12.12.2025, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Украина. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Александрия
Александрия
3-2-1-4
72
26
Кампуш
86
Боль
23
Огарков
20
Ващенко
15
Мишнев
10
Булеца
24
19
Жота
77
Кара
99
Кастильо
3-2-2-3
37
39
17
91
Мельничук
26
Лосенко
8
Сторчоус
29
Нагнойный
17
Морозко
22
27
77
10
Булеца
5
Энрике
5
Энрике
10
Булеца
23
Огарков
97
97
23
Огарков
15
Мишнев
44
Сильва
44
Сильва
15
Мишнев
Кулаков
71
Шостак
71
Шостак
Кулаков
19
Жота
24
Туати
24
Туати
19
Жота
99
Кастильо
10
Кулаков
10
Кулаков
99
Кастильо
29
Нагнойный
19
Думанюк
19
Думанюк
29
Нагнойный
17
Морозко
20
Свитюха
20
Свитюха
17
Морозко
Свитюха
7
Коркишко
7
Коркишко
Свитюха
77
24
Овусу
24
Овусу
77
Остались в запасе
Александрия
Кудровка
30
Никита Шевченко
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
4
Arthur Goulart
ЦЗ
49
Матеус Амарал
ЦП
11
Артем Шулянский
ЛВ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Roman Lyopka
ВР
90
I. Mamrosenko
ЦЗ
14
K. Matveev
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
21
Алексей Кащук
ПВ
97
Anton Demchenko
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
4
Arthur Goulart
ЦЗ
49
Матеус Амарал
ЦП
11
Артем Шулянский
ЛВ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Roman Lyopka
ВР
90
I. Mamrosenko
ЦЗ
14
K. Matveev
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
21
Алексей Кащук
ПВ
97
Anton Demchenko
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Главный тренер
Василь Баранов
Статистика матча Александрия - Кудровка
4
1
Всего ударов по воротам
11
19
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
11
Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Кудровки», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Кудровка»
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Источник: «Бомбардир»