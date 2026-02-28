Составы команд
Харьков
Харьков
3-4-1-1
30
Варакута
13
Салюк
18
Павлюк
27
Крупский
31
Шабанов
16
Аревало
45
Калитвинцев
5
Калюжный
9
Антюх
98
Итодо
2-1-2-3-2
77
44
Кампуш
86
Боль
25
Огарков
27
Ващенко
5
Энрике
19
Жота
10
Булеца
37
Яд
77
Кара
50
Шостак
45
Калитвинцев
25
Когут
25
Когут
45
Калитвинцев
98
Итодо
20
Литвиненко
20
Литвиненко
98
Итодо
16
Аревало
11
Чурко
11
Чурко
16
Аревало
9
Антюх
11
Кастильо
11
Кастильо
9
Антюх
50
Шостак
22
Бехиратче
22
Бехиратче
50
Шостак
10
Булеца
49
Амарал
49
Амарал
10
Булеца
27
Ващенко
19
Родригеш
19
Родригеш
27
Ващенко
77
Кара
44
Сильва
44
Сильва
77
Кара
Остались в запасе
Харьков
Александрия
1
Олег Мозиль
ВР
23
Ярослав Проценко
ВР
37
Валерий Дубко
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
88
Андрей Король
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
61
Mykyta Stovba
ВР
40
Дмитрий Черныш
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Остались в запасе
1
Олег Мозиль
ВР
23
Ярослав Проценко
ВР
37
Валерий Дубко
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
88
Андрей Король
ЦП
Остались в запасе
61
Mykyta Stovba
ВР
40
Дмитрий Черныш
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Статистика матча Харьков - Александрия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Александрии», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925» – «Александрия»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»