
Россия. Первая лига (2023/2024), 6 тур
|21 августа, понедельник
|19:24
|Торпедо
|2:1
|Нефтехимик
|21 августа, понедельник
|17:00
|КАМАЗ
|0:0
|Арсенал
|20 августа, воскресенье
|18:00
|Родина
|1:2
|Алания
|20 августа, воскресенье
|18:00
|Ленинградец
|1:1
|Акрон
|20 августа, воскресенье
|17:00
|Тюмень
|0:0
|Динамо Мх
|20 августа, воскресенье
|10:00
|СКА-Хабаровск
|0:0
|Черноморец
|19 августа, суббота
|18:00
|Волгарь
|2:2
|Енисей
|19 августа, суббота
|17:30
|Сокол
|1:0
|Химки
|19 августа, суббота
|17:00
|Шинник
|1:0
|Кубань
Россия. Первая лига (2023/2024), 5 тур
|14 августа, понедельник
|17:00
|Алания
|2:0
|Торпедо
|13 августа, воскресенье
|18:00
|Волгарь
|0:1
|Динамо Мх
|13 августа, воскресенье
|17:00
|КАМАЗ
|2:1
|Тюмень
|13 августа, воскресенье
|14:00
|Енисей
|2:0
|Нефтехимик
|13 августа, воскресенье
|10:00
|СКА-Хабаровск
|1:0
|Акрон
|12 августа, суббота
|19:30
|Черноморец
|2:1
|Арсенал
|12 августа, суббота
|18:30
|Кубань
|0:0
|Сокол
|12 августа, суббота
|17:00
|Химки
|2:0
|Родина
|12 августа, суббота
|16:00
|Ленинградец
|0:1
|Шинник
Россия. Первая лига (2023/2024), 4 тур
|7 августа, понедельник
|19:00
|Арсенал
|2:0
|Енисей
|6 августа, воскресенье
|19:00
|Динамо Мх
|0:1
|КАМАЗ
|6 августа, воскресенье
|18:30
|Кубань
|2:0
|Волгарь
|6 августа, воскресенье
|18:00
|Родина
|1:1
|СКА-Хабаровск
|6 августа, воскресенье
|18:00
|Нефтехимик
|1:1
|Черноморец
|6 августа, воскресенье
|16:00
|Акрон
|1:0
|Алания
|5 августа, суббота
|18:00
|Торпедо
|0:1
|Сокол
|5 августа, суббота
|17:00
|Тюмень
|4:0
|Ленинградец
|5 августа, суббота
|16:00
|Шинник
|1:2
|Химки
Россия. Первая лига (2023/2024), 3 тур
|31 июля, понедельник
|17:00
|Алания
|2:0
|КАМАЗ
|30 июля, воскресенье
|19:00
|Динамо Мх
|2:0
|Кубань
|30 июля, воскресенье
|18:00
|Нефтехимик
|0:1
|Химки
|30 июля, воскресенье
|18:00
|Ленинградец
|1:1
|Родина
|30 июля, воскресенье
|17:00
|Тюмень
|1:0
|Енисей
|30 июля, воскресенье
|16:00
|Торпедо
|1:1
|Черноморец
|30 июля, воскресенье
|16:00
|Шинник
|2:1
|Волгарь
|29 июля, суббота
|18:00
|Сокол
|1:0
|СКА-Хабаровск
|28 июля, пятница
|20:00
|Акрон
|5:1
|Арсенал
Россия. Первая лига (2023/2024), 2 тур
|24 июля, понедельник
|19:30
|Химки
|1:2
|Торпедо
|24 июля, понедельник
|18:00
|Алания
|1:0
|Нефтехимик
|23 июля, воскресенье
|19:00
|Арсенал
|0:0
|Динамо Мх
|23 июля, воскресенье
|19:00
|Черноморец
|0:0
|Родина
|23 июля, воскресенье
|18:00
|Волгарь
|1:4
|Акрон
|23 июля, воскресенье
|18:00
|Сокол
|3:2
|Шинник
|23 июля, воскресенье
|17:00
|КАМАЗ
|2:0
|Кубань
|23 июля, воскресенье
|12:00
|Енисей
|0:1
|Ленинградец
|23 июля, воскресенье
|10:30
|СКА-Хабаровск
|2:0
|Тюмень
Россия. Первая лига (2023/2024), 1 тур
|17 июля, понедельник
|19:30
|Черноморец
|1:1
|Алания
|17 июля, понедельник
|17:00
|Тюмень
|3:1
|Химки
|16 июля, воскресенье
|18:00
|Родина
|4:0
|Сокол
|16 июля, воскресенье
|18:00
|Нефтехимик
|2:1
|Волгарь
|16 июля, воскресенье
|18:00
|Арсенал
|0:0
|Ленинградец
|16 июля, воскресенье
|18:00
|Кубань
|1:2
|Енисей
|16 июля, воскресенье
|17:00
|Акрон
|2:0
|КАМАЗ
|16 июля, воскресенье
|10:00
|СКА-Хабаровск
|2:0
|Шинник
|15 июля, суббота
|19:30
|Торпедо
|2:0
|Динамо Мх
Нет завершенных матчей