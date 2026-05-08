08.05.2026, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Украина. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Полесье
Полесье
3-2-2-2-1
23
Волынец
15
Михайличенко
16
Красники
31
Майсурадзе
5
Сарапий
14
Эмерллаху
18
Андриевский
8
Бабенко
11
Гуцуляк
45
Брагару
95
Краснопир
3-3-2-2
77
44
Кампуш
22
Бехиратче
90
91
Бутко
27
Ващенко
22
Скорко
10
Булеца
37
Яд
99
Кастильо
77
Кара
31
Майсурадзе
4
Кравченко
4
Кравченко
31
Майсурадзе
18
Андриевский
27
Федор
27
Федор
18
Андриевский
14
Эмерллаху
7
Назаренко
7
Назаренко
14
Эмерллаху
95
Краснопир
89
Гайдучик
89
Гайдучик
95
Краснопир
45
Брагару
9
Филиппов
9
Филиппов
45
Брагару
27
Ващенко
15
Мишнев
15
Мишнев
27
Ващенко
90
97
97
90
10
Булеца
50
Шостак
50
Шостак
10
Булеца
77
Кара
24
Туати
24
Туати
77
Кара
99
Кастильо
77
77
99
Кастильо
Остались в запасе
Полесье
Александрия
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
35
Kiril Koberniuk
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
10
Владислав Велетень
ПВ
Главный тренер
Руслан Ротань
1
Виктор Долгий
ВР
17
Artur Andreichyk
ЦЗ
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
35
Kiril Koberniuk
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
10
Владислав Велетень
ПВ
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
17
Artur Andreichyk
ЦЗ
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Статистика матча Полесье - Александрия
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
12
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Александрии», 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Александрия»
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Источник: «Бомбардир»