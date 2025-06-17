Тренер «Фламенго» отрицает трансфер Жерсона в «Зенит»

Главный тренер «Фламенго» Филипе Луис ответил на вопрос об уходе полузащитника Жерсона в «Зенит».
«Жерсон – игрок «Фламенго». Пока ничего не говорит об обратном. Он лидер в раздевалке. Был и остается очень важным футболистом для нас.
Я разговаривал с ним лично. Ничего нового не случилось. Все происходящее – внешние обстоятельства», – сказал Луис.
- Жерсон мог оказаться в «Зените» в феврале, но сделка сорвалась.
- Хавбек «Фламенго» забил 1 гол в 14 матчах за сборную Бразилии.
- У него есть опыт выступлений за «Рому», «Фиорентину», «Марсель».
- Сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за бразильца 25 миллионов евро + бонусы.
Источник: Globo Esporte