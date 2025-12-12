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Украинская Премьер-лига 2026/2027
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Александрия - новости команды
Александрия
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Ника
Сайт:
http://www.pfcalexandria.com.ua/
Тренер:
Кирилл Нестеренко
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Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
Трансляция
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
Трансляция
«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Александрия» – «Заря»: прогноз и ставки на матч 12 мая 2026 с коэффициентом 3.45
11 мая
Трансляция
«Полесье» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026
8 мая
«Полесье» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.10
7 мая
Трансляция
«Александрия» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Александрия» – «Колос»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 3.10
1 мая
Трансляция
«Эпицентр» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Эпицентр» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
26 апреля
Трансляция
«Александрия» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026
20 апреля
«Александрия» – «Верес»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2026 с коэффициентом 3
19 апреля
Трансляция
«Карпаты» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
Трансляция
«Александрия» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Александрия» – «Динамо» Киев: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.40
18 марта
Трансляция
«ЛНЗ» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026
14 марта
Трансляция
«Александрия» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2026
6 марта
«Александрия» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.48
6 марта
«Александрия» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.55
5 марта
Трансляция
«Металлист 1925» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026
28 февраля
Трансляция
«Александрия» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2026
23 февраля
Трансляция
«Александрия» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2025
2025.12.12 15:20
«Александрия» – «Кудровка»: прогноз и ставки на матч 12 декабря 2025 с коэффициентом 3.65
2025.12.11 09:49
Трансляция
«Кривбасс» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025
2025.12.07 12:50
«Кривбасс» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 7 декабря 2025 с коэффициентом 1.78
2025.12.06 10:41
Трансляция
«Александрия» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025
2025.11.30 12:50
«Александрия» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 30 ноября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.11.29 11:26
Трансляция
«Заря» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2025
2025.11.24 17:50
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