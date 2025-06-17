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Тренер «Фламенго» отрицает трансфер Жерсона в «Зенит»

Сегодня, 00:50
11

Главный тренер «Фламенго» Филипе Луис ответил на вопрос об уходе полузащитника Жерсона в «Зенит».

«Жерсон – игрок «Фламенго». Пока ничего не говорит об обратном. Он лидер в раздевалке. Был и остается очень важным футболистом для нас.

Я разговаривал с ним лично. Ничего нового не случилось. Все происходящее – внешние обстоятельства», – сказал Луис.

  • Жерсон мог оказаться в «Зените» в феврале, но сделка сорвалась.
  • Хавбек «Фламенго» забил 1 гол в 14 матчах за сборную Бразилии.
  • У него есть опыт выступлений за «Рому», «Фиорентину», «Марсель».
  • Сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за бразильца 25 миллионов евро + бонусы.

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Источник: Globo Esporte
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Фламенго Зенит Жерсон Луис Филипе
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Комментарии (11)
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шахта Заполярная
1750115208
Что то бразилы стали часто зинку посылать, видать поправили свое финансовое положение. Больше зинка не нужна
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FWSPM
1750115954
нужно больше золота
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subbotaspartak
1750123430
Все происходящее – внешние обстоятельства», – где-то в пределах границы Северной столицы...
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Дубина
1750133495
Будут до 40 лям аль-бзянить разводить)))
Ответить
власик
1750135305
кто какой херни не пишет о зените, даже росбалт тиснул статью о бегстве игроков из команды.Это обычная зависть таких писак,потому что они не смогли всунуть в кормушку зенита свое рыло. А бомбардир собирает все помойки у себя на сайте. ХУЖЕ БОМБАРДИРА НЕТ!
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да помойка, да позор
1750141883
да разве это новость, вот когда медведь скажет, тогда точно верить нельзя
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