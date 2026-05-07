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«Полесье» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.10

07 мая 2026 8:22
Полесье - Александрия
08 мая 2026, пятница 18:00 | Украина. Премьер-лига, 27 тур
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2.10
Индивидуальный тотал «Полесья» больше 2.5
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8 мая состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Полесье» примет «Александрию». Встреча одного из лидеров чемпионата и главного аутсайдера обещает стать серьeзным испытанием для гостей. Житомирцы продолжают борьбу за медали, а александрийцы переживают катастрофический сезон.

«Полесье»

Житомирцы подходят к матчу после гостевой победы над «Металлистом 1925» (1:0) и демонстрируют отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Алексей Гуцуляк с 9 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром. «Полесье» пропускает в среднем 0.60 гола за игру и забивает в 18 из 20 последних матчей. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних встреч и одержала победу в последнем очном матче со счeтом 3:0.

«Александрия»

Гости подходят к матчу после домашнего разгрома от «Колоса» (0:3) и не могут одержать победу на протяжении 18 последних матчей УПЛ. Команда пропускает в 18 последних турах и имеет худшую оборону в лиге – 12 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Теди Цара с 4 голами в 26 матчах является лучшим бомбардиром. «Александрия» пропускает в 9 последних матчах во всех турнирах и не выигрывает в 9 последних встречах.

Факты о командах

«Полесье»

  • В среднем: 1.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 18 из 20 последних матчей
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Победа в последнем очном матче (3:0)
  • Победа в последнем матче над «Металлистом 1925» (1:0)

«Александрия»

  • Не может выиграть в 18 последних матчах УПЛ
  • Пропускает в 18 последних матчах УПЛ
  • В среднем: 0.80 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 9 последних матчах во всех турнирах
  • Поражение в последнем очном матче (0:3)

Прогноз на матч «Полесье» – «Александрия»

Разница в классе между командами очевидна. «Полесье» борется за медали и демонстрирует отличную результативность. «Александрия» переживает катастрофический сезон и пропускает в 18 матчах подряд. Житомирцы одержали победу в последнем очном матче со счeтом 3:0 и являются безоговорочным фаворитом. Ожидаем уверенную победу хозяев с комфортной разницей в счeте.

Рекомендованные ставки

  • Индивидуальный тотал «Полесья» больше 2.5 – коэффициент 2.10
  • Победа «Полесья» с форой (-1.5)

2.10
Индивидуальный тотал «Полесья» больше 2.5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Украина. Премьер-лига Александрия Полесье
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