Александрия

Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
22
6
2
71
21
50
72
30
18
6
6
39
17
22
60
30
18
5
7
51
21
30
59
30
17
6
7
66
36
30
57
30
13
10
7
30
25
5
49
30
13
9
8
53
46
7
48
29
12
12
5
32
19
13
48
30
12
10
8
42
36
6
46
30
10
11
9
40
31
9
41
30
8
8
14
36
45
-9
32
29
7
10
12
26
36
-10
31
30
7
7
16
32
48
-16
28
29
6
10
13
25
49
-24
28
30
6
3
21
20
51
-31
21
29
3
8
18
24
55
-31
17
30
2
7
21
23
74
-51
13
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
1
2
37
10
27
37
15
9
2
4
31
15
16
29
15
8
4
3
17
9
8
28
15
8
4
3
22
10
12
28
15
8
3
4
31
22
9
27
15
6
6
3
19
13
6
24
15
6
6
3
12
11
1
24
14
6
5
3
13
9
4
23
15
6
4
5
21
21
0
22
15
4
6
5
20
18
2
18
15
4
4
7
14
21
-7
16
15
4
4
7
20
22
-2
16
15
2
8
5
13
26
-13
14
15
3
2
10
14
31
-17
11
14
2
2
10
9
28
-19
8
15
1
3
11
12
39
-27
6
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
5
0
34
11
23
35
15
10
2
3
22
8
14
32
15
10
1
4
29
11
18
31
15
8
4
3
35
21
14
28
15
7
4
4
18
14
4
25
15
6
7
2
19
10
9
25
15
6
5
4
20
13
7
23
15
6
4
5
23
23
0
22
15
5
6
4
22
24
-2
21
15
4
4
7
16
23
-7
16
14
3
6
5
12
15
-3
15
14
4
2
8
12
23
-11
14
15
3
1
11
6
20
-14
10
15
1
6
8
15
27
-12
9
15
1
4
10
11
35
-24
7
15
1
3
11
11
27
-16
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире