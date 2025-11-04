Филипе Луис назвал лучшего футболиста в истории: «Пока никто и близко не подобрался»

Бывший защитник «Атлетико» и «Челси» Филипе Луис ответил, кого считает сильнейшим игроком в истории футбола.
«Я играл против Месси. Он, безусловно, номер один в истории. Пока что никто даже близко не подобрался.
Я его большой поклонник. Думаю, что игра Лео дарила огромную радость многим людям», – сказал Луис.
- 38-летний Месси сейчас выступает за «Интер Майами». До этого он поиграл за «Барселону» и «ПСЖ».
- Аргентинец – действующий чемпион мира и 8-кратный обладатель «Золотого мяча».
Источник: The Obi One Podcast