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  • «Металлист 1925» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Металлист 1925» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 15:20
Харьков
28.02.2026, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Александрия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
30
Данил Варакута
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
16
Николас Аревало
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
98
Питер Итодо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Александрия
77
Makarenko Nazar
ВР
25
Николай Огарков
ЛАЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
27
Даниил Ващенко
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦП
50
Денис Шостак
АП
10
Сергей Булеца
АП
19
Жота
ПВ
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
23
Ярослав Проценко
ВР
37
Валерий Дубко
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
88
Андрей Король
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
11
Сегундо Кастильо
ЦФ
Александрия
61
Mykyta Stovba
ВР
22
Джоселин Бехиратче
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
14
Артем Шулянский
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
49
Матеус Амарал
АП
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
44
Джоннатан Сильва
РФ
3-4-1-1
30
Варакута
13
Салюк
18
Павлюк
27
Крупский
31
Шабанов
16
Аревало
45
Калитвинцев
5
Калюжный
9
Антюх
98
Итодо
2-1-2-3-2
77
44
Кампуш
86
Боль
25
Огарков
27
Ващенко
5
Энрике
19
Жота
10
Булеца
37
Яд
77
Кара
50
Шостак
45
Калитвинцев
25
Когут
25
Когут
45
Калитвинцев
98
Итодо
20
Литвиненко
20
Литвиненко
98
Итодо
16
Аревало
11
Чурко
11
Чурко
16
Аревало
9
Антюх
11
Кастильо
11
Кастильо
9
Антюх
50
Шостак
22
Бехиратче
22
Бехиратче
50
Шостак
10
Булеца
49
Амарал
49
Амарал
10
Булеца
27
Ващенко
19
Родригеш
19
Родригеш
27
Ващенко
77
Кара
44
Сильва
44
Сильва
77
Кара
Остались в запасе
Харьков
Александрия
1
Олег Мозиль
ВР
23
Ярослав Проценко
ВР
37
Валерий Дубко
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
88
Андрей Король
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
61
Mykyta Stovba
ВР
40
Дмитрий Черныш
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Остались в запасе
1
Олег Мозиль
ВР
23
Ярослав Проценко
ВР
37
Валерий Дубко
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
88
Андрей Король
ЦП
Остались в запасе
61
Mykyta Stovba
ВР
40
Дмитрий Черныш
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Статистика матча Харьков - Александрия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Александрии», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925»«Александрия»

«Металлист 1925» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Александрия Харьков
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