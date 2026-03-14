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  • «ЛНЗ» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

«ЛНЗ» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

14 марта, 12:50
ЛНЗ
14.03.2026, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Александрия
90' М. Ассинор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
12
Алексей Паламарчук
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
33
Илья Путря
ПЗ
16
Артур Рябов
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
7
Артур Микитишин
ЛВ
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Александрия
72
Makarenko Nazar
ВР
23
Николай Огарков
ЛАЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
50
Джоселин Бехиратче
ЦЗ
26
Мигель Кампуш
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
5
Фернандо Энрике
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
37
Папа Яд
ЛВ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
ЛНЗ
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
5
Шота Ноникашвили
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
8
Adam Yakubu
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
23
Данил Кравчук
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
17
Artur Andreichyk
ЦЗ
20
Даниил Ващенко
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
49
Матеус Амарал
АП
71
Денис Шостак
АП
11
Артем Шулянский
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
99
Брайан Кастильо
ЦФ
3-2-2-1-1
12
Паламарчук
34
Муравский
25
Горин
29
Дидык
17
Кузик
33
Путря
16
Рябов
6
Танковский
7
Микитишин
90
Ассинор
4-1-2-2-1
72
50
Бехиратче
26
Кампуш
86
Боль
91
Бутко
23
Огарков
5
Энрике
15
Мишнев
37
Яд
19
Родригеш
77
Кара
11
Пасич
11
Пасич
6
Танковский
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
6
Танковский
29
Дидык
19
Пастух
19
Пастух
29
Дидык
50
Бехиратче
17
17
50
Бехиратче
91
Бутко
20
Ващенко
20
Ващенко
91
Бутко
86
Боль
71
Шостак
71
Шостак
86
Боль
77
Кара
24
Туати
24
Туати
77
Кара
37
Яд
99
Кастильо
99
Кастильо
37
Яд
Остались в запасе
ЛНЗ
Александрия
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
18
Abdul Awudu
ЦП
8
Adam Yakubu
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
23
Данил Кравчук
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
1
Виктор Долгий
ВР
97
Nazar Prokopenko
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
49
Матеус Амарал
АП
11
Артем Шулянский
ЛВ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
18
Abdul Awudu
ЦП
8
Adam Yakubu
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
23
Данил Кравчук
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
97
Nazar Prokopenko
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
49
Матеус Амарал
АП
11
Артем Шулянский
ЛВ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Статистика матча ЛНЗ - Александрия
3
1
3
Всего ударов по воротам
3
1
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Александрии», 20-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ»«Александрия»

«ЛНЗ» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Александрия ЛНЗ
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