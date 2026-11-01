Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2026 Лига конференций 2026/2027 Суперкубок Бразилии 2026 Суперкубок Южной Америки 2026 Франция. Лига 1 2026/2027 Бразилия. Серия А 2025 Клубный чемпионат мира 2025 Кубок Либертадорес 2025 Межконтинентальный кубок 2025 Суперкубок Бразилии 2025 Бразилия. Серия А 2024 Межконтинентальный кубок 2024