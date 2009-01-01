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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Александрия
Результаты
€ 6 млн
Александрия - результаты матчей
Александрия
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Ника
Сайт:
http://www.pfcalexandria.com.ua/
Тренер:
Кирилл Нестеренко
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Чемпионат Украины. Первая лига. 2009/2010
Кубок Украины. 2008/2009
Кубок Украины. 2-й раунд 2008/2009
09.06 | 15:30
Левый берег
1 : 0
Александрия
05.06 | 15:30
Александрия
1 : 1
Левый берег
23.05 | 13:00
Александрия
1 : 1
Кривбасс
17.05 | 13:00
Рух
1 : 3
Александрия
12.05 | 13:00
Александрия
1 : 2
Заря
08.05 | 18:00
Полесье
2 : 1
Александрия
02.05 | 13:00
Александрия
0 : 3
Колос
27.04 | 13:00
Эпицентр
1 : 1
Александрия
20.04 | 13:00
Александрия
0 : 3
Верес
11.04 | 13:00
Карпаты
2 : 0
Александрия
03.04 | 15:30
Полтава
3 : 3
Александрия
19.03 | 14:00
Александрия
0 : 5
Динамо К
14.03 | 14:00
ЛНЗ
2 : 0
Александрия
06.03 | 14:00
Александрия
0 : 1
Шахтер
28.02 | 16:30
Харьков
1 : 0
Александрия
12.12 | 16:30
Александрия
1 : 1
Кудровка
07.12 | 14:00
Кривбасс
3 : 0
Александрия
30.11 | 14:00
Александрия
0 : 1
Рух
24.11 | 19:00
Заря
2 : 2
Александрия
09.11 | 14:00
Александрия
0 : 3
Полесье
01.11 | 16:30
Колос
1 : 1
Александрия
24.10 | 15:30
Александрия
0 : 1
Эпицентр
19.10 | 15:30
Верес
1 : 1
Александрия
04.10 | 13:00
Александрия
0 : 2
Карпаты
27.09 | 13:00
Александрия
1 : 0
Полтава
22.09 | 15:30
Динамо К
2 : 2
Александрия
12.09 | 15:30
Александрия
4 : 1
ЛНЗ
31.08 | 18:00
Шахтер
2 : 0
Александрия
16.08 | 13:00
Александрия
1 : 4
Харьков
10.08 | 13:00
Оболонь
1 : 0
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03.08 | 13:00
Кудровка
3 : 1
Александрия
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