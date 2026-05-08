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  • «Полесье» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

«Полесье» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

8 мая, 16:50
Полесье
08.05.2026, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Александрия
71' Н. Гайдучик 90' А. Филиппов
82' П. Яд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
14
Линдон Эмерллаху
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Александрия
77
Makarenko Nazar
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
22
Джоселин Бехиратче
ЦЗ
90
Danyil Vlasiuk
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
27
Даниил Ващенко
ОП
10
Сергей Булеца
АП
77
Теди Кара
ЦФ
99
Брайан Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
35
Kiril Koberniuk
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
10
Владислав Велетень
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
17
Artur Andreichyk
ЦЗ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
14
Артем Шулянский
ЛВ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
50
Денис Шостак
АП
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Волынец
15
Михайличенко
16
Красники
31
Майсурадзе
5
Сарапий
14
Эмерллаху
18
Андриевский
8
Бабенко
11
Гуцуляк
45
Брагару
95
Краснопир
3-3-2-2
77
44
Кампуш
22
Бехиратче
90
91
Бутко
27
Ващенко
22
Скорко
10
Булеца
37
Яд
99
Кастильо
77
Кара
31
Майсурадзе
4
Кравченко
4
Кравченко
31
Майсурадзе
18
Андриевский
27
Федор
27
Федор
18
Андриевский
14
Эмерллаху
7
Назаренко
7
Назаренко
14
Эмерллаху
95
Краснопир
89
Гайдучик
89
Гайдучик
95
Краснопир
45
Брагару
9
Филиппов
9
Филиппов
45
Брагару
27
Ващенко
15
Мишнев
15
Мишнев
27
Ващенко
90
97
97
90
10
Булеца
50
Шостак
50
Шостак
10
Булеца
77
Кара
24
Туати
24
Туати
77
Кара
99
Кастильо
77
77
99
Кастильо
Остались в запасе
Полесье
Александрия
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
35
Kiril Koberniuk
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
10
Владислав Велетень
ПВ
Главный тренер
Руслан Ротань
1
Виктор Долгий
ВР
17
Artur Andreichyk
ЦЗ
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
35
Kiril Koberniuk
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
10
Владислав Велетень
ПВ
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
17
Artur Andreichyk
ЦЗ
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Статистика матча Полесье - Александрия
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
12
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Александрии», 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье»«Александрия»

«Полесье» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Александрия Полесье
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