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  • «Александрия» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2025

«Александрия» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2025

12 декабря 2025, 15:20
Александрия
12.12.2025, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Кудровка
1' Жота
62' А. Сторчоус (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
72
Makarenko Nazar
ВР
26
Мигель Кампуш
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
23
Николай Огарков
ЦЗ
20
Даниил Ващенко
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
24
I. Ukhan
ЦФ
99
Брайан Кастильо
ЦФ
77
Теди Кара
ЦФ
19
Жота
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Кудровка
37
Anton Yashkov
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
39
Artem Macheliuk
ЦЗ
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
8
Андрей Сторчоус
ЦП
29
Денис Нагнойный
АП
17
Евгений Морозко
ЛВ
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
27
Oleh Pushkarov
ЦФ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
4
Arthur Goulart
ЦЗ
5
Фернандо Энрике
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
44
Джоннатан Сильва
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
71
Денис Шостак
АП
24
Хуссейн Туати
ЛВ
11
Артем Шулянский
ЛВ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Кудровка
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Roman Lyopka
ВР
90
I. Mamrosenko
ЦЗ
19
Артур Думанюк
ЦП
14
K. Matveev
ЦП
20
Денис Свитюха
ЛВ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
21
Алексей Кащук
ПВ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
97
Anton Demchenko
ЦФ
3-2-1-4
72
26
Кампуш
86
Боль
23
Огарков
20
Ващенко
15
Мишнев
10
Булеца
24
19
Жота
77
Кара
99
Кастильо
3-2-2-3
37
39
17
91
Мельничук
26
Лосенко
8
Сторчоус
29
Нагнойный
17
Морозко
22
27
77
10
Булеца
5
Энрике
5
Энрике
10
Булеца
23
Огарков
97
97
23
Огарков
15
Мишнев
44
Сильва
44
Сильва
15
Мишнев
Кулаков
71
Шостак
71
Шостак
Кулаков
19
Жота
24
Туати
24
Туати
19
Жота
99
Кастильо
10
Кулаков
10
Кулаков
99
Кастильо
29
Нагнойный
19
Думанюк
19
Думанюк
29
Нагнойный
17
Морозко
20
Свитюха
20
Свитюха
17
Морозко
Свитюха
7
Коркишко
7
Коркишко
Свитюха
77
24
Овусу
24
Овусу
77
Остались в запасе
Александрия
Кудровка
30
Никита Шевченко
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
4
Arthur Goulart
ЦЗ
49
Матеус Амарал
ЦП
11
Артем Шулянский
ЛВ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Roman Lyopka
ВР
90
I. Mamrosenko
ЦЗ
14
K. Matveev
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
21
Алексей Кащук
ПВ
97
Anton Demchenko
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
4
Arthur Goulart
ЦЗ
49
Матеус Амарал
ЦП
11
Артем Шулянский
ЛВ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Roman Lyopka
ВР
90
I. Mamrosenko
ЦЗ
14
K. Matveev
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
21
Алексей Кащук
ПВ
97
Anton Demchenko
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Главный тренер
Василь Баранов
Статистика матча Александрия - Кудровка
4
1
Всего ударов по воротам
11
19
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
11

Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Кудровки», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Кудровка»

«Александрия» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кудровка Александрия
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