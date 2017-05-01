Васин, Шатов, Медведев и другие герои и антигерои 26-го тура РФПЛ

Антигерой – Виктор Васин (ЦСКА)

Российское супердерби полностью оправдало ожидания – множество голевых моментов, высочайшие скорости, сумасшедшие эмоции и, конечно, роковые ошибки. Пересказывать, что там творилось – смысла нет, вы наверняка все видели сами. Победный гол Глушакова был забит из-за ошибки Васина, и смеяться над ней будут еще долго. Героями же можно назвать хоть Глушакова, хоть неутомимого Зобнина, дважды ассистировавшего Попова, вновь появившегося чтобы забить в важном матче Луиса Адриано или невероятно обострившего игру Зе Луиша – достойны все подряд. У ЦСКА хороший матч провел Фернандес, красивый мяч забил Алексей Березуцкий, наконец, Витиньо снова был очень активен. Жаль, что в такой игре на исход впрямую повлияла чудовищная оплошность защитника.

ЦСКА прервал 18-матчевую домашнюю серию без поражений, впервые в чемпионате уступил на «ВЭБ Арене», а «Спартак» отомстил красно-синим за унижение в первом дерби на «Открытие-Арене», хоть тогда и не решалась судьба золота, но счет был очень крупным (0:4). ЦСКА отправляется биться за место в Лиге чемпионов, «Спартак» же готовится провести чемпионский матч. При таком отрыве оформиться красно-белые могут уже в это воскресенье.

Герой – Олег Шатов («Зенит»)

У Кокорина травма, а лимит на легионеров давит, так что Мирче Луческу пришлось выпустить Шатова, с которым у него сложились не лучшие отношения в нынешнем сезоне. Полузащитник сборной России использовал шанс на сто процентов – сначала забил сам, а потом и отдал голевой пас на Данни. Очень прилично сыграл и Смольников, что радует в преддверии Кубка конфедераций. Впрочем, соперником была сегодня лишь томская молодежь, которая при этом возмутила Кришито – в одной из игровых ситуаций итальянец долго обнимался с Соболевым, а потом отпихнул его в лицо. За такое с поля могли и выгнать.

В целом же «Зенит» при всех своих проблемах не мог себе позволить потерять очки в Томске и не дал «Томи» ни разу попасть в створ ворот, хотя игрой болельщики вряд ли слишком уж довольны. Луческу, судя по интервью, тоже восторга не испытал. Тем не менее, сине-бело-голубые набрали три очка и обогнали ЦСКА в борьбе за второе место. «Томь» же теоретически может оформить расставание с РФПЛ уже в следующем туре.

Герой – Руслан Камболов («Рубин»)

Для Камболова матч против «Локомотива» был сверхпринципиальным – в московском клубе полузащитник не закрепился, несмотря на фантастический гол в ворота «Челси». Все 90 минут Руслан играл роскошно, отбирая, перехватывая и даже обостряя у чужих ворот, а под конец матча даже успешно заменил в воротах убежавшего Рыжикова, выбив с линии мяч у Фарфана. «Рубин» к тому времени вел 1:0 после точного удара Ткачука и довел игру до справедливой победы. «Локомотив» же был мыслями в завтрашнем финале Кубка России и снова проиграл.

Интересно, что в пяти последних домашних матчах против «Рубина» «Локо» даже не пропускал голов. Да что уж там говорить, из всех 14 встреч на «Локомотиве» хозяева проиграли казанцам лишь дважды. Второй раз случился как раз в субботу. Что ж, оправдано ли привнесение в жертву матча чемпионата – увидим 2 мая в Сочи.

Герой – Никита Медведев («Ростов»)

Конечно же, герой, ведь Медведев – новый рекордсмен чемпионатов России по длине сухой серии. Теперь она составляет 952 минуты и будет продлена, поскольку «Ростов» так и не пропускает голов в свои ворота. Свою серию голкипер сберег еще в самом начале, когда спас команду после выхода один на один форварда «Амкара» Гасилина. Во втором тайме свой шанс использовал Бухаров, а немногочисленные атаки пермяков, оставшихся вдесятером после удаления Йовичича, ни к чему не привели. «Амкар» еще никогда не выигрывал в Ростове-на-Дону в матчах РФПЛ, но на этот раз не разжился даже одним очком.

10-й матч без пропущенных голов, 30-й матч дома без поражений – таков нынешний «Ростов». Команда Курбана Бердыева продолжает преследовать «Краснодар» в борьбе за место в Лиге Европы. «Амкар» же, вероятно, из десятки не выпадет, но в середине сезона дела у команды складывались получше, чем сейчас.

Герой – Александр Григорян («Анжи»)

«Анжи» снова сыграл очень дисциплинированно под руководством тренера, который еще и выдал огненное предматчевое интервью. Серьезно уступая своему сопернику по уровню состава, махачкалинцы действовали четко, сумели закрыть Смолова (который все же забил, но судьи определили офсайд), да и в целом выглядели примерно так же дерзко, как и в выездных матчах со «Спартаком» и «Зенитом». «Краснодар» же не смог создать достаточного количества голевых моментов и так и не распечатал чужие ворота – 0:0.

«Анжи» вообще является довольно удобным соперником для «Краснодара» – на своем поле «быки» выиграли пять последних матчей у махачкалинцев, да и вообще в своей истории проигрывали им лишь однажды. Впрочем, сегодня ради продления еврокубковых амбиций победить было особенно важно, но не удалось. А ростовчанам эта ничья очень даже на руку.

Герой – Олег Иванов («Терек»)

Тур, как и ожидалось, выдался «низовым», вот только в Грозном от души поиграли в футбол. Еще бы, ведь «Урал» не привез в столицу Чечни как минимум восемь игроков основы и выставил против «Терека» сверхэкспериментальный состав. В него угодил и Павлюченко, который открыл счет, но затем уральцы получили в свои ворота четыре гола (Садаев, Лебеденко, Мбенгуе дважды). Под конец матча «Терек» и «Урал» обменялись забитыми мячами – 5:2. Настоящим украшением стали два отличных голевых паса, наконец, вышедшего в стартовом составе после долго перерыва Олега Иванова.

«Урал» мыслями весь в финале Кубка, как и «Локо», «Терек» же обыграл уральский клуб дома впервые с 2006 года. А заодно и первым попрощался с болельщиками до следующего сезона – оставшиеся четыре игры грозненцы проведут в гостях.

Герой – Благой Георгиев («Оренбург»)

Упорный матч «Крылья Советов» – «Оренбург», в котором команды отчаянно боролись за драгоценные очки, чтобы не зависнуть в опасной зоне, украсил великолепный гол полузащитника гостей со штрафного. Идеальный удар Георгиева мог принести очень важную победу «Оренбургу», однако хозяева сравняли счет после точного удара с пенальти Ятченко – арбитр Карасев указал на «точку» после противоборства Малых и Корниленко. Главный тренер гостей Роберт Евдокимов отреагировал жестко: «Это был предвзятый пенальти». «Корниленко бы в Голливуд», – добавил Георгиев.

«Крылья» в четвертый раз подряд сыграли вничью и спихнули на предпоследнее место «Арсенал», однако вся борьба за зону стыков еще впереди. У Самары попроще календарь – из топовых клубов команде Вадима Скрипченко осталось играть только с «Зенитом», тогда как у туляков впереди «Ростов», ЦСКА и «Спартак», а у «Оренбурга» – «Краснодар», «Локомотив» и «Ростов».

Герой – Александр Сухов («Уфа»)

В матче «Уфа» – «Арсенал» кроме автора победного гола выделить особо больше некого. Скучнейший первый тайм, немного поинтереснее второй, но развязка наступила лишь в добавленное время, когда Кротов откатил мяч Сухову в чужой штрафной, и тот своим точным ударом принес победу. «Не хватало свежести», – скажет после матча главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков. Отчасти так, но у «Уфы» тоже плотный календарь, а выглядела команда после перерыва куда интереснее своего соперника. Уфимцами прервана серия из трех подряд домашних поражений. У «Арсенала» – ноль очков в восьми последних выездных матчах. Ужас.

Почему мы ждем следующего тура:

В 27-м туре уже может определиться чемпион: это произойдет, если «Спартак» выиграет у «Томи», а «Зенит» не сможет победить «Терек». ЦСКА отправится на выезд к «Амкару», который внезапно стал пропускать голы все чаще, «Краснодар» сыграет в Оренбурге, а «Ростов» в Туле. Есть еще матч «Рубин» – «Уфа», который мог бы называться принципиальным, но хоккейное противостояние на уровне двух республик, конечно, куда более ожесточенное.

Символическая сборная 26-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 26-го тура:

«Локомотив» – «Рубин» – 0:1

«Терек» – «Урал» – 5:2

«Уфа» – «Арсенал» – 1:0

ЦСКА – «Спартак» – 1:2

«Ростов» – «Амкар» – 1:0

«Томь» – «Зенит» – 0:2

«Крылья Советов» – «Оренбург» – 1:1

«Краснодар» – «Анжи» – 0:0

Расписание 27-го тура:

6 мая (суббота): «Амкар» – ЦСКА, «Арсенал» – «Ростов», «Спартак» – «Томь»

7 мая (воскресенье): «Оренбург» – «Краснодар», «Рубин» – «Уфа», «Зенит» – «Терек»

8 мая (понедельник): «Урал» – «Крылья Советов», «Анжи» – «Локомотив»

Кого мы не увидим в следующем туре:

На 27-й тур дисквалифицированы: Тошич (ЦСКА), Йовичич («Амкар»), Малых («Оренбург»), Торбинский («Краснодар»).

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