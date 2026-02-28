Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Александрии», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 16:30 по московскому времени.

Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».

Также игру будет транслировать «Fonbet».