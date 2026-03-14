14.03.2026, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Украина. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
ЛНЗ
ЛНЗ
3-2-2-1-1
12
Паламарчук
34
Муравский
25
Горин
29
Дидык
17
Кузик
33
Путря
16
Рябов
6
Танковский
7
Микитишин
90
Ассинор
4-1-2-2-1
72
50
Бехиратче
26
Кампуш
86
Боль
91
Бутко
23
Огарков
5
Энрике
15
Мишнев
37
Яд
19
Родригеш
77
Кара
11
Пасич
11
Пасич
6
Танковский
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
6
Танковский
29
Дидык
19
Пастух
19
Пастух
29
Дидык
50
Бехиратче
17
17
50
Бехиратче
91
Бутко
20
Ващенко
20
Ващенко
91
Бутко
86
Боль
71
Шостак
71
Шостак
86
Боль
77
Кара
24
Туати
24
Туати
77
Кара
37
Яд
99
Кастильо
99
Кастильо
37
Яд
Остались в запасе
ЛНЗ
Александрия
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
18
Abdul Awudu
ЦП
8
Adam Yakubu
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
23
Данил Кравчук
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
1
Виктор Долгий
ВР
97
Nazar Prokopenko
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
49
Матеус Амарал
АП
11
Артем Шулянский
ЛВ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
18
Abdul Awudu
ЦП
8
Adam Yakubu
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
23
Данил Кравчук
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
97
Nazar Prokopenko
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
49
Матеус Амарал
АП
11
Артем Шулянский
ЛВ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Статистика матча ЛНЗ - Александрия
3
1
3
Всего ударов по воротам
3
1
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Александрии», 20-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Александрия»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»