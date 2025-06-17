Тренер «Фламенго» отрицает трансфер Жерсона в «Зенит»

Главный тренер «Фламенго» Филипе Луис ответил на вопрос об уходе полузащитника Жерсона в «Зенит».

«Жерсон – игрок «Фламенго». Пока ничего не говорит об обратном. Он лидер в раздевалке. Был и остается очень важным футболистом для нас.

Я разговаривал с ним лично. Ничего нового не случилось. Все происходящее – внешние обстоятельства», – сказал Луис.